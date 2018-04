Poraz risov na zadnji pripravljalni tekmi na Dunaju

V Budimpešti se v nedeljo začenja SP divizije I

19. april 2018 ob 19:15

zadnji poseg: 19. april 2018 ob 21:15

Dunaj - MMC RTV SLO

Slovenski hokejisti so na zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom divizije I izgubili na Dunaju. Avstrija je bila boljša z 2:1. Risi bodo v nedeljo začeli boj za vrnitev med elito v Budimpešti.

Avstrijci, ki bodo od 4. maja naprej igrali na svetovnem prvenstvu elitne divizije na Danskem, so v sredo na Dunaju doživeli grenak poraz proti Kazahstanu z 0:5. Tokrat so prikazali precej boljšo igro. Po vodstvu so v drugi in tretji tretjini odigrali zelo zbrano v obrambi. Končno razmerje v strelih na vrata je bilo 24:22.

Slovenija v nedeljo začenja prvenstvo v dvorani Laszla Pappa v Budimpešti. Prvi tekmec risov bodo Britanci.

Urbas hitro izenačil

V vratih je začel Gašper Krošelj, ki je blestel na olimpijskih igrah v Pjongčangu in bo v vlogi prvega čuvaja mreže tudi na svetovnem prvenstvu v Budimpešti.

Gostitelji so povedli v 6. minuti ob prednosti igralca več. Branilec Linza Erik Kirchschläger je močno streljal z leve strani, pred vrati pa je palico podstavil sijajni napadalec Brian Lebler. Krošelj je bil nemočen. Dve minuti zatem je po desni strani ušel Jan Urbas in z natančnim diagonalnim strelom matiral Davida Madlenerja.

Ban odločil ob koncu prve tretjine

Veliko priložnost za vodstvo risov je imel Anže Kuralt, ki je bil presenečen, ko se je znašel popolnoma sam pred praznimi vrati. Ploščka ni dobro zadel in Madlener ga je uspel pokriti. Dve minuti pred koncem prve tretjine je Martin Schumnig poslal plošček pred vrata, kjer slovenski branilci niso bili zbrani, Daniel Ban pa je ukanil Krošlja.

V drugi tretjini so imeli risi trikrat prednost igralca več, vendar niso bili učinkoviti. V 35. minuti je Blaž Gregorc naredil veliko napako na modri črti in Kevin Macierzynski je sam krenil v protinapad z igralcem manj. Krošelj je odlično posredoval in preprečil povišanje vodstva.

Avstrijci so skušali zadržati prednost v zadnji tretjini, napadu niso posvečali preveč pozornosti, zato pa so se disciplinirano branili. Blestel je vratar Madlener, ki je imel naječ dela po strelu Roberta Saboliča. Selektor Kari Savolainen je minuto in 20 sekund pred koncem vzel pol minute odmor, v zadnji minuti pa je iz vrat potegnil Krošlja. Avstrijci so imeli nato še izključitev, vendar so zadržali prednost tudi v zadnjih sekundah.

Pripravljalna tekma, Dunaj:

AVSTRIJA - SLOVENIJA

2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Lebler 6., Ban 19.; Urbas 8.

A. G.