Luka Dončić in Dirk Nowitzki sta odigrala prvo skupno tekmo v American Airlines Areni. Foto: Reuters Dodaj v

28 točk Dončića ni bilo dovolj - Sacramento končal domači niz zmag Dallasa

Zmaga Miamija v New Orleansu

17. december 2018 ob 01:00,

zadnji poseg: 17. december 2018 ob 03:29

Dallas - MMC RTV SLO

Izjemne serije zmag košarkarjev Dallasa v American Airlines Centru je konec. Sacramento je pokvaril tudi vrnitev Dirka Nowitzkega v domači dvorani (113:120). Luka Dončić je bil najboljši strelec gostiteljev z 28 točkami, 9 podajami in 6 skoki.

Mavericksi so zadnji poraz na domačem parketu pred tem doživeli 2. novembra proti New Yorku, nato pa so nanizali enajst zaporednih zmag. Buddy Hield in De'Aaron Fox sta blestela, oba sta prispevala po 28 točk. Kingsi so si odločilno prednost priigrali ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine. V končnici so ohranili mirne živce.

19-letni Dončić je več točk v Ligi NBA dosegel le 29. oktobra v San Antoniu (31). Tokrat ni imel prave pomoči soigralcev, ki so zelo slabo metali iz igre. Harrison Barnes je prispeval 15 točk (5/16 iz igre), Wesley Matthews pa 13 (4/13 iz igre). Dallas je zgrešil kar 26 metov izza črte (9/35) in izgubil 14 žog. To je bil drugi zaporedni poraz Mavsov, ki v torek v Denverju začenjajo zelo naporen spored tekem, na naslednjih enajstih tekmah bodo kar devetkrat gostovali.



Nedeljske tekme:

DALLAS - SACRAMENTO 113:120

Dončić 28 (9/15 iz igre, 1/5 za tri, prosti meti 9/14), 9 podaj in 6 skokov, Barnes 15, Matthews 13, Brunson 12, Kleber 11, Powell in Jordan (23 skokov) po 8, Harris 7, Finney Smith 6, Nowitzki 3, Broekhoff 2; Hield (12/23 iz igre) in Fox (11/19 iz igre) po 28, Bjelica (10 skokov) in Bogdanović po 15, Cauley Stein 12, Koufos in Ferrell po 8, Jackson 6.

NEW ORLEANS - MIAMI 96:102

Davis 27 (10/19 iz igre), 12 skokov in 7 podaj, Holiday 22, Randle 17 in 10 skokov, Moore 11, Hill 10, Harrison 6, Miller 3; Richardson 22, Wade 19 (3/6 za tri), Whiteside 17 in 12 skokov, T. Johnson 15, Jones 11, Olynyk 8, Adebayo 5, J. Johnson 3, Winslow 2.

BROOKLYN - ATLANTA 144:127

Russell 32 (13/19 iz igre), Hollis Jefferson 18, Harris in Dudley po 16; Collins 29, Dedmon 24 in 12 skokov, Bazemore 20.

CLEVELAND - PHILADELPHIA 105:128

Clarkson in Osman po 18; Embiid 24 (10/16 iz igre) in 9 skokov, Simmons 22, 14 podaj in 11 skokov, Butler 19.

INDIANA - NEW YORK 110:99

Oladipo 26 (5/8 za tri), Turner 24, Sabonis 13 in 12 skokov; Kanter 20 in 15 skokov, Hardaway 19, Mudiay 18.

WASHINGTON - LA LAKERS 128:110

Wall 40 (16/27 iz igre, 4/8 za tri), 14 podaj in 6 skokov, Beal 25 in 12 skokov, Green in Dekker po 20; Caldwell Pope 25 (4/6 za tri), Kuzma 20, James 13 (5/16 iz igre).

DENVER - TORONTO

Ponedeljkove tekme:

DETROIT - MILWAUKEE

NEW YORK - PHOENIX

HOUSTON - UTAH

MINNESOTA - SACRAMENTO

OKLAHOMA CITY - CHICAGO

SAN ANTONIO - PHILADELPHIA

GOLDEN STATE - MEMPHIS

LA CLIPPERS - PORTLAND

A. G.