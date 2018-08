Dončić po odpovedi: "Bratje", nadaljujte, kar smo skupaj začeli. Kmalu bom z vami ...

Luka se je oglasil prek Twitterja

31. avgust 2018 ob 21:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Moj namen je biti eden izmed vodilnih členov v naši nadaljnji borbi za tekmovanje na elitni ravni. Naslednji mesec bom žal od daleč spremljal tekme in navijal," je prvi odziv Luke Dončića po tem, ko je odpovedal nastop v kvalifikacijah za SP.

Košarkarska zveza in javnost sta dobila prvi komentar Luke Dončića glede odpovedi udeležbe na reprezentančnih akcijah. Novopečeni član Dallas Mavericksov je zadevo komentiral na svojem twitterskem profilu.

Najprej je opisal, kaj vse ga je pričakalo v ZDA: "Zadnji tedni po mojem prihodu v Ameriko so bili neverjeten vrtiljak čustev in novih izkušenj. Težko je opisati, kako težko in z navdušenjem čakam, da stopim na igrišče v Dallasu in začnem s trdim delom za dosego ciljev, ki so si jih zastavili z ekipo."

Nadaljuje z besedami, da želi "deliti svoje občutke z vami, moji soigralci, moji 'bratje'", in tudi poudari, da bo reprezentanca nanj lahko računala v prihodnosti: "Vem, da se vsi zavedate, da ni večje časti zame, kot igrati za mojo domovino. Moje misli so z vami, ki se pripravljate na kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Čeprav ne morem biti z vami, sem prepričan, da boste odlično opravili svoje delo. Eden mojih najpomembnejši dosežkov v življenju je biti del zmagovalne ekipe, ki je prva in edina prinesla zlato medaljo Sloveniji. Moj namen je biti eden izmed vodilnih členov v naši nadaljnji borbi za tekmovanje na elitni ravni. Naslednji mesec bom žal od daleč spremljal tekme in navijal!!! Mojim fantom pa: Pokažite jim, kdo ste!!! Nadaljujte, kar smo skupaj začeli. Kmalu bom z vami ..."

Po odpovedi so pri Košarkarski zvezi Slovenije dejali, da jim Luka ni dal natančnega razloga za odpoved. "Seveda smo poskusili z Lukom. Iskreno bom povedal, kako je bilo. Poudarjam, da noben klub na svetu ne sme prepovedati reprezentance, tudi Dallas ne. Z Luko sem poskusil jaz. Komunicirala sva prek SMS-ov, ker je na klice neodziven. Tudi Rašo je bil v navezi z njim. Na koncu je dejal, da ne more priti oziroma da ne bo prišel. Rašo je rekel, da je treba pridobiti njegovo izjavo in izjavo agencije, zakaj ga ne bo, saj klub tega ne more," je dejal selektor Rade Trifunović.

Pred Luko je debitantska sezona v Ligi NBA, kjer si mora izboriti svoje mesto.

D. S.