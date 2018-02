Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 13 glasov Ocenite to novico! Dirke formule ena se bodo po novem večinoma začenjale ob 15.10. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Konec nekega obdobja - formula 1 brez spremstva lepotic Dodaj v

Dirke formule ena nič več med nedeljskim kosilom

VN Francije celo ob 16.10

2. februar 2018 ob 16:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Štart dirk svetovnega prvenstva formule ena ne bo več ob polni uri, ampak deset minut čez uro. V Evropi se bo večina dirk začela ob 15.10.

Velika nagrada Francije se bo 24. junija začela celo ob 16.10, razlog pa je svetovno prvenstvo v nogometu. Tradicionalni termin ob 14. uri se torej ukinja, podobno velja za kvalifikacije, ki se bodo začenjale uro pozneje kot po navadi.

Za spremembo termina se je vodstvo formule ena odločilo, da bi povečalo zanimanje gledalcev, saj je po 15. uri pred televizorji več občinstva. Da se bodo dirke začenjale deset minut čez uro, je posledica tega, da so se do zdaj številne TV-postaje v prenos vključile točno ob 14. uri, s čimer so gledalci zamudili napeto dogajanje tik pred štartom.

Letošnja sezona formule ena, ki prinaša še eno novost - pred začetkom dirk na stezi ne bo več lepotic (grid girls), ki so bile dolga leta skorajda zaščitni znak elitnega tekmovanja -, se bo začela 25. marca v Melbournu z VN-jem Avstralije. Prva evropska dirka bo 13. maja v Barceloni. Sezona se bo končala 25. novembra v Abu Dabiju.

