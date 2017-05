Dončić: Doseči koš med žvižganjem je tudi užitek

Luka z Realom že mladinski evropski prvak

19. maj 2017 ob 10:01

Carigrad - MMC RTV SLO

Današnji večer bo prepolovil kandidate za naslov košarkarskega evropskega prvaka. Morda celo na nekoliko nepravičen način – z odločitvijo na eni tekmi.

Po dolgi sezoni, s kar 30 tekmami rednega, po četrtfinalu na kar 3 zmage, pa zdaj hitropotezni zaključek – dve tekmi, dve stopnji tekmovanja, polfinale in finale. Vsekakor pa odločitev o prvaku – kakršna koli bo – ne bo ustoličila naključnega kluba, kajti na turnirju so sami velikani evropske košarke. Konec koncev je to ponovitev zaključnega turnirja pred dvema letoma v Madridu, isti štirje klubi in tudi ista polfinalna para, Real in Fenerbahče ter Olympiacos in CSKA. Pred dvema letoma je bil finale Real – Olympiacos, prvak pa domači Real.

Bomo videli, kako bo letos. Gostitelj je Carigrad, od koder je Fenerbahče, tako da bo prednost domačega terena v primerjavi s predlanskim dvobojem na drugi strani. Za nas ima ta polfinalni obračun dveh vrhunskih moštev dodatni čar, saj bo eno ključnih vlog moral odigrati slovenski najstnik, komajda 18-letni Luka Dončić. Zanj bo to prvi zaključni turnir najboljših klubov Evrope.

Dončić je že igral na zaključnem turnirju mladincev, ko je pri 16. letih nastopil v konkurenci z dve leti starejšimi igralci in z Realom osvojil naslov mladinskega evropskega prvaka, sam pa je bil najboljši igralec turnirja. "Ne nisem živčen, veselim se zaključnega turnirja. Ja, igral sem že z mladinci – bili smo prvaki. Ampak priti s člani na zaključni turnir, je mnogo lepša izkušnja. Imam priložnost, da sem prvak še s člani. To so sanje," je španskim novinarjem odgovarjal Dončić.

Real je vstopil v končnico Evrolige v vlogi prvega nosilca, na 30 tekmah je zbral 23 zmag ob sedmih porazih, ena zmago več kot kot drugouvrščeni CSKA ter 5 več kot polfinalni tekmec Fenerbahče. "Resda smo bili prvi po rednem delu sezone. Vendar tam bodo še tri ekipe, ki si želijo isto. Seveda pa gremo na turnir zmagat. Tako kot vsako tekmo bo tudi tu potrebno igrati stoodstotno. Najpomembneje je, da uživamo v košarki," je povedal.

Španski novinarji so Luko vprašali, kakšen osebni izziv ima na zaključnem turnirju: "Jaz sem v drugem planu, pomembnejše je moštvo. Na prvem mestu je želja, da Real postane evropski prvak, potem pa šele pridem na vrsto jaz osebno." Pred dvema letoma je Real osvojil naslov evropskega prvaka na domačem parketu v Madridu, na poti pa v polfinalu izločil tudi Fenerbahče. Današnja tekma ne bo v nevtralnem vzdušju, temveč v Carigradu, kjer bo navijaška strast na strani Fenerja

"Vsak košarkar raje igra doma. Vendar so tudi košarkarji, ki jim je velik motiv, ko dosežejo koš med žvižganjem, v vzdušju proti njihovemu moštvu. Tudi to je užitek doživet. Fenerbahče ima nekaj navdušujočih košarkarjev, kot sta Bobby Dixon in Bogdan Bogdanović, ki sta vodji moštva. Sta neverjetna igralca. Uživam ko ju gledam. Vendar ko si na parketu, razmišljaš samo o svojem moštvu in kako bi zmagal," je ob tem dejal Dončić. Boj za prvaka je pomemben dogodek, ali ima mladenič kakšno osebno zaobljubo, kaj bo storil, če mu uspe osvojiti naslov prvaka? "Nič posebnega. So mi predlagali, da bi si postrigel lase, vendar nisem pristal na to, da me postrižejo."

T. J., Franci Pavšer, Val 202