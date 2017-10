Na derbiju vroče na ledu in tribunah, le sodnika nista bila na nivoju

26. oktober 2017 ob 08:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so še tretjič v letošnji sezoni ugnali SŽ Olimpijo. Prvi letošnji derbi v Tivoliju je bil najbolj napet. Iskrilo se je na ledu in tudi na tribunah.

Derbiji so še vedno pravi magnet za navijače. V Tivoliju se zbralo 2.430 gledalcev, vrsta za vstopnice pred dvorano že kar nekaj časa ni bila tako dolga. Na zahodni tribuni je bilo veliko privržencev Jesenic. Med obema skupinama navijačev je zavrelo v drugi tretjini, ko so morali posredovati varnostniki in policisti.

Ljubljančani so imeli skupaj neverjetnih 70 minut izključitev, Andrej Hebar in Uroš Batič sta prejela tudi disciplinsko kazen igre, pri Jeseničanih pa je tekmo predčasno končal Gašper Glavič.

Sporen zadetek Čimžarja razplamtel strasti

Razočaranje po grenkem porazu z 2:3 je bilo veliko. Igralci so odvrgli palice pred garderobo, Andrej Brodnik in pomočnik Matej Hočevar sta bila jezna v trenerski pisarni, predsednik Tomaž Vnuk pa je tudi povedal nekaj krepkih na račun obeh sodnikov. Zaveda se, kako težko je prebuditi zahtevno ljubljansko občinstvo, in seveda so derbiji najlepša priložnost.

V 26. minuti je ob prednosti igralca več Tadej Čimžar plošček z drsalko brcnil v mrežo. Italijanski sodnik Andrea Benvegniu in njegov avstrijski kolega Leopold Durchner sta zadetek priznala, posvetovala sta se tudi na sredini ledene ploskve. Jeseničani so povedli z 2:0 in le 15 sekund zatem dosegli še tretji zadetek, ko je Nejc Stojan unovčil zmedo v obrambi gostiteljev. Olimpija je bila do konca druge tretjine razglašena in vratar Robert Kristan je preprečil polom.

V zadnji tretjini so Ljubljančani prikazali popolnoma drugačen obraz, Matic Kralj in Črt Snoj sta znižala in v zadnjih petih minutah je dišalo celo na podaljšek.

Brodnik: Dobri trenutki na derbijih bodo še prišli

"Na derbijih smo vedno drago prodali svojo kožo. Dokazali smo, da lahko igramo tri tretjine hokeja. Še vedno verjamemo v uspeh in gremo po svoji začrtani poti, ki smo si jo zadali pred sezono. Prepričan sem, da bodo tudi dobri trenutki še prišli za nas na derbijih," je pojasnil Brodnik, ki dobro premisli vsako besedo, in tokrat se je lepo videlo, da se je skušal ugrizniti v jezik. Dobro se spomni tudi zadetka Mihe Pesjaka na finalu pokala 10. septembra v Celju, ki ga sodniki prav tako niso videli.

"Težko govorim o spornem golu. Tudi na pokalnem finalu v Celju smo dosegli zadetek, a ga niso priznali. Sodniki niso imeli možnosti ogleda posnetka, saj v dvorani ne delajo kamere. Sodniških odločitev ne bi komentiral," je dodal trener zmajev, ki je bil zelo zadovoljen z velikim motivom svojih izbrancev: "Naboj na derbijih smo pogrešali že nekaj časa, tokrat pa ga ni manjkalo. Navijači so prišli v lepem številu in upam, da bomo nadaljevali zgodbo do konca sezone."

Mladi igralci plačujejo drago šolo

Pred zadnjo tretjino je bila Olimpija v izgubljenem položaju, med odmorom pa je očitno našel prave besede.

"Po dveh tretjinah smo zaostajali z 0:3, a v zadnjih 20 minutah se lahko zgodi veliko stvari, kar smo tudi tokrat videli. Mislim, da ni bilo treba prebuditi igralcev. Treba je bilo le verjeti in se držati načrta. Naši mladi igralci v letošnji sezoni plačujejo drago šolo. Sreča se bo tudi obrnila in do konca sezone je še nekaj priložnosti," je poudaril Brodnik, ki upa, da se bo njegovim varovancem uspelo pobrati po dveh zaporednih porazih v Tivoliju, v soboto jih čaka nova domača tekma proti Neumartku.

Kralj: Premalo časa smo igrali pet na pet

"Naredili smo preveč prekrškov, kar so tekmeci izkoristili in povedli. Bili smo preveč nervozni, izgubili smo ploščke v srednji tretjini. V zadnjih 20 minutah smo imeli zelo kratko klop, a to se ni poznalo, na koncu nam je zmanjkalo malo sreče. Večino tekme smo bili v zaostanku, premalo časa smo igrali pet na pet, in to nam seveda nikakor ni ustrezalo," je razlagal Kralj, ki je dosegel osmi zadetek v letošnji sezoni.

Tavželj: V zadnji tretjini smo si sami zakuhali tekmo

Jeseničani so nanizali že deset zmag zapored. Niti ene tekme niso izgubili po 60 minutah, oddali pa so le štiri točke. Gaber Glavič je znova lahko računal na štiri napade in posebej v drugi tretjini so železarji s kombinatorno igro nadigrali Ljubljančane.

"V prvih dveh tretjinah smo imeli vse pod nadzorom. Nikakor nam niso ustrezale številne prekinitve, saj imamo dolgo klop in igramo na štiri napade. Olimpija je lahko počivala, ko je bila igra prekinjena. V zadnji tretjini smo si sami zakuhali tekmo," je povedal Andrej Tavželj.

"Na Jesenicah smo zmagali na prejšnjem derbiju in pričakoval sem zelo motivirane igralce Olimpije. Morda so bili celo preveč motivirani in na njihov račun smo lepo izpeljali uvodni tretjini," je dodal kapetan železarjev, ki je odigral številne derbije tudi v zelenem dresu: "Derbi vsekakor živi, še nekaj časa pa bomo potrebovali, da bo obisk tako dober tudi na drugih tekmah. Taka je trenutna raven, čez nekaj let pa bomo morda lahko razmišljali o višjem kakovostnem razredu tekmovanja."

Štirje derbiji v mesecu dni

V rednem delu Alpske lige bodo še štirje derbiji, vsi bodo na sporedu med 16. decembrom in 13. januarjem. Vodstvo lige bi moralo za te tekme delegirati izkušene sodnike, ki bodo kos težki nalogi.

A. G.