Špilak v Schaffhausnu obranil rumeno majico

V nedeljo odločilni kronometer

17. junij 2017 ob 18:07

Schaffhausen - MMC RTV SLO

Slovak Peter Sagan je v ciljnem šprintu dobil osmo etapo na kolesarski dirki po Švici, 100 kilometrov dolgo krožno traso po Schaffhausnu.

Kolesarji so po Schaffhausnu naredili osem krogov, dolgih po 12,5 kilometra. Na koncu je Sagan slavil pred Italijanoma Sachem Modolom in Matteom Trentinom. To je bila druga etapna zmaga za Sagana na letošnji dirki po Švici.

V skupni razvrstitvi bolj ali manj ravninska etapa pričakovano ni prinesla sprememb. Slovenec Simon Špilak je ohranil 52 sekund naskoka pred Italijanom Damianom Carusom, ki jih bo branil na nedeljskem kronometru. Ta bo prav tako potekal v Schaffhausnu.

DIRKA PO ŠVICI

8. ETAPA Schaffhausen - Schaffhausen, 100 km: 1. P. SAGAN SLK 2:12:50 2. S. MODOLO ITA vsi 3. M. TRENTIN ITA 4. M. C. NIELSEN DAN isti 5. N. BONIFAZIO ITA 6. M. MATTHEWS AVS čas . S. ŠPILAK SLO . M. MOHORIČ SLO Skupni vrstni red po 8. etapi: 1. S. ŠPILAK SLO 27:59:50 2. D. CARUSO ITA +0:52 3. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:05 4. D. POZZOVIVO ITA 2:28 5. R. A. FARIA POR 2:35 6. M. FRANK ŠVI 2:51 7. M. NIEVE ŠPA 2:54 . M. MOHORIČ SLO 56:21

A. V.