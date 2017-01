Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Nikola Janković je v 18 minutah prispeval 15 točk, zgrešil je le en met iz igre. Foto: www.alesfevzer.com Gašper Okorn se je veselil druge zmage v treh dneh v dvorani Tivoli. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bubnić in Barbarič zrežirala gladko zmago Olimpije

15. krog se začenja v sredo

17. januar 2017 ob 21:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so v vnaprej odigrani tekmi 20. kroga Lige Nova KBM v dvorani Tivoli premagali LTH Castings z 90:70.

Ljubljančani so pričakovano prišli do tretje zaporedne zmage in skupno enajste, kolikor jih imata ob tekmi manj tudi do zdaj vodilna Krka in Zlatorog. LTH Castings pri dnu lestvice ostaja pri le eni zmagi.

Škofjeločani so obetavno začeli, a bili v minimalnem vodstvu le prve tri minute. Olimpija je nato prevzela pobudo in vodstva ni več izpustila iz rok. Ob boljšem skoku in odstotku meta iz igre je prednost gostiteljev hitro začela naraščati. Po prvi četrtini je bilo sedem točk razlike, v drugih desetih minutah pa so zeleno-beli še povišali ritem. Po košu Nikole Jankovića so minuto in pol pred koncem polčasa že vodili z 41:24.

Olimpija je v tretji četrtini držala zanesljivo prednost več kot desetih točk, v 29. minuti pa prvič povedla za 18 točk, ko je bil uspešen Jan Barbarič s črte prostih metov, do konca tega dela igre pa je tudi praktično odločila o zmagovalcu, saj je s prostimi meti Stevana Miloševića in Dražena Bubnića prišla že do 22 točk razlike. V zadnji del, ki je bil zgolj formalnost, so domači odnesli 20 točk zaloge. Najvišja prednost na tekmi je znašala 24 točk (76:52).

Pri domačih je bil z 22 točkami, desetimi skoki in šestimi podajami med najboljšimi Bubnić, Barbarič pa je 19 točkam dodal 11 skokov in pet podaj. Pri gostih je bil s 17 točkami najboljši Luka Grum.

Ljubljančani bodo misli zdaj znova usmerili k Ligi ABA, saj v soboto gostujejo v Zagrebu pri Ciboni.

Vnaprej odigrana tekma 20. kroga:

UNION OLIMPIJA - LTH CASTINGS

90:70 (19:12, 24:17, 29:23, 18:18)

100; Bubnić 22 in 10 skokov, Barbarič 19 (3/3 za tri) in 11 skokov, Janković 15, Mulalić 12; Grum 17, Stopar 16, J. Rebec 15.





15. KROG, sreda ob 20.00:

SIXT PRIMORSKA - KRKA



Petek ob 19.00:

TERME OLIMIA - PORTOROŽ



Sobota ob 19.00:

ROGAŠKA - TAJFUN

ŠENČUR GGD - ZLATOROG LAŠKO



Ob 20.00:

LTH CASTINGS - HOPSI POLZELA



Sreda, 8. februarja, ob 20.00:

UNION OLIMPIJA - HELIOS SUNS

Lestvica: UNION OLIMPIJA 15 11 4 26 KRKA 14 11 3 25 ZLATOROG 14 11 3 25 ROGAŠKA 14 10 4 24 HOPSI POLZELA 14 9 5 23 SIXT PRIMORSKA 14 8 6 22 HELIOS SUNS 13 8 5 21 TAJFUN 13 7 6 20 ŠENČUR GGD 14 5 9 19 TERME OLIMIA PODČETRTEK 14 2 12 16 LTH CASTINGS 15 1 14 16 PORTOROŽ 14 1 13 15

A. G.