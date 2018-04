Dragić: Našli smo pravi ritem. Pripravljeni smo na končnico!

MMC-jev intervju z Goranom Dragićem

6. april 2018 ob 07:40

Miami,Ljubljana - MMC RTV SLO

"Letošnja sezona je po fizični plati najnapornejša do zdaj, a sem vesel, kako poteka," je v intervjuju za MMC ob koncu rednega dela Lige NBA povedal Goran Dragić, ki nestrpno pričakuje končnico.

31-letnega Ljubljančana čaka tretji nastop v končnici najmočnejše lige na svetu, drugi z Miami Heati, pri katerih je dokončno prevzel vlogo vodje in prve violine. Je prvi strelec in podajalec zasedbe s Floride. Pri Miamiju še ne vedo, s kom bodo igrali v prvem krogu končnice, a jim je, kot je dejal Dragić, vseeno. Kdor pač bo, s tistim bodo igrali. Ne nazadnje so letos tudi dokazali, da lahko premagajo tudi glavne favorite.

Za najboljšim slovenskim košarkarjem je izjemno leto. Septembra je bil fantastičen na evropskem prvenstvu, kjer je Slovenijo popeljal do zlate medalje in bil izbran tudi za najkoristnejšega košarkarja turnirja, februarja pa je prvič nastopil na tekmi zvezd, kar so do zdaj doživeli le redki evropski igralci. Več pa v spodnjem intervjuju.

Redni del sezone je pred koncem, vi pa ste si z Miamijem že zagotovili končnico. Po napornem evropskem prvenstvu je bil zagotovo tudi ta redni del fizično zahteven. Ste zadovoljni, kar ste pokazali z ekipo?

Sezona je res naporna, se mi zdi, da po fizični plati najbolj do zdaj v moji karieri, a sem zelo vesel, kako poteka. Redni del Lige NBA je zelo dolg in veliko je vzponov ter padcev. Izpolnili smo zastavljeni cilj in se uvrstili v končnico. Zelo sem vesel, da nam je z ekipo to uspelo, saj smo lani končnico zgrešili le za eno zmago. Veseli me, da smo tu, in upam, da bomo v končnici čim boljši.

Miami je bil v drugi polovici lanske sezone odličen, igral je zelo dobro in uspešno, a za las ostal brez končnice. Kako ste zadovoljni s trenutnim stanjem in formo moštva?

Zadovoljen sem s sezono, seveda bi lahko bilo bolje, saj nismo videli tiste serije, ki bi jo radi. Vendarle pa konec koncev imamo dober izkupiček in lahko z velikim optimizmom pričakujemo končnico. Seveda bomo pa videli, kam nas bo to popeljalo. Če pogledamo zadnje tedne, mislim, da smo našli pravi ritem v napadu in po mojem mnenju v dobrem položaju pričakujemo končnico. Hkrati imamo širok izbor igralcev in dolgo klop. 12 igralcev lahko igra in pomaga. To je v končnici samo plus. Trener tako lahko bolj rotira in ekipa drži visok ritem. Veselim se končnice in upam samo, da bomo vsi zdravi, da bomo lahko dokazali, da spadamo sem.

Po evropskem prvenstvu ste bili vidno utrujeni in na neki način psihično izpraznjeni. Med sezono ste imeli tudi nekaj težav s poškodbami – s kolenom in komolcem. V kakšnem fizičnem stanju sicer pričakujete končnico?

Videli ste, da sem zadnjo tekmo izpustil, in le trener ve, koliko bom v rednem delu še igral. Imam nekaj manjših poškodb in v klubu so se odločili, da me spočijejo in da skušam čim bolj pozdraviti te manjše poškodbe, da bom zdrav in popolnoma pripravljen za končnico. Kot sem rekel, je to fizično najtežja sezona v moji karieri. Tudi psihično. Malce preveč je bilo že vsega, a sem nekako prebrodil težke čase. Takrat, ko duševno nisi najmočnejši, pridejo poškodbe. Vmes je bilo težko obdobje, toda na koncu se je vse lepo izšlo. Zdaj sem znova poln energije in komaj čakam končnico. Počutim se v redu. Najbolj me veseli, da je predvsem glava na pravem mestu, Željan sem tekem, telo pa se še regenerira. Delam terapije, da pozdravim te manjše poškodbe in do končnice bom pripravljen.

Vaš nasprotnik v prvem krogu še ni znan. Si koga posebej želite, se morda želite izogniti Clevelandu oziroma boste tudi morda kaj kalkulirali?

V bistvu nam je vseeno, s kom bomo igrali. Poskušali bomo čim bolj korektno opraviti svoje delo do konca rednega dela in ne bomo se ozirali na tekmeca. Na tistem mestu, kjer bomo končali, s tistim nasprotnikom bomo pač igrali. Vemo, da še nič ni odločeno, saj sta tretja in četrta pozicija še v zraku. Cleveland in Philadelphia sta izenačena. Mi bomo šli vse preostale tekme na zmago. Sezono želimo končati na čim višji ravni.

Pred vami so torej najpomembnejše tekme. V končnici gre zares in mnogi pravijo, da se takrat začne igrati drugačna košarka. Vi že imate izkušnje s končnico, je to povsem druga raven kot redni del?

