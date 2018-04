Budućnost po napeti končnici blizu naslova v Ligi ABA

Četrta tekma bo v soboto v Podgorici

13. april 2018 ob 22:09

Podgorica - MMC RTV SLO

Košarkarji Budućnosti so le še zmago oddaljeni od naslova v Ligi ABA. Na tretji finalni tekmi so pred 6.000 gledalci v dvorani Moraća premagali Crveno zvezdo z 78:77 in povedli v zmagah z 2:1.

Ekipi igrata na tri zmage, naslednja tekma bo v soboto znova v Podgorici. Po novem izenačenem boju je odločilno točko s prostega meta dosegel Nemanja Gordić minuto in 28 sekund pred koncem. Prav Gordić je bil tudi najboljši strelec domače ekipe s 17 točkami, ob tem je imel še pet podaj. Pri gostih je James Feldeine dosegel 19 točk, le točko manj pa je prispeval Alen Omić (9/11 iz igre).

V zadnji minuti je odgovornost prevzel Feldeine, ki ni bil natančen 48 sekund pred koncem. Gordiću nato ni uspelo povišati prednosti gostiteljev in zadnji napad je pripadel Crveni zvezdi. Feldeine je tri sekunde pred koncem zgrešil trojko z leve strani, odbito žogo je skušal skozi mrežico spraviti Matthias Lessort, vendar ni bil natančen ob pisku sirene in veliko slavje v Moraći se je začelo.

Četrta tekma bo v soboto ob 21.00 znova v Podgorici. V primeru zmage Beograjčanov bo nato odločilna tekma v ponedeljek v dvorani Aleksandra Nikolića v Beogradu.

Finale, tretja tekma:

BUDUĆNOST - CRVENA ZVEZDA 2:1

78:77 (24:23, 18:24, 26:17, 10:13)

6.000; Gordić 17, Nikolić 12, Ivanović, Gibbon in Barović po 10; Feldeine 19 (4/8 za tri), Omić 18 (9/11 iz igre), 4 skoki in 3 podaje v 24 minutah, Rochestie 12.



Četrta tekma, sobota ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST



Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1.

A. G.