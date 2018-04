Poudarki Columbus edini brez dobljene serije v končnici Lige NHL Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kapetan Washingtona Alexander Ovečkin je na šesti tekmi zabil jubilejni 50. gol v končnici Lige NHL. Foto: Reuters To serijo je bilo zelo zabavno igrati, najbrž jo je bilo še toliko bolj zabavno spremljati. Gledalci so lahko uživali v kakovostnem hokeju. V prvih dveh podaljških te serije smo imeli smolo, v tretjem se nam je nasmehnila sreča. V podaljških nikoli ne veš. Alexander Ovečkin, napadalec Washingtona Odločilni zadetek na tekmi v Columbusu je iz protinapada dosegel Devante Smith-Pelly. Foto: Reuters V končnici sta se Alex Ovečkin in Sidney Crosby pomerila trikrat (v letih 2009, 2016 in 2017). Vse serije je dobil Pittsburgh, ki je na 20 tekmah slavil dvanajstkrat (štirikrat v podaljšku). Hokejisti Toronta so izsilili sedmo tekmo v Bostonu. Nazadnje sta se ti dve ekipi v končnici udarili leta 2013 in tudi tedaj so Kanadčani po zaostanku s 3:1 izsilili odločilni sedmi obračun. Na tem obračunu je potem Toronto postal prva ekipa v zgodovini Lige NHL, ki je v zadnji tretjini tekme zapravila prednost treh zadetkov - po izidu 1:4 je tekmo izgubil s 5:4. Tudi tokrat bo sedma tekma v TD Gardnu, in sicer v sredo zvečer (četrtek zjutraj po slovenskem času). Foto: Reuters Dodaj v

Ovečkinu odleglo, a zdaj ga čakajo obračuni s Crosbyjem

Toronto izsilil sedmo tekmo v Bostonu

24. april 2018 ob 08:19

Columbus,Toronto - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so v šestih tekmah dobili serijo 1. kroga končnice Lige NHL proti Columbusu. V noči na torek so v gosteh zmagali s 6:3.

Washington, ki še nikdar v zgodovini ni osvojil Stanleyjevega pokala (leta 1998 je zaigral v finalu in brez zmage klonil pred Detroitom), še upa na morebitno končno slavje v letošnji sezoni, a za kaj takega bo moral v naslednjem krogu končnice dobiti serijo s sila neugodnim Pittsburghom.

V seriji proti Columbusu so se Capitalsi hitro znašli v zaostanku dveh tekem (0:2), a so se nato pobrali in se s štirimi zaporednimi zmagami uvrstili v konferenčni polfinale Vzhoda.

Ovečkin navdušil v drugi tretjini

Šesto tekmo so odprli z zadetkom Dmitrija Orlova, nato pa je po izenačujočem zadetku Nicka Foligna dvakrat 'udaril' Alexander Ovečkin. Najprej v 33. minuti, ko je odbiti plošček iz bližine zbezal za hrbet vratarja Sergeja Bobrovskega, nato še dobro minuto in pol pred koncem druge tretjine, ko so Capitalsi izkoristili power play po izključitvi Setha Jonesa zaradi zadrževanja s palico. 32-letni Ovečkin je s silovitim strelom z leve strani po podaji Johna Carlsona zadel od desne vratarjeve vratnice za 3:1.

Zadetka iz protinapada pokopala Columbus

Gostitelji so se na vse kriplje prizadevali izid izenačiti, a zaman. Gostje so v obrambi igrali dovolj čvrsto, vratar Braden Holtby je bil relativno zanesljiv, po golu Pierra-Luca Duboisa je Columbus še upal na morebitno vrnitev v tekmo (2:3), a sta vse njihove upe hitro pokopala Devante Smith-Pelly in Chandler Stephenson. Prvi je izkoristil napako domačih hokejistov in z diagonalnim strelom iz zapestja na lovilko Bobrovskega zadel iz protinapada, drugi je z igralcem manj na ledu plošček spretno poslal med nogama 29-letnega ruskega vratarja. To je bil zanj sploh prvi zadetek v končnici Lige NHL. Columbus je bil v izgubljenem položaju, v zadnji tretjini je po golu Foligna pritisnil na vse ali nič, zadnji žebelj v njegovo krsto pa je s strelom v prazno mrežo zabil Lars Eller.

Glede na to, da sta letos v konferenčni polfinale napredovala Winnipeg in Vegas, Columbus po izpadu na obračunih z Washingtonom ostaja edina ekipa Lige NHL brez dobljene serije v končnici.

Ovečkin se je zelo zabaval

"To serijo je bilo zelo zabavno igrati, najbrž jo je bilo še toliko bolj zabavno spremljati. Gledalci so lahko uživali v kakovostnem hokeju. V prvih dveh podaljških te serije smo imeli smolo, v tretjem se nam je nasmehnila sreča. V podaljških nikoli ne veš," je po tekmi dejal kapetan Washingtona Ovečkin, ki je v tej seriji s soigralci odigral kar pet podaljškov na štirih različnih tekmah. Dve tovrstni tekmi so Capitalsi izgubili, dve dobili. Na šesti so poskrbeli, da se je obračun končal že v rednem delu.

Liga NHL, končnica, 1. krog

Vzhodna konferenca:

Columbus - WASHINGTON 2:4

3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Foligno 29., 49., Dubois 43.; Orlov 13., Ovečkin 33., 39., Smith Pelly 44., Stephenson 46., Eller 60.

Obrambe: Bobrovski 22; Holtby 35.

TORONTO - BOSTON 3:3

3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Nylander 22., Marner 34., Plekanec 59.; DeBrusk 22.

Obrambe: Andersen 32; Rask 27.

Philadelphia - PITTSBURGH 2:4

TAMPA BAY - New Jersey 4:1

Zahodna konferenca:

Colorado - NASHVILLE 2:4

Los Angeles - VEGAS 0:4



SAN JOSE - Anaheim 4:0



WINNIPEG - Minnesota 4:1



V krepkem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak