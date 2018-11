Glavič: Olimpija do potankosti kopirala našo igro iz lanske sezone

26. november 2018 ob 09:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

V nedeljo je bil na Celovški 25 znova hokejski praznik. 2.500 gledalcev je pripravilo odlično vzdušje na derbiju. SŽ Olimpija je še četrtič v letošnji sezoni ugnala Jeseničane.

V garderobi zmajev je po zmagi s 4:3 odmevala glasba, na hodniku pa sta se trener Jure Vnuk in strelec odločilnega zadetka Sašo Rajsar objemala. Ta zmaga je Ljubljančanom zares pomenila veliko. Res je, da šteje "le" tri točke v Alpski ligi, a ima prestižen pomen. Domači navijači so navdušeni zapuščali Tivoli in morda jih bo 22. decembra na naslednjem derbiju še več.

Rajsar že drugič pokopal nekdanje soigralce

Rajsar je že na začetku sezone odločil pokalni finale v Kranju. Ko se se mu na Jesenicah odrekli, je odšel v Zagreb, kjer pa se ni znašel v Ligi Ebel pri Medveščaku, zato je prišel v Ljubljano. Lani še ni bil maksimalno pripravljen, v letošnji sezoni pa jo je že dvakrat pošteno zagodel nekdanjim soigralcem.

"To je bila super tekma za gledalce in seveda precej manj za trenerja. Odlično smo odigrali prvo tretjino, potem pa doživeli pravi šok v drugi, ko se nam je vse podrlo. Med 30. in 40. minuto smo igrali precej pod našim nivojem. Po zaostanku z 2:3 smo se le zbrali in prišli do preobrata," je pojasnil Rajsar, ki je bil nasmejan do ušes.

"Ključen trenutek je bil pri vodstvu z 2:0, ko smo imeli vse niti igre v svojih rokah, prvič smo imeli igralca več, a smo naredili napako in po prejetem zadetku iz kazenskega strela smo precej padli. Velik značaj smo pokazali v zadnjih desetih minutah, da smo prišli do zmagovitega preobrata," je dodal Rajsar, ki je bil 53 sekund na pravem mestu, ko se je po strelu Žana Jezovška plošček odbil od ograde za vrati. "V gneči pred vrati sem slišal pok in kar naenkrat je bil plošček pred vrati, njihov vratar pa ga ni videl. Plošček se je res odbil na mojo palico."

Mušič: Nobene evforije po štirih zmagah na derbijih

Ko je bila Olimpija v zelo neugodnem položaju, je Aleš Mušič v slogu pravega kapetana izenačil na 3:3. Z dvema goloma in podajo je bil najboljši igralec tekme.

"Ekipi po zaostanku nista vrgli puške v koruzo. Tekma je bila zelo izenačena. Narekovali smo ritem igre pol ure, vse smo imeli pod nadzorom. Trenutek nezbranosti in tekmec je znižal iz kazenskega strela. Prehitro smo se nato potegnili v obrambo in Jeseničani so se dvignili. Verjeli smo, da lahko zmagamo tudi po zaostanku z 2:3," je pojasnil 36-letni napadalec, ki je prava ikona Tivolija, in lani se je zelo poznalo, da ga ni bilo v ekipi. Igral je za Fehervar v Ligi Ebel.

Zmaji so se pobrali po štirih zaporednih porazih. Še posebej grenak je bil tisti proti Kitzbühelu doma z 2:3. "Ne strinjam se, da smo igrali slabo proti Kitzbühelu. Imeli smo skoraj 60 strelov, vseskozi smo bili v njihovi napadalni tretjini. Takrat plošček ni šel v mrežo, prav tako proti Feldkirchu doma. Mlada ekipa je hitro našla pot iz manjše krize, to smo dokazali v Feldkirchu in tudi na derbiju. Vsak derbi je zgodba zase, letos smo dobili vse štiri, a to je šele začetek sezone in nikakor ni nobene evforije. Naš cilj je jasen. Vso sezono si želimo biti med najboljšimi štirimi ekipami v Alpski ligi," je poudaril kapetan zmajev.

Vnuk: Na derbijih minimalno vodstvo nehvaležno

Jure Vnuk si je pošteno oddahnil po koncu tekme. Vseskozi je zatrjeval, da ni poznal podatka, da so bili zmaji že vse od 11. aprila 2016 brez zmage na domačem ledu na derbiju. V Tivoliju je njegov brat Tomaž začel novo zgodbo in seveda je bil za uspeh zelo pomemben, da se prebudi ljubljansko občinstvo.

