Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! VIDEO Analiza po tekmi Olimpija... Dodaj v

Safet Hadžić

2. september 2018 ob 22:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Vsekakor mi je žal, da ne bom več trener Olimpije. Zmenili smo se za en teden in tega se držimo. Seveda mi srce govori, da bi rad vodil člansko ekipo Olimpije. Želim ji srečo in upam, da bo preprečila ideje in zamisli Maribora, ki želi postati prvak.

Imamo zelo kakovostno zasedbo, posamezniki so tehnično odlično podkovani in nič se ne bojim prihodnosti te ekipe. Mislim, da je 5:0 realen izid.

Dežurni gasilec Safet Hadžić je zadnjič vodil Olimpijo, ki je v Stožicah odpravila Rudar kar s 5:0. Po odhodu Ilije Stolice in Aleksandra Linte je Hadžić preporodil ekipo. Prinesel je tri točke iz Domžal (1:2) in remiziral v Trnavi (1:1), a to ni bilo dovolj za napredovanje v skupinski del Evropske lige.