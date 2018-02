28 točk Dragića ni bilo dovolj - Toronto odbil nalet Miamija

James blestel v Oklahomi

14. februar 2018 ob 04:08,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 07:01

Toronto

Goran Dragić je bil najboljši strelec tekme v Air Canadu Centru, kjer se je Miami prebudil prepozno. Toronto je po sijajni tretji četrtini zadržal prednost (115:112).

Raptorsi so nanizali že šest zmag zapored in se v vodstvu na Vzhodu. Vročica je izgubila sedmič na zadnjih desetih tekmah in je trenutno na osmem mestu (30 zmag in 27 porazov). Če bi se končnica začela danes, bi se v uvodnem krogu pomerila prav današnja tekmeca.

Miami je imel v drugi četrtini vseskozi minimalno prednost, v zadnje pol minute pa je Kyle Lowry zadel dve trojki in na odmor so gostitelji odšli z dvema točkama prednosti (57:55). Še posebej je gledalce navdušil z metom iz nemogočega položaja ob pisku sirene prek Dragića.

16 točk Gogija v tretji četrtini

Na začetku tretje četrtine je imel Dragić svoj šov. Zadel je izjemno trojko z leve strani in dodal še prosti met zaradi prekrška Jonasa Valančiunasa. MVP lanskega evropskega prvenstva je nanizal kar 16 točk v uvodnih sedmih minutah drugega polčasa (75:75).

Ključne so bile zadnje štiri minute tretje četrtine, ko je Toronto z delnim izidom 21:4 prišel do odločilne prednosti. Razigral se je DeMar DeRozan, dve trojki je zadel tudi Fred VanVleet. Po 36 minutah igre (tretja četrtina 41:26) je bil Miami v izgubljenem položaju (98:81).

Raptorsi skoraj zapravili lepo prednost

Lowry je štiri minute in pol pred koncem s trojko povišal na 112:96. Gostitelji nato kar štiri minute niso dosegli niti točke, Miami se je z delnim izidom 13:0 približal na 112:109 po košu Dragića 56 sekund pred koncem. DeRozan je zadel le en prosti met, vendar je nato najboljši slovenski športnik lanskega leta zgrešil met izza črte. Nekaj upanja je gostom iz Floride vlil ostrostrelec Wayne Ellington s trojko 6,8 sekunde pred zadnjim piskom sirene. Znižal je na 114:112. C. J. Miles je zadel le prvi prosti met, drugega je zgrešil, vendar Erik Spoelstra ni imel več minute odmora. Josh Richardson je z desetih metrov zgrešil in Raptorsi so se veselili 40. zmage v letošnji sezoni. V Air Canadu Centru so izgubili le štiri srečanja.

V sredo še gostovanje v Philadelphii

Miami bo pred premorom zaradi tekme All Star v nedeljo v Staples Centru še enkrat gostoval. V sredo je na poredu tekma v Philadelphii, kjer je 2. februarja že izgubil (103:97). Zelo verjetno bo znova manjkal Kelly Olynyk, ki je izpustil tri tekme zaradi poškodbe levega ramena.

James se je odlično ujel z novimi soigralci

Cleveland v novi podobi deluje kot dobro namazan stroj. Cavaliersi so po vrhunski predstavi v nedeljo v Bostonu zmagali še v Oklahomi (112:120). LeBron James je prispeval 37 točk, osem skokov in osem podaj. George Hill, Rodney Hood, Jordan Clarkson in Larry Nance so se znova izkazali. Klop Clevelanda je postala zelo močna in to je veliko opozorilo za tekmece pred začetkom končnice čez dva meseca.

James se je razigral na začetku tretje četrtine, ko je v petih minutah nanizal kar 14 točk, dvakrat je zadel tudi izza črte. Izbranci Tyronna Lueja so povedli z 78:68 in tudi v zadnji četrtini so nadzorovali potek srečanja. Pri Oklahomi je Paul George prispeval 25 točk. Russell Westbrook in Carmelo Anthony sta se vrnila, potem ko sta počivala dve tekmi zaradi zvina gležnja. Predvsem Westbrook ni imel svojega večera (21 točk, 7/19 iz igre, 0/3 za tri). Ključna je bila velika premoč Clevelanda pri rezervistih, ki so dosegli kar 51 točk, gostitelji pa le 20.

