Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zlatko Zahovič

16. maj 2017 ob 09:07

Maribor - MMC RTV SLO

Ekipa je še enkrat dokazala in pokazala, da zna samo tekmovati in osvajati lovorike. Prijateljskih, nepomembnih tekem pa ne zna igrati.

To je Maribor, zato smo v prejšnjih letih imeli toliko velikih trenutkov in odigrali toliko tekem na evropskem prizorišču. Ker znamo tekmovati. Zato so v Ljudskem vrtu gostovali tudi Chelsea, Tottenham, Schalke, Sevilla, Sporting, Lazio.

Ni razloga za slabo voljo. Po tem porazu je še lepše biti športni direktor in se že veselim Evrope. Še bolj sem zdaj ponosen na prvake.

Športni direktor Maribora Zlatko Zahovič po porazu vijoličastih na tekmi 33. kroga državnega prvenstva proti Aluminiju (3:1); www.nkmaribor.com