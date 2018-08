Od malega sem bil rdeč, a zadnja sezona na Jesenicah je bila črna pika

Poudarki O Jesenicah, reprezentanci, zdravju in uspehih Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Kot meteor je zablestel na SP-ju 2002, ko je prav na vseh šestih tekmah elitnega prvenstva dosegel po en gol. Med elito je na 49 tekmah prispeval 9 golov in 12 podaj, v Diviziji I pa na 30 tekmah 5 golov in 22 podaj. Na olimpijskih igrah je odigral 9 tekem in se vpisal med strelce z golom proti ZDA v Sočiju. Skupno je za reprezentanco Slovenije odigral 184 tekem. Foto: www.alesfevzer.com Marcel Rodman je za Slovenijo debitiral na znamenitem SP-ju 2001 v Ljubljani, ko so si risi prvič priigrali mesto med hokejsko elito, zadnjič pa je kot ris zaigral na letošnjih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Foto: www.alesfevzer.com Vedeli smo, da NHL obstaja, da je to neka super liga. Ko sem bil majhen, je bilo vse, kar sem si želel, igrati za Jesenice, ker sem to poznal, ker sem to čutil, sanjal sem samo o tem. V klubski karieri je zaigral za 13 različnih klubov v 8 različnih ligah. Največ in najbolje je igral v Ligi Ebel, kjer je na 313 tekmah v dresu Jesenic, Vienne Capitals, Graz 99ers in KAC-a dosegel kar 287 točk. Od Slovencev v elitni avstrijski ligi je uspešnejši le Žiga Pance (291 točk na 505 tekmah). Foto: www.alesfevzer.com Vloga kapetana je bila takrat res utrujajoča. Sam vlogo kapetana zelo rad sprejmem. Če sem kapetan, najdem najboljšo verzijo sebe na ledu, ker kot vodja moraš voditi, tako da sem bil vedno z veseljem kapetan. Zaradi tiste sezone, ko smo šli v Kanado (SP 2008), ker je bilo toliko stvari zraven, mi je pa bilo v breme. Nisem bil več najboljša verzija samega sebe, tako da sem takrat odstopil. Z dve leti mlajšim bratom Davidom je Marcel Rodman preigral skupaj kar osem celih klubskih sezon, pri čemer se je zaradi slabšega vida pogosto zanašal na njegova opozorila, zlasti o visokih podajah ali strelih ter pravočasnih menjavah. Foto: EPA Od trojice treh jeseniških R-jev ostaja aktivni igalec samo še David Rodman, a tako Tomaž Razingar in Marcel Rodman še nista rekla zadnje v hokeju in vsak po svoje skušata pomagati, da se bodo še našli dostojni nasledniki. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Marcel Rodman po koncu ka... VIDEO Portret Marcela Rodmana i... Sorodne novice Dolgoletni kapetan risov Marcel Rodman končal kariero Dodaj v

Od malega sem bil rdeč, a zadnja sezona na Jesenicah je bila črna pika

Marcel Rodman ob koncu igralske kariere za TV Slovenijo

5. avgust 2018 ob 07:25

Zagreb - MMC RTV SLO

Na prvem svetovnem prvenstu Slovenije med elito 2002 je zadel na vsaki tekmi, naslednjih 16 let je bil ključni center risov, v Ligi Ebel in domačih Jesenicah je pustil neizbrisen pečat. Marcel Rodman zdaj začenja novo poglavje - trenersko in vodstveno.

Po 17 letih profesionalne hokejske kariere se je res zbudil nekega jutra in si rekel: "To je to!", s čimer je bilo konec plodovite igralske poti starejšega izmed bratov Rodman. Otrok Jesenic, železar letnik 1981, ki je tik pred 16. rojstnim dnem tragično izgubil očeta. Rešitev je bila triletno kaljenje v domovini hokeja Kanadi, v Peterboroughu v Ontariu. Z dobrimi igrami pri Petsih v OHL-u je na naboru 2001 postal tretji Slovenec, ki ga je izbralo NHL-moštvo, kot 282. ga je v 9. krogu izbral Boston Bruins.

