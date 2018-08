Valon Behrami

O tem, da ga je selektor Petković izločil iz reprezentance

7. avgust 2018 ob 14:21

Lugano - MMC RTV SLO

Prejel sem klic selektorja Vladimirja Petkovića. Mislil sem, da bo šlo za navaden pogovor, a nato mi je povedal, da ne bom več izbran v državno reprezentanco. Prepričan sem, da gre za politično odločitev.

V preteklih letih sem prevzemal vedno več odgovornosti v moštvu in nato dobiš nekaj takega v zahvalo.

33-letni Švicar Valon Behrami je v pogovoru za televizijo RSI razkril, da ga je selektor Vladimir Petković izključil iz reprezentance Švice. V Kosovski Mitrovici rojen Behrami v intervjuju za švicarsko javno televizijo pojasnil, da so se mu odpovedali, ker je podprl reprezentante s tujimi koreninami. Vse to naj bi se zgodilo, ker je visoki predstavnik švicarske nogometne zveze izrazil dvom o zvestobi nekaterih reprezentantov s tujimi koreninami.

Celotno dogajanje je sprožil razvpiti incident na svetovnem prvenstvu v Rusiji, ko je Fifa sprožila postopke proti Behramijevima soigralcema Granitu Xhaki in Xherdanu Shaqiriju zaradi kazanja albanskih nacionalističnih gest na tekmi s Srbijo (2:1). Fifa je oba finančno kaznovala.

Švicarska zveza je v hitrem odzivu zanikala Behramijeve trditve, da v izbrani vrsti ni več prostora zanj. Kot so sporočili iz zveze, je Petković obvestil nekatere izkušenejše člane reprezentance, da bo na prihodnjih tekmah lige narodov proti Islandiji in Belgiji in prijateljskih tekmah proti Angliji in Katarju septembra in oktobra priložnost ponudil nekaterim mlajšim igralcem. "V preteklih dneh sem premišljeval o določenih zadevah in se obrnil na nekaj igralcev, a nisem sprejel nobenih končnih odločitev," je besede Petkovića prenesla zveza.

