Nič kaj kraljevsko: četrti zaporedni domači poraz Los Angelesa

17. november 2017 ob 08:09

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa ostajajo v manjši krizi, saj so izgubili še četrtič zapored (in to vselej pred svojimi gledalci), tokrat so morali priznati premoč Bostonu z 2:1.

Kosmatinci so povedli ob koncu prve tretjine, ko je plošček po buliju prišel do Charlieja McAvoya, ta pa je presenetljivo brez težav oddrsal do vrat in plošček spravil za hrbet Jonathana Quicka.

Odločil Chara

Na začetku druge tretjine je Anže Kopitar začel akcijo, po kateri je ob prednosti igralca več izenačil Drew Doughty. Gledalce v Staples Centru je utišal Zdeno Chara, ki je dolgo obleganje vrat kronal z zadetkom.

Trener zadovoljen z debijem Jokinena

Pri Los Angelesu je debitiral veteran Jussi Jokinen, ki se je ob edinem golu vpisal med podajalce. Trener John Stevens je bil zadovoljen z njegovim prispevkom: "Težko je bilo zanj, novo mesto, nova ekipa. Že prvi dan ga je čakalo veliko informacij, a videti je bil sproščen. Je veteran in izkušen. Prav gotovo sem videl veliko stvari, s katerimi nam lahko pomaga."

Liga NHL, tekme 16. novembra:

LOS ANGELES - BOSTON 1:2

Doughty 25. (podaja Kopitar); McAvoy 17., Chara 34.



TORONTO - NEW JERSEY * 1:0

NY ISLANDERS - CAROLINA 6:4

MONTREAL - ARIZONA 4:5

OTTAWA - PITTSBURGH 1:3

TAMPA BAY - DALLAS 6:1

MINNESOTA - NASHVILLE 6:4

WINNIPEG - PHILADELPHIA ** 3:2

COLORADO - WASHINGTON 6:2

EDMONTON - ST. LOUIS 1:4

VANCOUVER - VEGAS 2:5

SAN JOSE - FLORIDA 0:2

* - v podaljšku ** - kaz. streli

Tekmi 17. novembra:

COLUMBUS - NY RANGERS

DETROIT - BUFFALO

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 19 15 2 2 32 TORONTO MAPLE LEAFS 20 13 7 0 26 OTTAWA SENATORS 17 8 4 5 21 DETROIT RED WINGS 19 9 8 2 20 BOSTON BRUINS 18 7 7 4 18 MONTREAL CANADIENS 20 8 10 2 18 FLORIDA PANTHERS 18 7 9 2 16 BUFFALO SABRES 18 5 9 4 14 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 18 11 4 3 25 PITTSBURGH PENGUINS 21 11 7 3 25 COLUMBUS BLUE JACK. 19 11 7 1 23 NEW YORK ISLANDERS 18 10 6 2 22 WASHINGTON CAPITALS 20 10 9 1 21 NEW YORK RANGERS 19 9 8 2 20 PHILADELPHIA FLYERS 19 8 8 3 19 CAROLINA HURICANES 17 7 6 4 18 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 20 14 5 1 29 WINNIPEG JETS 18 11 4 3 25 NASHVILLE PREDATORS 18 10 6 2 22 MINNESOTA WILD 18 9 7 2 20 CHICAGO BLACKHAWKS 19 9 8 2 20 COLORADO AVALANCHE 17 9 7 1 19 DALLAS STARS 19 9 9 1 19 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 19 11 6 2 24 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 18 11 6 1 23 SAN JOSE SHARKS 17 10 7 0 20 CALGARY FLAMES 18 10 8 0 20 VANCOUVER CANUCKS 19 9 8 2 20 ANAHEIM DUCKS 18 8 7 3 19 EDMONTON OILERS 19 7 10 2 16 ARIZONA COYOTES 21 3 15 3 9

S. J.