Jeseničani zabili devet golov pred nedeljsko izbiro tekmeca

Poraz zmajev v Celovcu po kazenskih strelih

3. marec 2018 ob 21:42

Kitzbühel - MMC RTV SLO

V Alpski ligi je bil na sporedu zadnji krog rednega dela tekmovanja, ki pa ni več spremenil vrstnega reda pri vrhu. V nedeljo bo v Innsbrucku potekala izbira ekip za četrtfinale.

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so v zadnjem krogu v gosteh premagali Kitzbühel z 9:5 in redni del so končali na tretjem mestu. Kitzbühel je povedel v 11. minuti, ko je zadel Peter Lenes. Minuto pred koncem uvodne tretjine je izenačil Urban Sodja, Markus Piispanen je z dvema zadetkoma v razmiku 37 sekund v 29. minuti tehtnico prevesil močno na stran železarjev, ki so po 40 minutah vodili s 5:3. V zadnji tretjini so še štirikrat zatresli mrežo.

Poraz zmajev v Celovcu

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so po kazenskih strelih izgubili v Celovcu, KAC je bil boljši s 5:4. Za Ljubljančane, ki so redni del končali na šestem mestu, sta proti zadnjeuvrščeni ekipi lige zadela Sašo Rajsar in Aljaž Uduč, ki je bil uspešen kar trikrat. Odločilni kazenski strel je zadel Luca Rodiga.

Železarji bodo izbirali tretji

Asiago bo v nedeljo izbiral prvi, Ritten drugi, železarji pa tretji, Feldkirch bo igral v četrtfinalu proti ekipi, ki bo še ostala med četverico moštev, ki so zasedla mesta od pet do osem (Pustertal, SŽ Olimpija, Salzburg mladi in Vipiteno).

Že v četrtfinalu se torej lahko srečata najboljši slovenski ekipi. Igrali bodo na štiri zmage, prva srečanja bodo na sporedu v torek zvečer, druga pa v četrtek.

42., zadnji krog:

KAC MLADI - SŽ OLIMPIJA

** 5:4 (1:1, 1:2, 2:1)

110; Kurath 10., Kern 30., 43., Kreuzer 46.; Rajsar 9., Uduč 29., 34., 45.

** - po kazenskih strelih

KITZBÜHEL - SIJ ACRONI JESENICE

5:9 (1:1, 2:4, 2:4)

843; Lenes 12., 31., Saringer 35., Zeiner 54., Wirl 59.; U. Sodja 19., Planko 21., Piispanen 29., 29., Svetina 38., Čimžar 41., Kalan 44., Logar 48., Bašič 55.

ASIAGO - FASSA 5:4

LUSTENAU - SALZBURG MLADI 5:3

PUSTERTAL - GARDENA 5:2

RITTEN - NEUMARKT 6:1

CORTINA - VIPITENO 4:3

BREGENZERWALD - FELDKIRCH * 5:4

* - po podaljšku

Lestvica: * x ASIAGO 40 30 3 1 6 97 RITTEN SPORT 40 26 5 3 6 91 SIJ ACRONI JESENICE 40 26 4 2 8 88 FELDKIRCH 40 21 5 4 10 77 PUSTERTAL 40 22 2 6 10 76 SŽ OLIMPIJA 40 21 3 3 13 72 SALZBURG MLADI 40 19 4 2 15 67 VIPITENO 40 19 2 5 14 66 --------------------------------------- CORTINA 40 17 3 7 13 64 BREGENZERWALD 40 18 3 3 16 63 LUSTENAU 40 18 3 2 17 62 ZELL AM SEE 40 18 2 2 18 60 KITZBUHEL 40 11 2 5 22 42 GARDENA 40 10 3 2 25 38 NEUMARKT 40 4 5 3 28 25 FASSA 40 6 1 1 32 21 KAC MLADI 40 1 3 2 34 11 * - zmaga po podaljšku oz. kaz. strelih x - poraz po podaljšku oz. kaz. strelih

A. G.