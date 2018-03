Sky že v odlični formi: Poels dobil kronometer, Froome in kolegi tretji

Padec Marka Cavendisha

7. marec 2018 ob 17:11

St. Etienne - MMC RTV SLO

Kolesarji ekipe Sky kljub obtožbam o dopingu še naprej zmagujejo. Wout Poels je dobil četrto etapo dirke Pariz—Nica, 18,4 kilometra dolg kronometer.

Nizozemec je na progi od La Fouillousa do St. Etienna za 11 sekund premagal Španca Marca Solerja. Tretji je bil Francoz Julian Alaphilippe, zaostal je 16 sekund. Edini slovenski predstavnik Luka Pibernik (Bahrain Metrida) je z zaostankom treh minut in 23 sekund zasedel 112. mesto.

Vodstvo v skupnem seštevku je zadržal Španec Luis Leon Sanchez, ki je bil tokrat sedmi, v skupnem seštevku ima 15 sekund prednosti pred Poelsom in 26 pred Alaphilippom ter Solerjem. Pibernik je na 111. mestu, zaostaja 14 minut in 29 sekund.

BMC tretjič zapored dobil uvod v dirko Tirreno—Adriatico

V Lido Camaioru se je začela dirka od Tirenskega do Jadranskega morja. Tradicionalno se je začela z moštvenim kronometrom, tretjič zaporedoma so ga dobili kolesarji ekipe BMC.

Ekipa, v kateri je kapetan olimpijski prvak Belgijec Greg Avermaet, je bila na 21,5 kilometra dolgi progi za štiri sekunde hitrejša od ekipe Mitchelton Scott, moštva Luke Mezgeca, tretji so bili kolesarji Skya s Chrisom Froomom na čelu.

Katjuša Simona Špilaka je bila z zaostankom 29 sekund šesta, kolesarji UAE Emirates z Janom Polancem so zasedli deveto mesto, zaostali so 45 sekund, še štiri sekunde so bili na 11. mestu počasnejši člani ekipe Bahrain Merida, v kateri je na dirki tudi Kristijan Koren. Slabše od pričakovanj so se odrezali kolesarji LottoNL-Jumbo, Primož Roglič in kolegi so zasedli 13. mesto, zaostali so 50 sekund.

Kronometer je zaznamoval tudi padec kolesarja ekipe Dimension Data, nekdanjega svetovnega prvaka Marka Cavendisha, ki se je po padcu pobral in v bolečinah ter okrvavljen dokončal etapo, po kateri pa so ga odpeljali v bolnišnico.

Pariz-Nica, 4. etapa, La Fouillouse-St. Etienne, 18,4 km: 1. W. POELS NIZ 25:33 2. M. SOLER ŠPA +0:11 3. J. ALAPHILIPPE FRA 0:16 4. F. GROSSSCHARTNER AVT 0:20 5. I. IZAGIRRE ŠPA 0:27 ... 112. L. PIBERNIK SLO 3:23 Vrstni red po 4. etapi: 1. L. L. SANCHEZ ŠPA 13:47:57 2. W. POELS NIZ +0:15 3. J. ALAPHILIPPE FRA 0:26 4. M. SOLER ŠPA isti čas 5. G. IZAGIRRE ŠPA 0:34 ... 111. L. PIBERNIK SLO 14:29

53. Tirreno-Adriatico, Lido Camaiore, ekipni kronometer, 21,5 km: 1. BMC RACING 22:19 2. MITCHELTON-SCOTT +0:04 (Mezgec) 3. SKY 0:09 4. QUICK-STEP 0:15 5. SUNWEB 0:25 6. KATJUŠA 0:29 (Špilak) ... 9. UAE TEAM EMIRATES 0:45 (Polanc) 11. BAHRAIN-MERIDA 0:49 (Koren) 13. LOTTONL-JUMBO 0:51 (Roglič)

A. G.