Tina Mrak in Veronika Macarol

8. avgust 2018 ob 21:14

Aarhus - MMC RTV SLO

Veseli sva, da bova lahko odjadrali tudi regato za medalje z najboljšimi desetimi posadkami. Potrudili se bova maksimalno in uživali še zadnjo regato v Aarhusu. Nimava česa izgubiti, tako da lahko samo napadava in pridobiva še kakšno mesto.

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem prvenstvu v Aarhusu na Danskem (razred 470) v sredo prejeli razveseljivo novico. Sodniki so namreč včerajšnji protest nizozemske ekipe, ki se je pritožila nad Švicarkama, rešili pozitivno, tako da sta Švicarki izpadli iz deseterice, priložnost za jadranje v regati za kolajne, ki ju čaka v četrtek ob 15.00, pa sta dobili Slovenki. Z najmanj desetim mestom na prvenstvu sta Mrakova in Macarolova tudi uradno izpolnili normo za olimpijske igre v Tokiu, STA.