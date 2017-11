Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pred 20-letnim Maxom Verstappnom je svetla prihodnost v formuli ena. Številni poznavalci tega športa ga v naslednjih sezonah vidijo kot svetovnega prvaka. Foto: EPA Zato osvaja naslove prvaka, enostavno je boljši od vseh, ki ga obkrožajo. Upam, da bomo za naslednjo sezono pri Red Bullu razvili dovolj konkurenčen dirkalnik, s katerim ga bom lahko izzval. Max Verstappen o Lewisu Hamiltonu Štirikratni svetovni prvak Lewis Hamilton se zaveda, da ga želi Verstappen čim prej izriniti s prestola kraljice motošporta. Foto: EPA Ta konec tedna je na sporedu predzadnja dirka sezone - dirka za VN Brazilije v Interlagosu. Dirka, na kateri je Verstappen lani v dežju z izjemnim dirkanjem ljubitelje tega športa pustil odprtih ust. Nemalo je takšnih, ki so njegovo dirkanje primerjali s kultno predstavo legendarnega Ayrtona Senne v Donningtonu leta 1993. Foto: EPA Sorodne novice Alonso: Hamiltonova pot do novega naslova prelahka Verstappen pokvaril načrte Vettlu, Hamilton svetovni prvak Vettel na VN-ju Mehike osvojil jubilejni 50. "pole position" Dodaj v

Verstappen: Hamilton bo moral dirkati na višji ravni

Lewis je izgubil nekaj ostrine?

6. november 2017 ob 12:10

Sao Paulo - MMC RTV SLO

"Seveda še nisem nikoli bil v njegovem položaju, a želim ga doseči. Zelo sem motiviran," je o štirikratnemu svetovnemu prvaku v F1 Lewisu Hamiltonu povedal nadebudni 20-letnik Max Verstappen.

Pred dobrim tednom dni je Nizozemec oddirkal praktično perfektno dirko v Ciudad de Mexicu, kjer je suvereno dobil VN Mehike in zmagal tretjič v karieri. Predtem je slavil v Barceloni na dirki za VN Španije 2016, letos je poleg mehiške preizkušnje slavil še v Kuala Lumpurju na VN Malezije.

V kraljico motošporta je prodrl pri rosnih 17 letih, številni poznavalci tega športa so bili prepričani, da je premlad in preveč neizkušen, a sin nekdanjega dirkača Josa Verstappna je vsem hitro zaprl usta. S svojo hitrostjo, brezkompromisnostjo in predvsem hrabrim dirkanjem je dokazal, da gre za dirkača, pred katerim je v formuli ena zelo svetla prihodnost.

Hamilton: Dirkati moram na višji ravni

Podobnega mnenja je tudi novi stari svetovni prvak Lewis Hamilton, ki je že pred časom dejal, da bo Verstappen postal zvezda tega športa in da se bliža čas, ko bo tudi on osvojil motošportni prestol. "Vedno obstaja nekdo, ki želi zasesti moje mesto. V tem trenutku to počne Max. Želi me nadomestiti," je dejal Britanec, ki je v Mehiki četrtič v karieri postal svetovni prvak. Dodal je: "Svoje dirkanje moram dvigniti na višjo raven, če želim ostati korak pred njim, kar me dodatno motivira."

Lewis izgubil nekaj ostrine?

Verstappen, ki ima med ljubitelji formule ena veliko pristašev, kakor tudi kar precej kritikov - številni mu očitajo na trenutke brezglavo dirkanje, ki velikokrat s strani komisarjev Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) ostane nekaznovano -, se s Hamiltonom strinja: "Vsekakor bo moral svoje dirkanje dvigniti na višjo raven," je dejal z nasmeškom na obrazu in nadaljeval: "Tu seveda ne gre za kritiko, a ko osvojiš tri, štiri naslove svetovnega prvaka, izgubiš nekaj ostrine. Prepričan sem, da se na neki točki pojavi nekdo, ki te izzove, in tedaj moraš svoje dirkanje dvigniti na višjo raven. Lewis v zadnjih sezonah ni ravno vajen, da se mora na vsaki dirki boriti za zmago ali stopničke - nekaj, kar jaz ves čas počnem. Seveda še nisem nikoli bil v njegovem položaju, a želim ga doseči. Zelo sem motiviran."

Z najboljšim dirkalnikom je lažje

Obenem Verstappen priznava, da je Mercedes, ki je v konstruktorskem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena pometel s tekmeci v zadnjih štirih sezonah, tudi letos za Hamiltona (in moštvenega kolega Valtterija Bottasa) razvil daleč najboljši dirkalnik v karavani. "Uspeh dirkača je v veliki meri odvisen od dirkalnika. Zadnje tri sezone je imel Lewis na voljo najboljši dirkalnik, kar je vsekakor v veliko pomoč pri doseganju vseh uspehov," je začel Nizozemec, a obenem pojasnil, da 32-letnik iz Stevenagea vsega tega ne bi dosegel, če ne bi bil neizmerno talentiran. "To je tudi glavna razlika med njim in njegovimi moštvenimi kolegi. Zato osvaja naslove prvaka, enostavno je boljši od vseh, ki ga obkrožajo. Upam, da bomo za naslednjo sezono pri Red Bullu razvili dovolj konkurenčen dirkalnik, s katerim ga bom lahko izzval. Kako se bo vse skupaj razpletlo, pa bomo morali še malce počakati," je sklenil dirkač s številko 33.

Mitja Lisjak