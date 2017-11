Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jonathan Quick je v drugi tretjini obranil kazenski strel Brandona Sutterja. Foto: Reuters Dodaj v

Kopitar niza točke, Kralji poraze

Los Angeles izgubil tretjič zapored

15. november 2017 ob 08:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so po zadetku Anžeta Kopitarja v tretji minuti in 14 sekundi proti Vancouvru vodili že z 2:0, a do konca tekme niso več našli poti mimo vratarja Andersa Nilssona. Vancouver je v Staples Centru slavil s 3:2.

Za priključek je v 26. minuti zadel Henrik Sedin, natanko na polovici dvoboja pa je izid izenačil Bo Horvat. Srečanje je v 45. minuti ob igralcu več na ledu odločil Sven Baertschi. To je tretji zaporedni poraz Kraljev, ki še vedno vodijo v pacifiški diviziji.

Los Angeles je povedel v 23. sekundi z zadetkom Tannerja Pearsona. Kopitar je gol dosegel ob igralcu več na ledu in tako svoj točkovni niz podaljšal na devet tekem. To je njegov najboljši dosežek v 12-letni karieri v Ligi NHL. Skupno je na 18 tekmah vknjižil že 22 točk.

Nilsson je po slabem začetku zaustavil 30 strelov, na drugi strani pa je Jonathan Quick zbral 24 obramb.

Vancouver je na prejšnjih šestih obračunih od 21 priložnosti z igralcem več izkoristil dve. Tolikokrat je bil uspešen tudi proti Kraljem, ki so v tekmo vstopili kot najboljša ekipa pri branjenju teh situacij.

LOS ANGELES - VANCOUVER 2:3

Pearson 1., Kopitar 4.; H. Sedin 26., Horvat 31., Baertschi 45.



PITTSBURGH - BUFFALO * 5:4

MONTREAL - COLUMBUS * 1:2

FLORIDA - DALLAS ** 4:3

NASHVILLE - WASHINGTON 6:3

MINNESOTA - PHILADELPHIA 3:0

WINNIPEG - ARIZONA 4:1

EDMONTON - VEGAS 8:2

* - v podaljšku ** - kazenski streli



Tekme 15. novembra:

DETROIT - CALGARY

CHICAGO - NY RANGERS

ANAHEIM - BOSTON

