De Gendt po samostojnem pobegu dobil uvodno etapo, Bole na 13. mestu

Skupina favoritov zaostala 59 sekund

4. junij 2017 ob 16:43

St. Etienne - MMC RTV SLO/STA

V Saint-Etiennu se je začel 69. kriterij Dauphine. Prvo etapo je po samostojnem pobegu dobil Thomas De Gendt, ki je imel na koncu 47 sekund prednosti pred Francozom Axlom Domontom. Grega Bole je končal na 13. mestu.

Glavna skupina je ciljno črto prečkala z zaostankom 59 sekund. De Gendt, ki se je veselil desete zmage v profesionalni karieri, je bil na zelo razgibani etapi, polni vzponov in spustov, najprej član ubežne skupine, ki se je počasi redčila. Na zadnjem vzponu se je Belgijec, za katerega je bila to prva zmaga v sezoni, otresel še zadnjega tekmeca Francoza Axla Domonta.

"Dirka mi je bila vedno všeč. V preteklosti sem na njej že velikokrat poskušal s takimi pobegi, a mi do danes to ni uspelo. Mislim, da so bili ključni za zmago spusti, na njih je bilo pomembno, da sem bil enako hiter kot glavnina. Moj glavni cilj je bila majica za gorske cilje, ki jo bom poskušal obdržati do konca, a osvojil sem še precej več. Ta zmaga je lepa reklama za našo ekipo, rumeno majico pa bom poskušal držati vsaj do kronometra v četrti etapi," je dejal De Gendt.

V glavni skupini so v cilj prišli tudi glavni favoriti Britanec Chris Froome, Avstralec Richie Porte, Francoz Romain Bardet, Italijan Fabio Aru, Španca Alberto Contador ter Alejandro Valverde, Irec Daniel Martin, Danec Jakub Fuglsang in Kolumbijec Esteban Chaves, ki se po dolgem času vrača na tekmovanja, zaradi poškodbe kolena ga na dirkah ni bilo vse od februarja.

Jani Brajković, ki je leta 2010 dobil to dirko, je zaostal dve minuti in devet sekund ter zasedel 63. mesto, Borut Božič pa se je z zaostankom 16 minut in sekunde uvrstil na 163. mesto.

1. etapa, St. Etienne-St. Etienne, 170 km: 1. T. DE GENDT BEL 4:17:04 2. A. DOMONT FRA +0:44 3. D. ULISSI ITA 0:57 4. P.-R. LATOUR FRA isti 5. E. BUCHMANN NEM čas 6. S. COLBRELLI ITA 0:59 7. J. SIMON FRA vsi 8. A. VALVERDE ŠPA 9. B. SWIFT VB isti 10. M. VALGREN DAN ... 13. G. BOLE SLO čas 61. J. BRAKOVIČ SLO 2:09 163. B. BOŽIČ SLO 16:01

A. G.