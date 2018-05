Hamilton do prvega "pola" po uvodni dirki

Poudarki Lansko dirko dobil Hamilton

Sebastian Vettel je priznal, da je bil s svojim zadnjim krogom v kvalifikacijah zadovoljen, malce manj pa je bil zadovoljen s končno uvrstitvijo. Vedel je, da bosta mercedesa v Španiji zelo močna, zato se nedeljske dirke v Montmelu že zelo veseli.

Lewis Hamilton si je z mercedesom v kvalifikacijah priboril najboljše izhodišče za nedeljsko dirko F1 za VN Španije v Barceloni. V prvi vrsti mu bo družbo delal Valtteri Bottas.

Mercedesa sta blestela na prostih treningih, v prvih dveh delih kvalifikacij sta pobudo prepustila ferrarijema, nato pa v zadnjem delu zasijala v polnem sijaju. Z brezhibnima vožnjama sta zasedla prvo štartno vrsto, ostali niso imeli možnosti.

Iz druge vrste bosta nedeljsko dirko začela ferrarija, Sebastian Vettel je za Hamiltonom zaostal za 132 tisočink sekunde, četrti je bil Kimi Räikkönen (+0,439). V tretjo štartno vrsto sta se uvrstila red bulla, Max Verstappen in Daniel Ricciardo.

Polom williamsov - in Hülkenberga

Kvalifikacije v Kataloniji bodo želeli čim prej pozabiti pri Williamsu, saj sta njihova dirkača Lance Stroll in Sergej Sirotkin obstala že v prvem delu. Slednji je bil prepočasen za drugi del, Stroll pa je ob izhodu iz 12. zavoj zletel s steze in končal ob zaščitni ograji. Poleg omenjenih dirkačev so v prvem delu obstali še Brandon Hartley, ki zaradi hujše nesreče - svoj toro rosso je popolnoma razbil na tretjem prostem treningu - sploh ni nastopil, Marcus Ericsson (Sauber) in, nekoliko presenetljivo, Nico Hülkenberg v renaultu.

Za zadnji del kvalifikacij so bili prepočasni Stoffel Vandoorne (McLaren), Pierre Gasly (Toro Rosso), Esteban Ocon, Sergio Perez (oba Force India) in Charles Leclerc (Sauber).

Mercedesa razred zase

V zadnjem delu kvalifikacij smo bili priča boju velikanov. Red bulla - Ricciardo in Verstappen - sta postavila zelo hitra kroga, bila sta hitrejša od Vettla, ki je kraljeval v prvih dveh delih, nato pa je z izjemnim krogom vodstvo prevzel Hamilton (1:16,491). Britanec je v zadnjem poskusu še izboljšal svoj čas na 1:16,173, kar je bilo dovolj za pole. Še najbolj se mu je približal moštveni kolega Bottas, ki je zaostaj za 4 stotinke sekunde, tretji je bil Vettel (+0,132).

Dirka za VN Španije, Barcelona

Kvalifikacije: 1. L. HAMILTON Merc. 1:16,173 2. V. BOTTAS Mercedes +0,040 3. S. VETTEL Ferrari 0,132 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,439 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,643 6. D. RICCIARDO Red Bull 0,645 7. K. MAGNUSSEN Haas 1,503 8. F. ALONSO McLaren 1,548 9. C. SAINZ Renault 1,617 10. R. GROSJEAN Haas 1,662 11. S. VANDOORNE McLaren 12. P. GASLY Toro Rosso 13. E. OCON Force India 14. C. LECLERC Sauber 15. S. PEREZ Force India 16. N. HÜLKENBERG Renault 17. M. ERICSSON Sauber 18. S. SIROTKIN Williams 19. L. STROLL Williams 20. B. HARTLEY Toro Rosso

