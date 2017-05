Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bob Jungels se je veselil prve etapne zmage na največjih treh dirkah na svetu. Foto: EPA Sorodne novice Dumoulin dokazal, da v Alpah z njim ne bo šale Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jungels dobil šprint v skupini favoritov, Polanc napredoval na 14. mesto

Zadnji teden Gira bo peklenski

21. maj 2017 ob 17:04

Bergamo - MMC RTV SLO

Bob Jungels, ki nosi belo majico za najboljšega mladega kolesarja, je dobil 15. etapo Dirke po Italiji. Luksemburžan se je veselil prve etapne zmage na tritedenskih dirkah. Skupno vodstvo je zadržal Tom Dumoulin.

V šprintu manjše skupine favoritov za najvišja mesta v skupnem seštevku po 199 km v Bergamu je Jungels ciljno črto prečkal pred Kolumbijcem Nairom Quintano in Francozom Thibautom Pinotom.

Sledili so Britanec Adam Yates, Italijan Domenico Pozzovivo, Avstrijec Patrick Konrad, Italijan Vincenzo Nibali, Dumoulin, Rus Ilnur Zakarin in Nizozemec Bauke Mollema. Jan Polanc se je izkazal z enajstim mestom.

"Zelo sem vesel ob tej zmagi. Vedel sem, da imam dobre noge, saj sem se dobro počutil na vzponih. Poskusil sem srečo na zaključnem vzponu, toda bil je daljši, kot sem pričakoval. Na spustu sem bil v odličnem položaju, za Domenicom Pozzovivom pripravljen na šprint. To je moja prva šprinterska zmaga. Da sem to naredil na Giru in pred temu fanti, je sploh čudovito," je pojasnil Jungels.

Rui Costa zaostal, Kangert že končal Giro

Polanc je v skupnem seštevku je s 16. mesta napredoval na 14. Za njim je zdaj kapetan njegove ekipe UAE Emirates Portugalec Rui Costa, ki je danes zaostal skoraj devet minut, en položaj pa je pridobil po padcu Estonca Tanela Kangerta, ki je zaradi zlomljenega komolca že končal Giro.

Polanc tretji v točkovanju gorskih ciljev

Polanc je v točkovanju za modro majico najboljšega hribolazca še vedno tretji, pet točk za prvim Dumoulinom in tri za drugim Špancem Omarjem Frailejem. V boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja je četrti, z lepo prednostjo pred prvim zasledovalcem, za tretjim Italijanom Davidejem Formolom zaostaja minuto in dve sekundi.

V skupnem seštevku je še naprej v vodstvu Dumoulin. Quintana je z drugim mestom danes pridobil šest sekund zaradi bonifikacijskih sekund v cilju. Kolumbijec zaostaja dve minuti in 41 sekund. Pinot na tretjem mestu zaostaja tri minute in 21 sekund.

Izjemno naporen zadnji teden

V ponedeljek kolesarje čaka še zadnji dan počitka, zatem pa kar pet zaporednih gorskih etap in v nedeljo še vožnja na čas v Milanu.

15. etapa, Valdengo-Bergamo, 199 km: 1. B. JUNGELS LUK 4:16:51 2. N. QUINTANA KOL 3. T. PINOT FRA vsi 4. A. YATES VB 5. D. POZZOVIVO ITA 6. P. KONRAD AVT 7. V. NIBALI ITA isti 8. T. DUMOULIN NIZ 9. I. ZAKARIN RUS 10. B. MOLLEMA NIZ 11. J. POLANC SLO čas 99. L. PIBERNIK SLO +16:49 162. M. MOHORIČ SLO 19:05 169. J. TRATNIK SLO 19:42 175. K. KOREN SLO 22:02 178. L. MEZGEC SLO isti čas

Vrstni red po 15. etapi: 1. T. DUMOULIN NIZ 63:48:08 2. N. QUINTANA KOL +2:41 3. T. PINOT FRA 3:21 4. V. NIBALI ITA 3:40 5. I. ZAKARIN RUS 4:24 6. B. MOLLEMA NIZ 4:32 7. D. POZZOVIVO ITA 4:59 8. B. JUNGELS LUKS 5:18 9. A. AMADOR KOS 6:01 10. S. KRUIJSWIJK NIZ 7:03 ... 14. J. POLANC SLO 9:11 102. L. PIBERNIK SLO 1:54:59 118. J. TRATNIK SLO 2:04:01 130. M. MOHORIČ SLO 2:12:32 143. K. KOREN SLO 2:19:33 153. L. MEZGEC SLO 2:26:04

A. G.