Tavželj: Olimpija se je zelo dobro pripravila na finale

Jure Vnuk: Neverjetno, kot da bi nas nekdo začaral

11. april 2018 ob 10:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

SŽ Olimpija je prikazala najboljšo igro na derbijih v letošnji sezoni, a znova je zmaga odšla na Jesenice. Predsednik zmajev Tomaž Vnuk je bil jezen na sodnike.

Železarji so dobili kar 12 izmed 13 derbijev v letošnji sezoni in si lahko v četrtek zvečer v Podmežakli zagotovijo 12. naslov državnih prvakov v samostojni Sloveniji.

Jeseničani so blesteli v četrtfinalu Alpske lige, ko so odpravili Olimpijo s 4:0 v zmagah, nato pa dobili še uvodno polfinalno tekmo proti Rittnu. Naslednje tri so izgubili in tudi v državnem prvenstvu so daleč od prave forme. Vseeno imajo precej bolj kakovostno zasedbo, igrajo na štiri napade in znova so imeli več moči na koncu srečanja (3:4).

Predsednik Vnuk je že po drugi tretjini na tribuni za pomembne goste besnel. Predvsem predsednik Hokejske zveze Slovenje Matjaž Rakovec je slišal nekaj krepkih. Vnuk je bil jezen zaradi sodniških napak, že tretjič v letošnji sezoni se je to zgodilo v Tivoliju. Prvič v rednem delu Alpske lige 25. oktobra (2:3), nato na drugi tekmi četrtfinala tega regionalnega tekmovanja (2:3), ko je trener Jure Vnuk napovedal vojno Jeseničanom, v torek zvečer pa sta glavna sodnika Milan Zrnič in Aleš Fajdiga predvsem v drugi tretjini naredila nekaj napak.

Tomaža Vnuka je najbolj razjezila kazen za vratarja Tilna Spreitzerja zaradi nepravilne opreme in seveda nato še kazen za Maksa Selana v zadnji tretjini. Pri vodstvu zmajev s 3:2 je bil izključen zaradi naleta s palico. Blaž Tomaževič je padel prek noge Spreitzerja v vratarjevem prostoru in ta kazen je bila res sporna.

J. Vnuk: Neverjetno, kot da bi nas nekdo začaral

Ko smo po koncu tekme odšli na pogovor z obema trenerjema, smo pričakovali, da bo Jure Vnuk znova pravi vulkan. Tokrat smo se pošteno zmotili.

"Neverjetno, kot da bi nas nekdo začaral. Ne gre in ne gre. Fantje so se borili, izpolnjevali načrte. Na trenutke se je zdelo, da bomo suvereno zmagali. Res neverjetno. Mogoče bi potrebovali samo kanček sreče. Zdaj je zelo preprosto, moramo ohladiti glave. Serije še ni konec, čaka nas težko gostovanje. Upam, da se bomo znali pobrati in pokazati še eno dostojno igro. Tokrat je bila že zelo lepa tekma," je trener zmajev ocenil drugo finalno tekmo.

"V prvi tretjini bi morali doseči več zadetkov. Jeseničani so imeli slabe trenutke na začetku, a jih mi nismo izkoristili. Pri strelu Hebarja sem zahteval, da si sodniki ogledajo videoposnetek. Ne razumem, zakaj si niso ogledali posnetka. Razjezila me je tudi kazen za Spreitzerja zaradi nepravilne opreme. Ne bi se skliceval na sodnike, saj smo imeli igro v svojih rokah in lahko bi obrnili izid v našo korist," je še dodal Jure Vnuk, ki je bil zelo umirjen. Vsekakor je odlično pripravil svoje izbrance na finalno serijo, saj je bila Olimpija na obeh tekmah enakovredna in bi si eno zmago tudi zaslužila.

Zajc: Pokopale so nas neumne napake

Velika težava je neučinkovitost. Najboljši strelec Olimpije Andrej Hebar, ki je bil tokrat kapetan, je v drugi tretjini stresel prečko, imel pa je še dve veliki priložnosti.

