Najstnik odločil obračun v Calgaryju

Montreal po letu 2002 slavil v Chicagu

6. november 2017 ob 10:39

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Calgaryja so v najbolj razburljivi tekmi večera v Ligi NHL po kazenskih strelih s 5:4 ugnali New Jersey. Srečanje je odločil Matthew Tkachuk.

19-letni Tkachuk, član zmagovitih ameriških mladinskih selekcij, je zmagoviti strel v Calgaryju sprožil v tretji izmenjavi kazenskih udarcev, ko je plošček poletel mimo rokavice vratarja Keitha Kinkaida (30 obramb). Michael Frolik, Micheal Ferland in Sean Monahan so za gostitelje dosegli po gol in podajo, Kinkaida pa je premagal še Michael Stone. Plamena so tako dobila še tretjo tekmo v nizu. Na drugi strani so čuvaja mreže domačih Mika Smitha (26 obramb) premagali Taylor Hall, Ben Lovejoy, Brian Gibbons in Andy Greene.

V Chicagu, kjer je Montreal zmagal (0:2) prvič po treh letih, je Charlie Lindgren zaustavil kar 38 strelov in prvič v Ligi NHL ohranil mrežo nedotaknjeno. 23-letnik je v prejšnji sezoni le enkrat stal med vratnicama v Ligi NHL, v tej sezoni pa je branil drugič. Prvič je v nedeljo kot prvi vratar zamenjal poškodovanega Careyja Pricea. Domačega vratarja Coreyja Crawforda (33 obramb) sta v zadnji tretjini ugnala Jonathan Drouin in Joe Morrow, ki je bil podajalec pri prvem zadetku.

Detroit je v Edmontonu že po prvi tretjini vodil z 2:0 in v zadnjih dveh dokončal delo s po enim golom. Češki vratar Petr Mrazek je imel 36 uspešnih posredovanj in je prvič v tej sezoni ostal nepremagan.

Tekme 5. novembra:

EDMONTON - DETROIT 0:4

NY ISLANDERS - COLORADO 6:4

CHICAGO - MONTREAL 0:2

CALGARY - NEW JERSEY * 5:4

* - po kazenskih strelih



Tekme 6. novembra:

BOSTON - MINNESOTA

TORONTO - VEGAS

NY RANGERS - COLUMBUS

WASGINGTON - ARIZONA

DALLAS - WINNIPEG

VANCOUVER - DETROIT

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK T TAMPA BAY LIGHTNING 15 11 2 2 24 OTTAWA SENATORS 14 6 3 5 17 TORONTO MAPLE LEAFS 15 8 7 0 16 DETROIT RED WINGS 15 7 7 1 15 BOSTON BRUINS 12 5 4 3 13 MONTREAL CANADIENS 15 6 8 1 13 FLORIDA PANTHERS 13 4 7 2 10 BUFFALO SABRES 14 4 8 2 10 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 13 9 3 1 19 COLUMBUS BLUE JACK. 14 9 4 1 19 PITTSBURGH PENGUINS 16 8 6 2 18 NEW YORK ISLANDERS 14 8 5 1 17 PHILADELPHIA FLYERS 15 7 6 2 16 WASHINGTON CAPITALS 14 7 6 1 15 NEW YORK RANGERS 15 6 7 2 14 CAROLINA HURICANES 12 4 5 3 11 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK T ST. LOUIS BLUES 15 11 3 1 23 WINNIPEG JETS 13 7 3 3 17 DALLAS STARS 14 8 6 0 16 COLORADO AVALANCHE 14 8 6 0 16 NASHVILLE PREDATORS 14 7 5 2 16 CHICAGO BLACKHAWKS 15 7 6 2 16 MINNESOTA WILD 12 5 5 2 12 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 14 10 2 2 22 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 13 9 4 0 18 SAN JOSE SHARKS 13 8 5 0 16 VANCOUVER CANUCKS 13 7 4 2 16 CALGARY FLAMES 14 8 6 0 16 ANAHEIM DUCKS 14 6 6 2 14 EDMONTON OILERS 13 4 8 1 9 ARIZONA COYOTES 15 2 12 1 5

R. K.