Ja, zagotovo je. Tudi sodniki puščajo tršo igro. Igra se bolj fizična košarka. Je drugačna košarka. Hkrati igraš štiri oziroma še več tekem proti istemu nasprotniku. Tako so poročila skavtov podrobnejša. Nasprotnika bolj poznaš in podrobneje se pripravljaš nanj. Zato je tudi tak način igre. Obenem je tudi težje igrati proti nasprotniku, saj te bolje pozna in zna izkoristiti tvoje slabše strani. Zaradi tega so tekme v končnici tudi zanimivejše.

Pred štirimi leti, ko ste bili na evropskem prvenstvu v Sloveniji v peterki turnirja, je sledila zelo uspešna sezona s Phoenixom. Letos ste blesteli na evropskem prvenstvu v Turčiji in na Finskem, ko ste bili najboljši igralec tekmovanja. Vidite morda tu povezavo?

Zagotovo. Moram reči, da sem pred vsemi prvenstvi dobro treniral in se fizično odlično pripravil, sploh pred tema dvema. Reprezentanca mi je bila pri tem v veliko pomoč. Prišel sem uigran in v pravi formi. 'Mašina' je bila že pripravljena. Potem je bilo lažje začeti sezono v NBA-ju, saj sem bil v pravem ritmu in v dobri formi. Zagotovo je to pomagalo.

Večkrat ste omenili pravo kemijo v moštvo, tudi lani ste to poudarili, ko ste bili, kot rečeno, v drugem delu sezone odlični. So na garderobo kaj vplivale izjave Hassana Whitesida, ko je izrazil nezadovoljstvo nad svojo vlogo?

Izjave zagotovo niso bile takšne, kot bi si v moštvu želeli. Ampak treba je vedeti, da je vse skupaj izrekel, ko je bila glava še vroča. Jasno je, da si tudi on želi igrati zadnje minute na tekmi in pomagati ekipi. Morda je zaradi tega to rekel. Kot ekipa smo se pogovorili, in razložil je, da je tudi njemu težko, ker bi bil rad, ko je najbolj treba, z nami na parketu. Mislim, da je dobro to, saj je pokazal, da mu ni vseeno.

Med sezono se je v Miami znova vrnil Dwyane Wade, verjetno najboljši igralec v zgodovini franšize. Koliko vam on pomeni?

Brez dvoma zelo veliko. Če ne drugega, prinese 15 let izkušenj v ligi. Je pravi vodja. Prinaša spoštovanje in tudi on je vesel, da je tu, kjer se je njegova pot v NBA-ju začela in kjer se tudi mora končati. Daje nam neko zanesljivost, njegovo ime v ligi nekaj pomeni in tudi slog igre, ki ga goji, nam veliko daje. Veseli smo, da ga imamo in od njega pričakujemo še velike stvari.

Vendarle ste zdaj pravi vodja Miamija vi. Dokončno ste prevzeli to vlogo. Vam je pri tem močno pomagalo tudi evropsko prvenstvo, kjer ste v takšni vlogi dokončno zablesteli?

Dobro, treba je vedeti, da je to malce drugače v NBA-ju, kot je bilo v reprezentanci. Tam treniraš dva meseca in skušaš ustvariti pravo kemijo. Hkrati te fante poznam zelo dolgo, praktično od začetka kariere, ko smo igrali skupaj ali drug proti drugemu. Lažje kdaj povzdigneš glas, kot tu v NBA-ju, ko so malce bolj občutljivi (smeh, op. a.). Malce moraš paziti, a so mi dali to možnost, da opravljam to vlogo, in mislim, da sem jo izkoristil po najboljših močeh. Sem eden treh kapetanov in trudil se bom še naprej, da bom upravičeval, kar so mi zaupali.

Koliko vam je uspelo spremljati reprezentanco, ki je po evropskem prvenstvu odigrala štiri tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo?

Veliko smo v stiku z igralci. Imamo tudi skupino na klepetalnici in se pogosto slišimo. Gledal sem tekmi proti Belorusiji in Črni gori. Proti Črnogorcem, ko je bila res zelo težka tekma, v prvem polčasu igra ni stekla, ampak smo potem postavili stvari na svoje mesto. To je bila lepa zmaga v Podgorici. Potem pa je sledil ta spodrsljaj proti Belorusiji. Ne bi rekel, da smo jih podcenjevali, ampak smo pustili, da igrajo. Nismo bili dovolj čvrsti in agresivni. Morali bi od prve minute igrati trdo. Zato so dobili samozavest in začeli zadevati nekatere težke mete. Še vedno sta dve tekmi. Proti Španiji in Črni gori bo za nas navijače zelo zanimivo in računam na zmago. Poleti bom z vsemi močmi navijal za fante.

Letos se vam je izpolnila tudi želja, ko ste zaigrali na tekmi All Star. Kako je bilo?

Zelo sem bil vesel, da sem bil lahko na tej tekmi. Vesel sem bil, da sem bil izbran. Morda trenutek ni bil najboljši, ampak je bila zagotovo izjemna izkušnja v moji karieri. V Los Angelesu sem preživel res zelo lepe tri dneve.

Tilen Jamnik