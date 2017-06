Na današnji dan kralj Kopitar drugič na hokejskem prestolu

Sprehod skozi zmagovito sezono 2013/14 LA Kingsov

13. junij 2017 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan pred tremi leti je Anže Kopitar še drugič v karieri z Los Angeles Kingsi v Ligi NHL osvojil Stanleyjev pokal.

To je bil za Kalifornijce drugi osvojeni Stanleyjev pokal v treh letih, potem ko so najprej leta v sezoni 2011/12 v finalu s 4:2 v zmagah premagali New Jersey Devilse, nato pa dve leti pozneje še New York Rangerse (4:1).

Hrušičan, ki je tedaj štel 26 pomladi, je briljiral tako rekoč v vseh statistikah. Že v rednem delu sezone je bil s 70 točkami najučinkovitejši posameznik ekipe (na drugem mestu jih je imel Jeff Carter 20 manj), v končnici je bil za točko (26) uspešnejši od Justina Williamsa.

Tretji v Pacifiški diviziji

Los Angeles je redni del sezone sklenil na tretjem mestu Pacifiške divizije. Zbral je 100 točk oziroma 16 manj od zmagovalca divizije Anaheim Ducksov in 11 manj od drugouvrščenih Sharksov iz San Joseja. Na 82 tekmah so varovanci zdaj že nekdanjega trenerja Darryla Sutterja dosegli 46 zmag in zbrali 36 porazov (osem v podaljšku).

Vstali od mrtvih proti San Joseju

V prvem krogu končnice so se pomerili z divizijskim tekmecem San Josejem, ki je dobil uvodne tri tekme in je bil le še tekmo oddaljen od napredovanja v konferenčni polfinale Zahoda, a je Los Angeles vstal kot feniks iz pepela in serijo po štirih zaporednih zmagah dobil s 4:3! Na omenjenih tekmah so Kingsi dosegli kar 18 golov, prejeli so jih zgolj pet. Kopitar je blestel, na šesti tekmi je dosegel dva zadetka, na odločilni sedmi pa je dosegel tudi odločilni zadetek za 2:1, njegova ekipa pa je na koncu v San Joseju slavila s 5:1.

Vselej po sedem tekem

V konferenčnem polfinalu so se nato pomerili s še drugim divizijskim tekmecem v končnici, Anaheimom. Serijo so sicer začeli dobro, dobili so uvodni tekmi v gosteh, nato pa so naslednje tri izgubili in bili znova na robu izpada. Vseeno so se še pravi čas pobrali in dobili zadnji dve tekmi, drugo s 6:2, med strelce se je vpisal tudi Kopitar. Za preboj v veliki finale Stanleyjevega pokala so morali Kalifornijci nato premagati še aktualne prvake Chicago Blackhawkse. Tudi ta serija se je prevesila v sedem tekem, odločilno je v podaljšku odločil Alec Martinez.

Trikrat podaljški v finalni seriji

V velikem finalu so morali Sutterjevi varovanci premagati še New York Rangerse. Kingsi so dobili uvodni tekmi na svojem ledu, obe po podaljšku. Slavili so tudi na tretji tekmi, ki so jo v Madison Square Gardnu gladko dobili s 3:0. Drugo tekmo v gosteh so nato izgubili z 2:1, na peti pa so pred svojimi navijači še drugič v treh letih dvignili sloviti pokal. Za zmago so potrebovali dva podaljška, odločil pa je znova - Martinez. Kopitar je v končnici zaigral na 26 tekmah, zbral je 26 točk (5 golov in 21 podaj). Najboljši strelec Los Angelesa v končnici je bil Marian Gaborik s 14 zadetki.

"Že zelo kmalu bomo šli po še en pokal," je po veličastni zmagi dejal Kopitar, a to se za zdaj še ni zgodilo. Od tedaj so se v končnico uvrstili zgolj enkrat, in sicer v sezoni 2015/16, ko so izpadli že v 1. krogu proti Sharksom (1:4).

Mitja Lisjak