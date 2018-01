Kopitar prekinil strelski post, Kralji pa ne točkovnega

V zadnjem času škripa v obrambi

14. januar 2018 ob 07:36

New York - MMC RTV SLO

Anže Kopitar je po natanko štirih tednih vendarle prekinil strelski post v Ligi NHL, kar pa njegovim Kraljem ni pomagalo do zmage.

Los Angeles je pred svojimi gledalci izgubil proti Anaheimu s 4:2. Rački so uvodno tretjino dobili z 2:0, nato pa na začetku zadnje ušli v varno vodstvo s 3:0. Upanje na preobrat je v 49. minuti začel Nick Shore, pet minut pozneje ga je povečal še Anže Kopitar, ki je zabil 18. gol v sezoni.

Dobro minuto pred koncem je bilo vsega konec, ko je Corey Perry zadel prazno mrežo.

Los Angeles je izgubil tretjič zapored, prav na vsaki tekmi je prejel po štiri gole.

Liga NHL, tekme 13. januarja:

LOS ANGELES - ANAHEIM 2:4

Shore 49., Kopitar 54.; Kase 7., 43., Kesler 19., Perry 59.



NY RANGERS - NY ISLANDERS 2:7

PITTSBURGH - DETROIT 4:1

MONTREAL - BOSTON ** 3:4

NEW JERSEY - PHILADELPHIA 3:5

MINNESOTA - WINNIPEG 4:1

DALLAS - COLORADO 1:4

VEGAS - EDMONTON * 2:3

SAN JOSE - ARIZONA * 6:5

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 14. januarja:

CHICAGO - DETROIT

CAROLINA - CALGARY

PITTSBURGH - NY RANGERS

MINNESOTA - VANCOUVER

VZHODNA KONFERENCA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 44 31 10 3 65 WASHINGTON CAPITALS 45 28 14 3 59 BOSTON BRUINS 41 24 10 7 55 TORONTO MAPLE LEAFS 45 25 17 3 53 COLUMBUS BLUE JACKETS 46 25 18 3 53 NEW JERSEY DEVILS 42 22 12 8 52 NEW YORK RANGERS 43 22 16 5 49 CAROLINA HURRICANES 44 20 16 8 48 ------------------------------------- PITTSBURGH PENGUINS 45 23 19 3 49 PHILADELPHIA FLYERS 43 20 15 8 48 NEW YORK ISLANDERS 44 22 18 4 48 FLORIDA PANTHERS 43 18 19 6 42 DETROIT RED WINGS 42 17 18 7 41 MONTREAL CANADIENS 43 18 20 5 41 OTTAWA SENATORS 42 15 18 9 39 BUFFALO SABRES 44 11 24 9 31 ZAHODNA KONFERENCA T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 42 29 10 3 61 WINNIPEG JETS 46 26 13 7 59 NASHVILLE PREDATORS 42 25 11 6 56 ST. LOUIS BLUES 46 26 17 3 55 LOS ANGELES KINGS 43 24 14 5 53 CALGARY FLAMES 44 24 16 4 52 DALLAS STARS 44 24 17 3 51 CHICAGO BLACKHAWKS 44 22 16 6 50 ------------------------------------- MINNESOTA WILD 45 24 17 4 52 SAN JOSE SHARKS 41 22 13 6 50 COLORADO AVALANCHE 42 23 16 3 49 ANAHEIM DUCKS 44 20 15 9 49 EDMONTON OILERS 46 20 23 3 43 VANCOUVER CANUCKS 44 17 21 6 40 ARIZONA COYOTES 45 10 28 7 27

S. J.