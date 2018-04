Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je tretji Slovenec, ki je postal končni zmagovalec ene od etapnih dirk najvišjega razreda. Jani Brajkovič ima zmago na kriteriju Dauphine, Simon Špilak pa zmago na Dirki po Romandiji in dve zmagi na Dirki po Švici. Foto: Reuters Sorodne novice Primož Roglič padel, trpel in osvojil Baskijo Dodaj v

Roglič po veliki zmagi: najprej počitek, nato Romandija

Zasavski kolesar ime tedna na Valu 202

9. april 2018 ob 15:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

"To je bil cilj sezone, zmagati na enotedenski dirki Svetovne serije. Uspelo je že na začetku. Zdaj lahko sproščeno čakam nadaljevanje," po zmagi v Baskiji pravi Primož Roglič.

Najboljši slovenski kolesar, ki je na lestvici UCI napredoval za osem mest - na 29. mesto (vodi Chris Froome pred Petrom Saganom), je na Dirki po Baskiji spet dokazal, da je tekmovalec za največje dosežke. V četrtek je na kronometru oblekel rumeno majico, v petek povečal prednost, na zadnji etapi pa kljub padcu zdržal do cilja. Odmevno zmago slovenski navijači zelo cenijo - danes so Rogliča na Valu 202 izbrali za ime tedna.

Predvsem sobotna etapa je bila res dramatična, saj je Roglič padel štiri kilometre po štartu. "Že od štarta je bil boj hud. Rigoberto Uran je padel in nisem mogel storiti ničesar. Z ekipo sem moral loviti priključek in porabil sem precej moči. Nismo največja ekipa, a pokazali smo tisto, kar sem želel vedeti. Da vsak od sebe da 100 odstotkov. Skupaj smo zmagali in vsi smo lahko zadovoljni," je v običajni kolesarski maniri (da se torej pohvali celotno ekipo) za Val 202 povedal Roglič.

Kot pravi, je bila enotedenska dirka izredno težka, vse etape so zelo zahtevne. Zanj je to največja zmaga ob etapnih zmagah predlani na Giru in lani na Touru. In zdaj? "Najprej bi se rad spočil in pozdravil odrgnine, ki sem jih dobil na sobotni etapi. Konec aprila me čaka Dirka po Romandiji." V kakšni vlogi bo šel na Tour de France še ni znano, verjetno pa tako kot lani ne bo dirkal na skupno razvrstitev, ampak bo poskušal dobiti eno od etap.

T. O.