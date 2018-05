Kubica prvič po letu 2010 spet na treningu formule ena

VN AZERBAJDŽANA, Baku

Končni vrstni red po 51 krogih: 1. L. HAMILTON Mercedes 1:43:44,291 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari +2,460 3. S. PEREZ Force India 4,024 4. S. VETTEL Ferrari 5,329 5. C. SAINZ Renault 7,515 6. C. LECLERC Sauber 9,158 7. F. ALONSO McLaren 10,931 8. L. STROLL Williams 12,546 9. S. VANDOORNE McLaren 14,152 0. B. HARTLEY Toro Rosso 18,030 SKUPNI VRSTNI RED (4/21) Dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 70 2. S. VETTEL Ferrari 66 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 48 4. V. BOTTAS Mercedes 40 5. D. RICCIARDO Red Bull 37 6. F. ALONSO McLaren 28 7. N. HÜLKENBERG Renault 22 8. M. VERSTAPPEN Red Bull 18 9. S. PEREZ Force India 15 10. C. SAINZ Renault 13

Moštva: 1. FERRARI 114 5. RENAULT 35 2. MERCEDES 110 6. FORCE INDIA 16 3. RED BULL 55 7. TORO ROSSO 13 4. McLAREN 36 8. HAAS FERRARI 11