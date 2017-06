Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nazadnje je dva naslova zapored v Ligi NHL osvojil Detroit. Foto: Reuters Pekka Rinne je prejel štiri gole iz 25 strelov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pittsburgh je že na pol poti do Stanleyja

Naslednja tekma bo v nedeljo ob 2.00

1. junij 2017 ob 08:01

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so bili nadigrani v prvih dveh tretjinah velikega finala Lige NHL proti Nashvillu, a so na začetku zadnje tretjine našli pot do zmage, slavili s 4:1 in v seriji vodijo z 2:0.

Odločitev je padla v dobrih treh minutah zadnjega dela. V 10. sekundi se je med strelce drugič vpisal novinec Jake Guentzel, ki je zabil že 12. gol v končnici. Do rekorda Dina Ciccarellija mu manjkata le še dva. Plenilci so dokončno pokleknili v 44. minuti, ko sta v razmaku 15 sekund zadela Scott Wilson in Jevgenij Malkin.

Nashville je bil v prvih dveh tretjinah boljša ekipa, kar potrjuje tudi razmerje v strelih na gol, ki je bilo 32:19 v korist gostov. Pingvine je reševal vratar Matt Murray, ki je na koncu zbral 37 obramb. Klonil je le v 13. minuti, ko je Nashville v vodstvo popeljal Pontus Aberg. Vodstvo Plenilcev ni trajlo dolgo, saj je že štiri minute pozneje izenačil Guentzel.

Vratar Pekka Rinne, ki je bil junak Nashvilla na poti do finala, proti Pittsburghu ne blesti. zaustavil je 21 od 25 strelov na svoja vrata preden ga je ob koncu zamenjal Juuse Saros. Rinne je do finala obranil 94,7 odstotka strelov na svoja vrata, proti Pittsburghu le 77,7 odstotka. 34-letnik je proti Pittsburghu, ko je začel tekmo, še brez zmage.

"Izkoristili so omejeno število priložnosti in iz tega naredili dobro delo. Razočarani smo, ker zaostajamo z 0:2, toda moramo ostati pozitivni, predvsem zaradi naše igre in priložnosti, ki si jih ustvarjamo," je povedal Rinne.

Če Pittsburgh dobi še dve tekmi, bo prva ekipa po 20 letih, ki bo ubranila Stanleyjev pokal. "Dobili bomo naslednjo tekmo, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," ostaja optimist. hokejist Nashvilla P. K. Subban.

Druga tekma:

PITTSBURGH - NASHVILLE (2:0)

4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Guentzel 17., 41., Wilson 44., Malkin 44.



Obrambe: Murray 37; Rinne 21, Saros 2.



Tretja tekma, nedelja ob 2.00:

NASHVILLE - PITTSBURGH



Četrta tekma, torek ob 2.00:

NASHVILLE - PITTSBURGH



---------- morebitne tekme: ----------



Peta tekma, petek, 9. 6., ob 2.00:

PITTSBURGH - NASHVILLE



Šesta tekma, ponedeljek, 12. 6., ob 2.00:

NASHVILLE - PITTSBURGH



Sedma tekma, četrtek, 15. 6., ob 2.00:

PITTSBURGH - NASHVILLE

R. K.