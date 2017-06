Cleveland upa na lanski scenarij, a letos ima Golden State Duranta

James: Gre za povsem drugačno ekipo kot lani

6. junij 2017 ob 14:01

Oakland - MMC RTV SLO

Golden State je po dveh zmagah nad Clevelandom na pol poti proti naslovu Lige NBA. Faktor X je v finalu za zdaj Kevin Durant, pika na i pa Steph Curry, ki je v MVP-formi in za razliko od lani zdrav.

Ko smo v Atlanti pred dvema letoma govorili z Nevenom Spahijo, pomočnikom Mika Budenholzerja pri Hawksih, je dejal, da se Liga NBA igra v različnih prestavah. Začne se s poletno ligo, nadaljuje s pripravljalnimi tekmami, sledi redni del do končnice, nato zaključek rednega dela in v najvišjo se prestavi v končnici. Letos se zdi, da je bil dejansko redni del odigran le z mislijo na finale Golden State – Cleveland, tudi končnica pa le ogrevanje za veliki spopad. Tretjič zapored se za pokal Larryja O'Briena merijo Warriorsi in Cavaliersi. Izid v prstanih v zadnjih dveh sezonah je izenačen. V finale sta se najmočnejši moštvi v ligi sprehodili, košarkarji iz Oaklanda celo brez poraza, aktualni prvaki pa so enkrat klonili pred Bostonom. Finale pa se je začel povsem v znamenju kalifornijske zasedbe, ki je vknjižila dve zanesljivi zmagi (113:91; 132:113). S 14 zaporednimi zmagami so Warriorsi izenačili rekord končnic v štirih glavnih profesionalnih športih v Severni Ameriki. Enak dosežek je uspel le še leta 1993 hokejistom Pittsburgha.

Udarna naveza Kevin Durant - Steph Curry

Serija se zdaj seli v Cleveland. Tudi lani so Warriorsi dobili prvi dve tekmi, vendar se zdi letos položaj povsem drugačen. Cavsom je lani uspel velik preobrat, potem ko so zaostajali v seriji že s 3:1. Toda lani v dresu Golden Stata ni bilo Kevina Duranta. Krilni košarkar je poleti dvignil veliko prahu, ko je iz Oklahome, ki je v finalu Zahoda proti Bojevnikom klonila šele po sedmih tekmah, odšel v Oakland. "Če jih ne moreš premagati, se jim pridruži," in v želji po šampionskem prstanu se je Durant odel v zlato-modro, kar mu številni ljubitelji Lige NBA zamerijo. Ekipi, ki je s 73 zmagami postavila rekord rednega dela, a nato klonila v finalu, se je pridružil najboljši igralec, ki ni član Golden Stata ali Clevelanda. Moči je združil s Stephom Curryjem, najkoristnejšim posameznikom zadnjih dveh sezon, leto pred tem pa je MVP nagrada končala v rokah Duranta.

Iz enega najpopularnejših košarkarjev je postal osovražena oseba, v finalu pa dokazuje, da so z njim že tako izvrstni Warriorsi postali zares sijajna ekipa. Golden State, ki blesti z napadom, ko kroži žoga in skoraj vsi igralci lahko zadevajo za tri točke, glavni nosilci pa jih dajejo v serijah, je s prihodom Duranta dobil novo dimenzijo, kar je bilo nazorno vidno na obeh tekmah finala. Na prvi se je, ko so Cavsi pokrivali Curryja in druščino na trojki, nekajkrat Durantu odprla avtocesta proti obroču in se je le sprehodil do novih točk, ki jih je dosegel s silovitimi zabijanji. Ko so zgostili raketo in zaprli pot do koša, je Curry udaril z razdalje. Durant, ki je na prvih dveh tekmah v povprečju dal po 35,5 točke, je obenem izvrstno igral v obrambi, kjer je z dolgimi rokami onemogočal prodore pod koš. Na drugem obračunu je na primer podelil kar pet blokad.

Lani je tik pred ključnimi tekmami Steph okreval po poškodbi kolena. Vidno je bilo, da ni bil pravi, čeprav tega ni izpostavljal kot izgovor za slabše igre. Tudi leto pred tem, ko so Warriorsi sicer osvojili naslov, v finalu ni blestel, tako kot je na primer v rednem delu. Kot so zapisali pri ESPN-u, se zgodovina spominja le rezultatov in ne okoliščin, v katerih so bili doseženi. Na šampionskem praporu Clevelanda ne piše, da je lani Curry imel težave s poškodbo, kot tudi ne na praporu Golden Stata izpred dveh let, da Cleveland v finalu ni mogel računati na Kyrieja Irvinga in Kevina Lova.

