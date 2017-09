Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Aleksej Nikolić je bil na letošnjem evropskem prvenstvu odlična menjava za Gorana Dragića. Foto: EPA Sorodne novice Reprezentance brez najboljših košarkarjev navijačem nezanimive Z imenovanjem novega selektorja bo treba pohiteti Dodaj v

Aleksej Nikolić bi novembra lahko pomagal Sloveniji

Brose Basket naj bi reprezentantom prižgal zeleno luč

22. september 2017 ob 16:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kaže, da bo Aleksej Nikolić kljub sporu med Fibo in Ulebom vendarle lahko nastopil na novembrskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Nikolićev klub Brose Basket Bamberg je namreč napovedal, da bo svojim igralcem dovolil nastopiti za izbrano vrsto.

Pri nemških prvakih je ob Nikoliću še šest košarkarjev, ki bi jih v novembrskem terminu potrebovale reprezentance, zato dokončna odločitev kluba, kdo bo lahko igral za katero reprezentanco, še ni znana. "Ali bomo dovolili enemu igralcu, dvema ali trem, še ne vem," je povedal poslovodja kluba Rolf Beyer in dodal, da je treba rešiti temeljni problem v odnosu med Ulebom (ta organizira košarkarsko Evroligo) in Fibo. "S tem le zdravimo simptome, rešitve pa je treba poiskati drugače. Sami bomo skušali pomagati, kolikor se bo to operativno in logistično izšlo."

Reprezentance novembra čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Zaradi spora med košarkarskima organizacijama se zdaj prekrivajo termini Evrolige in reprezentančnih tekem in košarkarje bi v istem terminu potrebovali tako klubi kot reprezentance.

"Lahko rečem le, da je sramota, da se ta spor zdaj odvija na plečih košarkarjev, klubov in reprezentanc," je še dejal Beyer. Pri Brose Basketu poleg Nikolića igrajo nemški reprezentanti Maodo Lo, Lucca Staiger in Patrick Heckmann ter Italijan Daniel Hackett.

Fiba in Uleb še naprej na nasprotnih bregovih

Evroliga je v četrtek Fibi posredovala predlog, kako bi lahko reprezentance imele na voljo najboljše igralce za nastope v državnih dresih, obenem pa bi lahko nemoteno izvedli klubska tekmovanja. Predlagajo pet izhodiščnih točk, in sicer da imajo moštva in nacionalne zveze za reprezentančne akcije na voljo najboljše igralce, da morajo imeti pravico reprezentančne kvalifikacijske tekme igrati doma, da bi moral mednarodni reprezentančni premor trajati štiri tedne na leto s še dvema tednoma za priprave, klubski koledar pa bi imel na voljo 38 tednov na leto, ter da profesionalni košarkarji potrebujejo vsaj štiri tedne popolnega premora na sezono za počitek.

Fiba je predlog ocenila kot neresnega in nesprejemljivega, predvsem zato, ker prihaja le dva meseca pred začetkom kvalifikacij, težave s koledarjem pa so po mnenju Fibe nastale zaradi neodgovornega ravnanja druge strani v preteklosti.

T. O.