Hokej igral skorajda napol slep

A takrat je že imel diagnozo za ključno zdravstveno težavo, ki mu je preprečila še uspešnejšo kariero. Keratonus oziroma izbočenje in stanjšanje roženice. Stanje se je tako poslabšalo, da je moral leta 2004 na presaditev roženice na levem očesu - pred posegom je na levo oko videl samo še 4-odstotno! Sledili so še zapleti, vid je na prizadetem očesu nihal med 20 in 50 odstotki, čez 4 leta še siva mrena, prav tako na levem očesu, pri tem so njegov vid ocenjevali na 67 odstotkov, zares pa si je oko opomoglo šele po zadnjem posegu leta 2013.

Kot kapetan v nemogočem položaju

Vseeno je vmes postal ključni mož slovenskega hokeja. V navezi z bratom Davidom Rodmanom, od katerega je zaradi težav z vidom postal še bolj odvisen in hkrati navezan nanj, sta skrbela za presežke, kot je bilo 5. mesto Jesenic v krstni sezoni 2006/07, ko so Gorenjci kot prvi tuji klub zaigrali v Eblu. Kot kapetan Slovenije je igral ključno vlogo v najbolj mučnih trenutkih sodobne reprezentančne zgodbe, po vseh zapletih ob SP-ju 2008 v Kanadi je vrnil reprezentančno črko C. Strukturne težave ob ledu so mu sledile tudi ob vrnitvi na Jesenice v sezoni 2008/09, kjer je bil prav tako kapetan. Nato se je zaklel, da se nikoli več ne bo vrnil v moštvo, o katerem je sanjal kot otrok.

Po letih v Avstriji in Nemčiji, zdaj na Hrvaškem

Blestel je na Dunaju pri Vienna Capitalsih, kot prekaljeni veteran je bil izredno cenjen v Nemčiji, na kratko je z Medveščakom okusil tudi KHL, kariero pa sklenil s tremi sezonami v drugi nemški ligi, nazadnje je igral za Tölzer Löwen. Vseskozi, če le ni bilo poškodb, je bil ris, s Slovenijo je zaigral na kar 14 članskih svetovnih prvenstvih in seveda na obeh olimpijskih igrah v Sočiju in Pjongčangu, ko je že dal vedeti, da se bliža slovo. In zdaj se kot trenerski in menedžerski novinec kali v Zagrebu, kamor ga je povabil nekdanji soigralec Aaron Fox. Ob koncu stare in začetku nove karierne knjige se je v hrvaški prestolnici z Marcelom Rodmanom za TV Slovenija pogovarjala Polona Bertoncelj.

Smo v Zagrebu, kjer boste po koncu kariere ostali povezani s hokejem na ledu. Kaj boste počeli pri Medveščaku?

Veseli me, da ostajam v hokeju. Moja naloga bo precej široka. Sodeloval bom v menedžmentu in organizaciji kluba, pomagal bom pa tudi ob ledu kot pomočnik trenerja. V bistvu bom predvsem nabiral izkušnje na obeh področjih.

Kako težko je po 17 letih profesionalne kariere reči: dovolj je?

Moram priznati, da mi v tem trenutku ni težko, ker sem res zadovoljen s tem, kar sem dosegel. Če bi se moral še sam sebi dokazati, bi bilo verjetno drugače. Tako sem pa zadovoljen z vsem, kar je bilo. Vsake toliko časa me je kdo vprašal, ali še vedno igram. Pa sem rekel, da čakam, da se bom neko jutro zbudil in rekel: to je to. In recimo, da sem se pred enim tednom.

Sedemnajst let je dolga doba, marsikaj ste doživeli. Ali je mogoče izpostaviti en sam dogodek, en sam trenutek, en sam uspeh, ki ste ga doživeli?

Ne, ne morem. Na toliko različnih koncih in krajih sem bil, da je bila vsaka sezona nekaj posebnega in težko bi eno stvar izpostavil. Vsaka sezona je imela svoje pluse in seveda tudi kakšen minus. Bi pa tudi jaz, tako kot verjetno vsi, izpostavil olimpijske igre, tako prve v Sočiju kot druge v Pjongčangu. To je pri vrhu, težko bi se odločil le za ene igre, težko bi pa tudi rekel, da je to najboljša stvar, ki se mi je zgodila.

Kot otrok ste verjetno sanjali o ligi NHL. Ste morda sanjali tudi o nastopu na olimpijskih igrah?

