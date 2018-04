Cerar košarkarjem: Nagrada je bila namenjena vam, verjamem, da ste jo že prejeli

"Vsekakor je malo žalostno, da se Košarkarska zveza Slovenije ni dogovorila z vlado in obljubljenega denarja še vedno ni," je zadevo komentiral kapetan Slovenije na EP-ju Goran Dragić. Foto: www.alesfevzer.com

Ocenite to novico!

Evropskim prvakom bistveno manj kot drugemu in tretjemu z EP-ja

10. april 2018 ob 18:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Cerar se je odzval na zapise v medijih, da država ni znala primerno nagraditi zlate kolajne na EP-ju 2017. Ponovil je, da je država povišala nagrado za dosežek z izrednim dodatkom in da je na sestanku s predstavniki KZS-ja obljubil spremembo zakonodaje za nagrajevanje vrhunskih športnikov.

Evropski prvaki v košarki še vedno čakajo na izplačilo denarne nagrade in izpolnitev obljube premierja Mira Cerarja, da bo spremenil zakonodajo za nagrajevanje vrhunskih dosežkov športnikov, tako da bi bil eden največjih uspehov v slovenski športni zgodovini primerno poplačan.

"Zavedam se, da so športni uspehi uspešen promotor države ter da je šport pomemben gradnik zdravja celotne družbe. S tem namenom imamo sprejeta pravila, ki za vse športe enakovredno določajo višino izplačila nagrade za dosežen športni uspeh. Po teh pravilih je nagrada za zlato medaljo na evropskem prvenstvu v košarki 17.080 evrov. Glede na izjemen uspeh je vlada s posebnim sklepom Košarkarski zvezi Slovenije namenila za nagrade še dodatnih 50.000 evrov," je zapisal Cerar.

Košarkarji želijo primerno nagrado

Košarkarji, ki so osvojili srebro in bron, so bili bistveno bolje nagrajeni od Slovencev. Španci so za bron prejeli po 30.000 evrov, Srbi za srebro 20.000 evrov, varovanci Igorja Kokoškova pa za zlato po obdavčitvi le še po 4.187. Košarkarji in zveza so zato na premierja naslovili novo zahtevo, da država primerno nagradi naslov evropskih prvakov.

Vlada je ta sredstva na račun KZS-ja nakazala že 12. oktobra lani. "Glede na to, da je bila nagrada namenjena vam, verjamem, da ste jo že prejeli," je še zapisal Cerar, ki se je decembra lani srečal tudi s predstavniki KZS-ja in se z njimi pogovarjal o povečanju nagrade, ki so jo zahtevali košarkarji.

"Takrat sem povsem jasno povedal, da dodatnih sredstev za nagrade ne morem obljubiti, da pa lahko pri pristojnih ministrstvih preverim, če smo glede tega izkoristili vse pravne okvirje in finančne zmožnosti. Prav tako sem zagotovil, da bomo v prihodnjem mandatu naredili vse, da bo spremenjena zakonodaja, ki bo znala bolje nagraditi dosežke vseh vrhunskih športnih rezultatov."

Iskreno se ne gre o denarju, kljub temu, da je nase misljenje, da je to zalostno, koliko denarja so nam namenili. Ta denar nikomur od nas ne spremeni zivljenja, je pa marsikomu dobrodosel. Najbolj pa boli to, da smo bili zignorirani s strani g. Mira Cerarja #mislovenci — Luka Doncic (@luka7doncic) April 10, 2018

Čast izkazali z Bloudkovim priznanjem

Odnos do košarkarjev je Slovenija po Cerarjevem mnenju pokazala tudi s podelitvijo Bloudkovih priznanj za vrhunski športni dosežek. "To priznanje ni le velika čast, ampak tudi zagotovilo, da bo lahko vsak član moške košarkarske reprezentance, ko bo izpolnil pogoje za upokojitev, upravičen do izplačila pokojnine. Danes bi tako vsak dobil vsaj 1.500 evrov mesečne pokojnine. S tem smo kot družba pokazali, da cenimo vaš prispevek še dolgo po tem, ko zbledi lesk prejetih medalj. Namesto višjega enkratnega zneska, ki bi ga športniki prejeli v najbolj produktivnem obdobju svojega življenja, smo na ta način poskrbeli za dostojno starost za čas, ko se bodo iztekle klubske in sponzorske pogodbe. Verjamem, da bo v jeseni življenja ta nagrada cenjena bolj kot sedaj."

Ob tem premier poudarja, da je bila vlada športu zelo naklonjena. Trenutno je v državni upravi zaposlenih 117 športnikov, povečala pa so se tudi finančna sredstva, namenjena športu, in to kar za 70 odstotkov. "Sredstva, namenjena za slovenski šport, znašajo v tem letu, skupaj z evropskimi, več kot 30 milijonov evrov. Samo Košarkarska zveza Slovenije bo v letu 2018 tako s strani države prejela kar 20 odstotkov več sredstev kot lani," je še zapisal.