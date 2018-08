3x3 Challenger: V četrtfinalu slovenski obračun

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Poletno vreme in zanimivi boji pod obročem so na Kongresni trg privabili veliko množico radovednežev. Foto: KZS Sorodne novice 3 x 3: Na Kongresnem trgu tudi svetovni podprvaki iz Amsterdama Dodaj v

18. avgust 2018 ob 07:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvi dan košarkarskega turnirja 3 x 3 v Ljubljani je zaznamovala ekipa srbskega Vrbasa, ki je dobila vse štiri tekme, od slovenskih ekip sta se v četrtfinale prebila Piran in Ljubljana.

Košarkarska zabava na Kongresnem trgu se je začela že v popoldanskih urah. Najprej je teren preizkusilo šest ekip, ki so se borile za dve prosti mesti na glavnem delu turnirja.

V prvi kvalifikacijski skupini so nastopale tuje ekipe. Vrbas je v prvem krogu premagal Jezero Ada, za konec pa odpravil še Sarajevo in se prebil skozi kvalifikacijsko sito. V drugi skupini, kjer so bile le slovenske ekipe (Maribor, Kranj, Semič), je bil z dvema zmagama najboljši Maribor, ki je v odločilni tekmi s 16:13 presenetil Kranj.

Že v kvalifikacijskem delu turnirja je košarkarje spodbujalo lepo število gledalcev, v večernih urah, ko so se ekipe borile za preboj v četrtfinale, pa je bil obisk še večji in težko je bilo najti prosto mesto na eni izmed štirih tribun.

Tekmovanje v skupini A se je končalo s slavjem Pirana, v četrtfinale pa se je prebil še Kijev.

V skupini B je Riga z dvema izjemno zanesljivima zmagama potrdila prevlado, napredovale pa so tudi Benetke.

Skupino C sta poleg slovenskih državnih prvakov iz Ljubljane sestavljali še Ulan Bator in kvalifikant Vrbas. Srbi so v prvi tekmi v skupini presenetili favorizirano Ljubljano, nato ugnali še Ulan Bator in s četrto zmago v uvodnem dnevu prišli do prvega mesta v skupini C. Ljubljana je nato ugnala Ulan Bator in si izborila mesto med najboljšo osmerico.

Iz skupine D sta si četrtfinale zagotovili ekipi Amsterdama in Beograda. Mariborčani so se obema ekipama dobro upirali, z Amsterdamom, svetovnim podprvakom, so izgubili z 21:17, z Beogradom 19:14.

V četrtfinalu bomo tako spremljali ponovitev finala iz letošnjega slovenskega državnega prvenstva med Piranom in Ljubljano. Obračun bo na sporedu ob 18.45. Preostali četrtfinalni pari so Amsterdam - Benetke, Riga - Beograd in Vrbas - Kijev.

Prvi polfinale bo ob 20.40, drugi ob 21.05, veliki finale Cedevita 3x3 Challengerja pa bo ob 22. uri.

T. O.