Ne, nisem. Nisem sanjal o tem, da bi bil na olimpijskih igrah, ker o tem se sploh nihče ni pogovarjal, niti o tem ni nihče razmišljal. Kar se tiče pa NHL-a, je pa zelo podobno. Interneta takrat ni bilo. Vedeli smo, da NHL obstaja, da je to neka super liga. Ko sem bil majhen, je bilo vse, kar sem si želel, igrati za Jesenice, ker sem to poznal, ker sem to čutil, sanjal sem samo o tem. Z leti, ko je prišel internet, so se pa cilji malo spremenili. Od malega so bile pa samo Jesenice.

Kakšne imate spomine na igranje na Jesenicah?

V mladosti nimam slabih izkušenj, vse je bilo super, vse je bilo del neke osnove, ki sem jo gradil, da sem bil lahko pozneje uspešen. Kar se tiče članskih sezon, nimam slabih stvari v spominu. Od malega sem bil rdeč in sem z veseljem igral na Jesenicah, to mi je bilo v ponos. Zagotovo je pa črna pika, kako se je končala moja zadnja sezona 2008/09 na Jesenicah. Bila je tako črna, da ko sem šel z Jesenic, sem si rekel, nikoli več. Tistih ljudi ni več, vem, da so novi, se trudijo, ampak je vseeno črna pika bila toliko črna, da sem se tega držal.

Ste eden tistih športnikov, ki ste vedno, ko ste lahko, igrali za reprezentanco. Nikoli niste zavrnili vabila selektorjev. V najtežjih trenutkih slovenske reprezentance ste bili celo njen kapetan. Kakšni spomini vas vežejo na reprezentanco, v kateri ste bili prisotni v vseh trenutkih, ko so se postavljali mejniki (uvrstitev med elito, obstanek med elito, uvrstitev na OI, igranje na OI)?

Ogromno reprezentančnih tekem se je nabralo. V prvi sezoni, ko sem bil zraven, sem imel komaj 19 let. Bil sem neizkušen, na led sem skočil samo zato, da so se Ivo Jan, Tomaž Vnuk, Nik Zupančič in Dejan Kontrec malo spočili. Šlo je za nekaj sekund, ampak sem bil vesel, da sem bil zraven, vse tekme smo zmagali, vse je bilo super. Potem sem pa vsako leto dobival večjo vlogo in tudi kapetanski trak. Vloga kapetana je bila takrat res utrujajoča. Sam vlogo kapetana zelo rad sprejmem. Če sem kapetan, najdem najboljšo verzijo sebe na ledu, ker kot vodja moraš voditi, tako da sem bil vedno z veseljem kapetan. Zaradi tiste sezone, ko smo šli v Kanado (SP 2008), ker je bilo toliko stvari zraven, mi je pa bilo v breme. Nisem bil več najboljša verzija samega sebe, tako da sem takrat odstopil. Mogoče mi je danes žal, ker sem se pozneje naučil, da se vse stvari dajo rešiti. Zagotovo pa nikoli nisem rekel ne, vedno sem bil z veseljem del reprezentance.

Vabljeni k ogledu priložene videonovice s portretom takratnega 20-letnika iz Rodin v občini Žirovnica, ki se je proslavil na SP-ju 2002.



Poškodbe so sestavni del vrhunskega športa. Z njimi niste imeli sreče. Kdaj razmišljate, da bi bila vaša kariera lahko še uspešnejša, če si, denimo, ne bi poškodovali očesa?

Mislim, da ima vsak športnik ogromno križišč, kjer se odloča. Kot hokejist sem se vsako leto odločal, kje bom, kaj bom, in včasih sem se moral odločiti na podlagi poškodb. Vedno sem odločitve sprejemal sam, kar sem v danem trenutku mislil, da je najboljše zame. Zdaj, ko se ozrem nazaj, mogoče kakšna stvar ni bila najboljša in bi se zdaj odločil drugače. Ni mi pa za nič žal, ker sem v tistem trenutku menil, da je to to.

Se kdaj spomnite na svoje prvo svetovno prvenstvo med hokejsko elito (2002), takrat ste zablesteli z golom na vsaki tekmi?

Se spomnim, da. To je ena najsvetlejših točk. Ogromno je bilo prvenstev, pa nekih turnirjev, tako da določene stvari res pozabiš. Ne veš več, kakšna je bila garderoba, v katerem mestu smo bili, katerega leta je bilo, ampak iz Švedske se pa spomnim ogromno stvari. To je verjetno nekaj človeškega, da se najbolj spomniš lepih stvari.

To. G., Polona Bertoncelj