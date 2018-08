Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Olimpije se veselijo prestižne zmage. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Koren in Jezovšek zadela... Dodaj v

SŽ Olimpija dobila prvi letošnji derbi – Us zaklenil vrata

Strelca Koren in Jezovšek

25. avgust 2018 ob 22:30

Bled - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so se uvrstili v finale Poletne lige na Bledu. Na prvem derbiju v letošnji sezoni so premagali Sij Acroni Jesenice z 2:0. Vratar zmajev Žan Us je zaklenil vrata.

V finalu se bodo Ljubljančani v nedeljo ob 20.00 srečali z Medveščakom, železarji pa bodo v tekmi za tretje mesto igrali z ekipo Karlovy Vary.

Izbranci Jureta Vnuka so povedli v 14. minuti, ko je Miha Zajc ušel po levi strani, protinapad pa je učinkovito končal Gal Koren. V drugi tretjini sta mreži mirovali. Jeseničani so nato vse moči usmerili v napad in naredili veliko napako v srednji tretjini, kar je znal kaznovati Žan Jezovšek. Napadalec je zadel proti nekdanjim soigralcem.

Za najboljšega igralca tekme je bil izbran sijajni vratar Us, ki je aprila 2016 blestel v vratih Jeseničanov v finalu državnega prvenstva.

