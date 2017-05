Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Vincenzo Nibali (desno) je znova v igri za skupno zmago. Foto: EPA Tom Dumoulin in Nibali med vzponom na prelaz Stelvio, najvišjo točko letošnjega Gira. Foto: EPA Nibali je že lani blestel v zadnjih dneh Gira, očitno se nekaj podobnega obeta tudi letos. Foto: EPA Ob vzponu na Mortirolo so se kolesarji posvetili spominu na Micheleja Scarponija, ki je prejšnji mesec umrl v prometni nesreči. Prvi je prelaz prečkal Luis Leon Sanchez iz Astane, moštva, za katerega je nazadnje vozil Scarponi. Foto: EPA Sorodne novice Štangelj: Naslednji dnevi so kot naročeni za Nibalija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nibali in Quintana precej pridobila proti nesrečnemu Dumoulinu

Polanc zasedel 14. mesto, skupno je 13.

23. maj 2017 ob 17:13,

zadnji poseg: 23. maj 2017 ob 18:51

Bormio - MMC RTV SLO

Vincenzo Nibali je zmagal na kraljevski etapi letošnje kolesarske Dirke po Italiji od Rovette do Bormia. V ciljnem šprintu je ugnal kolega v begu, Španca Mikela Lando.

Tretji je bil z zaostankom 12 sekund Kolumbijec Nairo Quintana.

Nosilec rožnate majice, Nizozemec Tom Dumoulin, je za Nibalijem na 13. mestu zaostal dve minuti in 18 sekund ter zadržal skupno vodstvo, toda Giro je znova povsem odprt, saj so se razlike precej zmanjšale. Quintana zaostaja 31 sekund, Nibali pa minuto in 12 sekund.

Prva italijanska zmaga na stotem Giru

Po dnevu počitka so se kolesarji na 222 kilometrov dolgi etapi spopadli s tremi strašnimi vzponi - Mortirolom (tokrat z manjkrat obiskane južne strani) in dvakrat z različnih strani s Stelviom. Na koncu je sledilo še 20 km spusta.

"Izjemno naporna in spektakularna etapa. Zmaga mi je dala nov zagon pred odločilnimi preizkušnjami v tem tednu, a čaka me izjemno težko delo. Trudil se bom po svojih najboljših močeh in poskušal ostati v najožjem krogu tekmovalcev za končno zmago," je povedal Nibali, prvi Italijan, ki je dobil etapo na letošnji dirki, jubilejni stoti.

Črevesne težave rožnate majice

Dumoulin je imel med etapo črevesne težave in se je moral zaradi tega pred zadnjim vzponom in 33 km pred ciljem ustaviti ob cesti ter je tako izgubil dragocene sekunde. Nadaljeval je sam približno minuto za tekmeci.

Landa je bil del ubežne skupine šesterice kolesarjev, ki je v ospredju z dvominutno prednostjo prikolesarila ob vznožje zadnjega vzpona na prelaz Umbrailpass (2.502 m. n. v.), nato pa so jih zasledovalci ujeli. Nibaliju in Quintani sta lahko sprva sledila le Domenico Pozzovivo in Ilnur Zakarin, glavna kandidata za skupno zmago pa sta Lando v spustu dohitela 11,8 kilometra pred ciljem. Ob koncu je Nibali dokazal, da je mojster tehnično zahtevnih zavojev, se s Špancem otresel Quintane in v zadnjih metrih imel nekoliko več moči od Lande.

Ta je 80 km pred ciljem prvi prečkal tudi najvišjo točko letošnjega Gira, t. i. Cimo Coppi, 2.758 m visoki prelaz Stelvio.



Najboljši Slovenec Jan Polanc je zasedel 14. mesto (+5:10), skupno pa je pridobil še eno mesto in je zdaj 13.

Rovetta-Bormio, 222 km:

1. V. NIBALI ITA 6:24:22 2. M. LANDA ŠPA isti čas 3. N. QUINTANA KOL +0:12 4. D. POZZOVIVO ITA 0:24 5. I. ZAKARIN RUS 0:34 6. D. FORMOLO ITA 1:26 7. B. MOLLEMA NIZ 1:35 8. B. JUNGELS LUKS vsi 9. A. YATES VB 10. T. PINOT FRA isti 11. J. HIRT ČEŠ 12. S. KRUIJSWIJK NIZ čas 13. T. DUMOULIN NIZ 2:18 14. J. POLANC SLO 5:10

...

119. J. TRATNIK SLO 47:22 128. M. MOHORIČ SLO oba 129. L. MEZGEC SLO isti čas 143. L. PIBERNIK SLO 51:21 153. K. KOREN SLO isti čas





Vrstni red po 16. etapi:

1. T. DUMOULIN NIZ 70:14:48 2. N. QUINTANA KOL +0:31 3. V. NIBALI ITA 1:12 4. T. PINOT FRA 2:38 5. I. ZAKARIN RUS 2:40 6. D. POZZOVIVO ITA 3:05 7. B. MOLLEMA NIZ 3:49 8. B. JUNGELS LUKS 4:35 9. S. KRUIJSWIJK NIZ 6:20 10. A. YATES VB 7:00 11. D. FORMOLO ITA 7:17 12. A. AMADOR KST 11:29 13. J. POLANC SLO 12:13

...

107. L. PIBERNIK SLO 2:44:02 117. J. TRATNIK SLO 2:49:05 129. M. MOHORIČ SLO 2:57:36 145. K. KOREN SLO 3:08:36 148. L. MEZGEC SLO 3:11:08

M. R.