Letos Curry igra v slogu MVP-ja zadnjih dveh let in svojo najboljšo končnico. Na prvih dveh tekmah je v povprečju dosegal po 30 točk, zadel je skupaj deset trojk, obakrat podelil dvomestno število podaj, na drugi tekmi vknjižil celo prvi trojni dvojček v končnici in nekajkrat z domiselnimi prodori premešal gostujočo obrambo. Kot da je bila tudi zanj cela sezona le ogrevanje za končnico, v mislih pa je imel le prstan. V ZDA tudi izpostavljajo njegovo prilagajanje moštvu in igri z Durantom, s katerim zdaj tvorita izjemen dvojec.

Ko se je na drugi tekmi razigral še Klay Thompson, ki sicer v končnici do zdaj ni ujel strelske forme, je bila usoda Clevelanda zapečatena. “Čeprav se želijo delati primerjave z lanskim letom, je to povsem druga ekipa. Čeprav letos prav tako zaostajamo z 2:0, ni primerjave, saj gre za povsem drugačen Golden State,“ je dejal Irving, LeBron James pa je dodal: “Gre za popolnoma drugačno ekipo. Sprašujete me, kaj je razlika in se vam odgovoril, to je povsem drugo moštvo. Na drugi tekmi smo večino časa izpolnjevali načrt, ki smo ga naredili v garderobi. Igrali smo bolj čvrsto kot na prvi tekmi, prisilili smo jih v 20 izgubljenih žog, a so nas vseeno kar dobro premagali.“

James ima za sabo dve odlični predstavi. Na prvi tekmi je 28 točkam dodal 15 skokov, a drugi je vpisal trojni dvojček z 29 točkami, 14 podajami in 11 skoki. LeBron je ključen v napadu Clevelanda, a veliko dela mora opraviti še v obrambi, kjer pokriva tudi Duranta, s čimer ima razumljivo veliko dela. V napadu ima premalo pomoči, čeprav je v primerjavi z lanskim letom ekipa iz Ohia na primer močnejša za izkušnje Derona Williamsa in mirno roko Kyla Korverja. Ostala zvezdnika Love in Irving, ki je sicer nekoliko razočaral na drugi tekmi, dajeta svoj delež, a prave pomoči s klopi ni. Na drugi strani pa skoraj vsak Bojevnik ob že tako izjemnih Durantu, Curryju in drugih nosilcih prispeva svoj delež.

Primerjava s "showtime" Lakersi

Zaradi vse raznovrstni v napadu strokovnjaki Warriorse primerjajo z najboljšimi ekipami v zgodovini Lige NBA. Kar se tiče napada, so povsem smiselne. “Ta ekipa Golden Stata bo šla v zgodovino kot ena najboljših vseh časov. V tej luči se moramo tudi pogovarjati o tem moštvu. Njihov napad se lahko primerja z ekipo “showtime“ Lakersov iz 80. Nimajo igralca, kot je bil Kareem Abdul-Jabbar, a, če vzamemo Magica Johnsona, Byrona Scotta, Michaela Cooperja, so Durant, Curry, Thompson in Green povsem primerljivi z njimi. Manjka le igralec, kakršen je bil Kareem. Vesel sem, da lahko gledam te mladeniče, kako igrajo,“ je za Undefeated dejal nekdanji zvezdnik Detroita Isiah Thomas, Kobe Bryant pa je pristavil, da “imajo številne odlične strelce, ki pa nikoli ne mirujejo, ampak ves čas iščejo eden drugega, eden drugemu podpirajo prostor, s kroženjem žoge iščejo odprtega igralca in izkoriščajo vsako napako obrambe“.

“To je kombinacija neverjetne spretnosti, odločilno pa je število “playmakerjev“ v našem moštvu. To je glavna moč. Vsi vedo, kaj pomenijo Curry, Durant in Thompson, a našo ekipo v celoto povezujejo organizatorji igre, kot so Livingston, Iguodala in letos še West ter Pačulia. Na vseh položajih imamo igralce, ki lahko podajajo, in vsi igrajo zelo nesebično. Ko deluje in klikne, žoga ves čas lahko kroži, da se poišče dobra pozicija za met. Za tako igro ob superzvezdnikih potrebuješ veliko spretnih in tehnično podkovanih košarkarjev,“ je napadalno moč svojih varovancev opisal trener Steve Kerr.

"Zavedamo se, da se ne smemo sprostiti. V napadu se nenehno gibajo in igrajo v visokem ritmu. Ves čas moraš biti pozoren. Niti za trenutek ne smeš popustiti in izpustiti igralca, ki ga pokrivaš. Vsako napako takoj kaznujejo. Ob tem imajo v ekipi veliko igralcev, ki so odlično podajalci. Ves čas moramo biti pozorni," je pred tretjo tekmo obrambo proti izjemnemu napadu kot recept za zmago izpostavil trener Cavsov Tyronn Lue. V Clevelandu upajo na ponovitev lanskega scenarija in zasuk v finalu, toda letos Konjenica sploh ni igrala slabo, Bojevniki so namreč bistveno močnejši kot lani.

Tilen Jamnik