"Bili smo boljši tekmec. Tekmo bi morali dobiti, naredili pa smo nekaj neumnih napak in Jeseničani so to znali izkoristiti. Seveda bo treba hitro pozabiti na to tekmo. Še vedno gremo tekmo za tekmo, nič še ni izgubljenega, verjamemo še v preobrat. Če bomo odpravili napake, če bomo dali več golov, priložnosti imamo, mislim, da jih lahko premagamo," je pojasnil Miha Zajc, ki je na začetku zadnje tretjine zadel za 3:2.



Tavželj pohvalil igro Olimpije

Kapetan Jeseničanov Andrej Tavželj ni zadovoljen nad predstavami v finalni seriji: "Znova smo zelo slabo odigrali prvo tretjino. Ne vem, zakaj smo nehali drsati. Na dveh finalnih tekmah nismo izkoristili naših prednosti. Mučili smo se in dopustili veliko priložnosti Olimpiji, ki se je zelo dobro pripravila na našo igro. Nimamo veliko prostora. Moram jim čestitati."

"Znova smo računali na zadnjo tretjino, ko smo imeli več moči in dosegli dva lepa zadetka. Olimpija nima slabe ekipe. V četrtek moramo prikazati pravo igro. Odprta igra z obeh strani je lepo povabilo za gledalce, da napolnejo Podmežaklo," je poudaril Tavželj.

Glavič: Naša igra je preveč tvegana

Gaber Glavič je res zelo zaposlen. Februarja je bil trener vratarjev na olimpijskih igrah, zdaj pa je na pripravah reprezentance pred svetovnim prvenstvom divizije I v Budimpešti. Številne analize tekem so ga že pošteno utrudile.

"Seveda smo zadovoljni z zmago. Olimpija je dober tekmec in vedeli smo, da ne bo lahko in res ni bilo lahko. Držali smo se dogovora pred tekmo in na koncu se je izšlo. Še vedno moramo veliko stvari popraviti. Naša igra je preveč tvegana. Cilj je, da v četrtek zaključimo finale, bo pa treba vso tekmo igrati še bolje, kot smo prvo in drugo," je povedal Glavič, ki pričakuje polne tribune v Podmežakli.

"Vratar Saunders je znova prispeval velik delež. Sestavljanje ekipe se začenja pri vratarju in poleti sem najprej poiskal njega. Nato smo iskali branilce in na koncu napadalce. Mislim, da nismo drsalno padli. Zelo se pozna, da je sezona že zelo dolga. Mi smo imeli več tekem od Olimpije. Naši mladi hokejisti so igrali tudi finale lige Young Stars. Olimpija je zelo motivirana po številnih porazih na medsebojnih tekmah," je še dodal trener železarjev.

Magovac: Zadnja zmaga vedno najtežja

Odločilni zadetek je v 51. minuti dosegel branilec Aleksandar Magovac: "Vesel sem svojega zadetka, bil je dosežen po lepi akciji. Čestitke pa tudi nasprotnikom, dobro so odigrali, tekme so odprte, odločajo se ob koncu. Zasluga gre tudi našemu vratarju, držal nas je v igri. Mi smo morali samo izpolniti naš del in kdor doseže več golov, pač zmaga. Zadnja zmaga je vedno najtežja. A naši navijači si zaslužijo dobiti pokal v domači dvorani in mi jim bomo to željo skušali izpolniti."

Logar: Olimpiji na koncu zmanjkalo moči

Lani so Jeseničani naslov osvojili 12. aprila v Tivoliju, ko je v podaljšku tretje tekme zadel branilec Miha Logar. V četrtek lahko točno leto dni zatem ubranijo lovoriko.

"Začeli smo slabo in takoj prejeli zadetek. V nadaljevanju smo stopnjevali ritem. Igrali smo na štiri napade, Olimpija pa na tri. Na koncu jih je ravno to stalo zmage, ker jim je zmanjkalo moči. Najlepše bi bilo zaključiti serijo v četrtek, a ne bo lahko in napovedi so nehvaležne."

A. G.