"Žal je ravno zdaj na sporedu odmor, saj smo se z novimi igralci odlično ujeli. Funkcioniramo brezhibno, čeprav smo skupaj odigrali le dve tekmi. Zares se že veselim novih izzivov po tekmi All Star," je bil navdušen James.

Torkove tekme:

TORONTO - MIAMI 115:112

DeRozan 27, Lowry 22 in 8 podaj, Ibaka 14 in 10 skokov, Miles 11, VanVleet in Wright po 10, Anunoby in Valančiunas po 6, Siakam 5, Pöltl 4; Dragić 28 (10/19 iz igre, 3/5 za tri), 4 podaje in 2 skoka v 31 minutah, J. Johnson 16, Ellington 15, Adebayo 11, Wade, Whiteside in Richardson po 10, T. Johnson 7, Winslow 5.

MILWAUKEE - ATLANTA 97:92

Middleton 21, Antetokounmpo 15 in 15 skokov, Bledsoe in Zeller po 14; Schröder 18, Bazemore 17, Ilyasova 15.

MINNESOTA - HOUSTON 108:126

Towns 35 (12/16 iz igre) in 12 skokov, Teague 25, Butler 15; Harden 34 (10/20 iz igre, 6/10 za tri) in 13 podaj, Anderson 21, Capela 14 in 12 skokov.

OKLAHOMA - CLEVELAND 112:120

George 25 (5/13 za tri), Anthony 24, Adams 22 in 17 skokov, Westbrook 21, 12 podaj in 7 skokov; James 37 (14/23 iz igre), 8 skokov in 8 podaj, Smith 18 (6/9 za tri), Hood in Clarkson po 14, Nance 13.

DALLAS - SACRAMENTO 109:114

Barea 19 in 13 podaj, Barnes in Powell po 18; Randolph 22, Bogdanović 19, Temple 13.

DENVER - SAN ANTONIO 117:109

Jokić 23, 13 skokov in 11 podaj, Barton 20, Chandler in Murray po 17; Lauvergne 26 (12/15 iz igre) in 12 skokov, Parker 17, Bertans 12.

Sredine tekme:

PHILADELPHIA - MIAMI

DETROIT - ATLANTA

ORLANDO - CHARLOTTE

BROOKLYN - INDIANA

NEW YORK - WASHINGTON

BOSTON - LA CLIPPERS

CHICAGO - TORONTO

HOUSTON - SACRAMENTO

MEMPHIS - OKLAHOMA CITY

NEW ORLEANS - LA LAKERS

UTAH - PHOENIX

PORTLAND - GOLDEN STATE

Vzhodna konferenca: TORONTO RAPTORS 56 40 16 71,4 BOSTON CELTICS 58 40 18 69,0 CLEVELAND CAVALIERS 56 34 22 60,7 MILWAUKEE BUCKS 56 32 24 57,1 WASHINGTON WIZARDS 56 32 24 57,1 INDIANA PACERS 57 32 25 56,1 PHILADELPHIA 76ERS 54 29 25 53,7 MIAMI HEAT 57 30 27 52,6 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 56 27 29 48,2 CHARLOTTE HORNETS 56 23 33 41,1 NEW YORK KNICKS 58 23 35 39,7 CHICAGO BULLS 56 20 36 35,7 BROOKLYN NETS 58 19 39 32,8 ORLANDO MAGIC 56 18 38 32,1 ATLANTA HAWKS 58 18 40 31,0 Zahodna konferenca: GOLDEN STATE WARRIORS 57 44 13 77,2 HOUSTON ROCKETS 56 43 13 76,8 SAN ANTONIO SPURS 59 35 24 59,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 60 35 25 58,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 58 32 26 55,2 PORTLAND TRAIL BLAZERS 57 31 26 54,4 DENVER NUGGETS 57 31 26 54,4 NEW ORLEANS PELICANS 56 30 26 53,6 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 55 29 26 52,7 UTAH JAZZ 57 29 28 50,9 LOS ANGELES LAKERS 55 23 32 41,8 MEMPHIS GRIZZLIES 55 18 37 32,7 DALLAS MAVERICKS 58 18 40 31,0 PHOENIX SUNS 58 18 40 31,0 SACRAMENTO KINGS 56 18 38 32,1

