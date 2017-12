Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Pep Guardiola

12. december 2017 ob 17:30

Manchester - MMC RTV SLO

Nismo se pretirano veselili. Bili smo le srečni. Dobili smo pač derbi proti Manchester Unitedu, enemu naših največjih rivalov. Sam sem spodbudil igralce, naj si dajo duška. Veselili smo se v garderobi, kje pa naj bi se sicer na Old Traffordu?

Trener nogometašev Manchester Cityja Pep Guardiola je pojasnil, da njegovi varovanci po zmagi na derbiju z Manchester Unitedom niso pretiravali z veseljačenjem in tako niso z ničimer izzvali odziva trenerja gostov Joseja Mourinha, ki je zahteval, naj utišajo glasbo. Pri tem je sledilo tudi prerivanje v predoru stadiona Old Trafford, v katerega je bilo vpletenih 20 ljudi. Obe strani imata sicer čas do srede, da poročilo o dogajanju podata angleški nogometni zvezi FA, BBC.