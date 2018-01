Calgary se je znesel nad vodilno Tampo Bay

V gosteh zmagala tudi Carolina

12. januar 2018 ob 07:43

New York

Hokejisti Calgaryja so za peto zaporedno zmago v Ligi NHL v gosteh kar s 5:1 premagali vodilno moštvo lige Tampo Bay.

Ognjeni napad je bil zelo raznolik, saj se je med strelce vpisalo pet hokejistov, svoje pa je dodal vratar Mike Smith, ki je ustavil 33 strelov. "V naši ekipi je res veliko samozavesti, zato se zmagovalni niz nadaljuje," je vzdušje ocenil Smith.

V gosteh je zmagala tudi Carolina, ki je v prestolnici slavila s 3:1. Ob izidu 1:1 je v zadnji tretjini odločilni gol prispeval Victor Rask, Scott Darling pa je ubranil 26 strelov.

Liga NHL, tekme 11. januarja:

BUFFALO - COLUMBUS 3:1

WASHINGTON - CAROLINA 1:3

TAMPA BAY - CALGARY 1:5

Tekme 12. januarja:

COLUMBUS - VANCOUVER

FLORIDA - CALGARY

CAROLINA - WASHINGTON

CHICAGO - WINNIPEG

ARIZONA - EDMONTON

Vzhodna konferenca T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 44 31 10 3 65 WASHINGTON CAPITALS 44 27 14 3 57 BOSTON BRUINS 40 23 10 7 53 TORONTO MAPLE LEAFS 45 25 17 3 53 COLUMBUS BLUE JACKETS 45 25 17 3 53 NEW JERSEY DEVILS 41 22 11 8 52 NEW YORK RANGERS 42 22 15 5 49 CAROLINA HURRICANES 43 20 15 8 48 ------------------------------------- PITTSBURGH PENGUINS 44 22 19 3 47 PHILADELPHIA FLYERS 42 19 15 8 46 NEW YORK ISLANDERS 43 21 18 4 46 FLORIDA PANTHERS 42 18 18 6 42 DETROIT RED WINGS 41 17 17 7 41 MONTREAL CANADIENS 42 18 20 4 40 OTTAWA SENATORS 42 15 18 9 39 BUFFALO SABRES 44 11 24 9 31 Zahodna konferenca T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 41 29 10 2 60 WINNIPEG JETS 44 26 11 7 59 NASHVILLE PREDATORS 42 25 11 6 56 ST. LOUIS BLUES 46 26 17 3 55 LOS ANGELES KINGS 42 24 13 5 53 DALLAS STARS 43 24 16 3 51 CALGARY FLAMES 43 23 16 4 50 MINNESOTA WILD 44 23 17 4 50 ------------------------------------- SAN JOSE SHARKS 40 21 13 6 48 CHICAGO BLACKHAWKS 43 21 16 6 48 COLORADO AVALANCHE 41 22 16 3 47 ANAHEIM DUCKS 43 19 15 9 47 EDMONTON OILERS 44 18 23 3 39 VANCOUVER CANUCKS 43 16 21 6 38 ARIZONA COYOTES 43 10 27 6 26