"To je bila res stresna tekma. Breme je bilo veliko že pred tekmo. Nervozni smo bili že ves dan, razplet pa je bil seveda zelo dober. Po vodstvu z 2:0 smo popustili in takoj smo bili kaznovani. Ko smo ujeli ritem, je tekma znova šla po naših načrtih. Na derbiju je velikokrat nehvaležno, če si v minimalnem vodstvu. Vse skupaj se lahko hitro obrne. Najprej smo zapravili dva zadetka prednosti, ker smo se povlekli v obrambo, nato pa so isto napako naredili še Jeseničani, ko so povedli s 3:2," je povedal strateg zeleno-belih.

"Obe ekipi igrata dober hokej in gledalci so to prepoznali. Jeseničani so bili izredno pripravljeni, saj so v soboto gostovali v Kitzbühelu. Lahko jim samo čestitam za predstavo. Dvorane so znova bolj polne. Imamo zelo homogeno ekipo, igralci izpolnjujejo naloge in ponosen sem, da sem lahko njihov trener," je bil zadovoljen Vnuk, ki mu je uspelo po štirih porazih krivuljo znova obrniti v pravo smer: "Porazi so sestavni del in seveda si nismo mislili, da bomo kar naprej zmagovali, ko smo imeli serijo zmag v oktobru. Zelo sem vesel, da se je ekipa hitro odzvala po nekaj porazih. Nisem pričakoval, da bomo zmagali v Feldkirchu."

Avtobus se je iz Kitzbühela vrnil ob treh zjutraj

Gaber Glavič je pogrešal robustnega napadalca Philippa Paradiesa. 27-letni Kanadčan je poskusil z ogrevanjem, a ni bil pripravljen za igro, potem ko ga je plošček zadel v soboto v Kitzbühelu. Urnik tekem zares ni bil ugoden za železarje.

"Avtobus je na Jesenice pripeljal ob 3.00, prepričan sem, da fantje niso zaspali do 5.00. Razpored je bil znan že nekaj časa. Ekipa je pokazala super značaj. Že od začetka sezone govorim, da nismo nadomestili nobenega igralca v obrambi. Zelo težko nam je v obrambni tretjini, saj imamo težave pri izhodih," je razlagal trener železarjev.

Glavič: Težko kopiramo, če nimamo pravih igralcev

"Ekipa, ki zaostaja na derbiju, bo seveda pritisnila. Nismo se preveč potegnili nazaj po vodstvu s 3:2. Igralci so upoštevali moja navodila. Olimpija je dobra ekipa in bili smo malce prekratki. Olimpija je do potankosti kopirala našo igro iz lanske sezone. Težko kopiramo, če nimamo pravih igralcev. Mušič ni zastonj vsako sezono igral v reprezentanci, in to pod različnimi selektorji. Drsalno je odličen. Tudi Kranjc je izvrsten, dobili so Planka od nas. Kopija naše lanske igre se je spremenila v izid, je razmišljal 40-letni Glavič.

Odhoda treh odličnih branilcev ne morejo nadomestiti

Pred sezono so Jesenice zapustili Miha Logar, Aleksandar Magovac in David Planko. Težave na branilskih položajih so očitne: "Imamo prekratko klop. Ko se je predsednik odločil, da bo nadaljeval zgodbo na Jesenicah, sem začel iskati igralce, ki bi nadomestili vse odhode. Do danes nismo dobili okrepitev na branilskih položajih zaradi financ. Z dvema napadalcema, ki sta celotno kariero igrala v napadu, se ne moremo primerjati z našo lansko ekipo. Zelo se pozna, da so nas zapustili trije odlični branilci. Tega ne moremo nadomestiti."

Kalanov zadetek neupravičeno razveljavljen

Luka Kalan je v 32. minuti iz kazenskega strela znižal na 2:1, minuto in pol zatem pa je s palico mojstrsko preusmeril plošček v zraku in ukanil Žana Usa. Glavna sodnika sta zadetek razveljavila zaradi igre z visoko palico, ogledala sta si tudi posnetek, a očitno kamere v dvorani niso delovale. Iz počasnega televizijskega posnetka je vidno, da je bila palica pod višino ramena in zadetek bi moral veljati.

"To je bil naš najboljši derbi v letošnji sezoni. Morda smo si celo zaslužili zmago, a dve napaki sta nas stali uspeha. Že na igrišču sem bil prepričan, da je bil moj zadetek za 2:2 regularen. Ne smemo se izgovarjati le na ta zadetek, saj bo treba popraviti napake. Konec decembra imamo novo priložnost, da končno premagamo Olimpijo v tej sezoni," je dejal Kalan.

Železarji so z vrnitvijo Davida Rodmana po poškodbi in prihodom Erica Panceta veliko pridobili. Oba lahko igrata še precej bolje in božični derbi v Tivoliju bo zagotovo znova napet.

A. G.