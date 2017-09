Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ko je Luka Kalan v 27. minuti zadel za vodstvo Jeseničanov s 3:0, se je zdelo, da bodo Jeseničani uspešni, a so na koncu klonili po podaljšku. Foto: HDD Jesenice Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za uvod le ena slovenska točka; Jeseničani zapravili prednost 3:0

Anthony Nigro odločil dvoboj v Podmežakli

13. september 2017 ob 22:22

Jesenice/Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi 1. kroga alpske lige po podaljšku izgubili z Asiagom s 3:4, medtem ko je Olimpija z Rittnerjem izgubila z 0:2.

Jeseniški hokejisti so za uvod gostili Asiago, ki je bil v prejšnji sezoni za železarje usoden v polfinalu tega tekmovanja. Dvoboj so pred 700 gledalci gostitelji začeli zelo dobro, saj je že v četrti minuti zadel Žan Jezovšek. V drugi tretjini so nato domači stopnjevali ritem in v nekaj minutah povišali vodstvo, ko sta zadela še Miha Brus (25.) in (z igralcem več) Luka Kalan (27.).

Toda Asiago se je vrnil v igro, zaostanek je še do konca druge tretjine znižal na 3:2. V zadnji tretjini je Asiago izenačil, v podaljšku pa so si domači privoščili hudo napako, ko so kljub igralcu več pred svojim golom pozabili na dva nasprotna igralca. Za hladen tuš v Podmežakli je poskrbel Anthony Nigro po 90 sekundah podaljška. Nigro je bil nesporni junak tekme, saj je zadel tudi v 53. minuti, s čimer je izsilil podaljšek. Razmerje v strelih je bilo 29:45.

V naslednjem krogu bodo Jeseničani v soboto gostovali pri Bregenzerwaldu.

Olimpija, ki je v lanski sezoni še igrala v Ligi Ebel, je bila pred 350 gledalci v Tivoliju za uvod Alpske lige neuspešna proti branilcu naslova Rittnerju (0:2). Robert Kristan je zbral 33 obramb, v zadnji tretjini je ubranil tudi kazenski strel.

Alpska liga, 1. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - ASIAGO

3:4 (1:0, 2:2, 0:1) *

* - v podaljšku

Jezovšek 4., Brus 25., Kalan 27.; Magnabosco 32., Rosa 38., Nigro 53., 62.



SŽ OLIMPIJA - RITTNER

0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Ahlström 12., Spinell 31.

T. O.