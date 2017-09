Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Peter Kauzer Foto: Nina Jelenc

30. september 2017 ob 08:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kljub sivim lasem sem zraven, tako da tudi jaz drugim povzročam sive lase, ne samo konkurenca meni.



Uživam v veslanju, v dirkanju, ta proga in prizorišče sta mi izredno všeč. Tukaj sem že osvojil dve zmagi v svetovnem pokalu, zdaj bron na SP-ju. Lepo je bilo biti zadnji na startu, eni so se že veselili, a to me ni zmedlo. V zadnjih zaveslajih cilja kar ni bilo, škoda je tega dotika, a konkurenca je blizu, vesel sem, da sem z dotikom prišel do tretjega mesta in sem lahko ponosen nase.

Kajakaš Peter Kauzer je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Pauu osvojil bronasto kolajno. Čeprav je bil v cilju sprva svetovni prvak, so mu sodniki naknadno dosodili dve kazenski sekundi, čas s pribitkom pa je zadostoval za bron.