Trifunović: Točnega razloga za Dončićevo odpoved ne poznamo

KZS čaka na uradno izjavo agencije in Dončića

28. avgust 2018 ob 18:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Mislim, da bo moral čez noč malce odrasti, saj ni več otrok in ne morejo vsega zanj delati drugi, od menedžerjev, mame, kluba …" je po odpovedi Luke Dončića dejal Rašo Nesterović.

Košarkarska reprezentanca, ki se je rezultatsko znašla v nezavidljivem položaju, se zdaj sooča s številnimi odpovedmi. Kot poudarjajo na zvezi, klubi igralcem ne morejo prepovedati sodelovanja v izbrani vrsti, lahko pa vendarle "odsvetujejo" igranje. Tako bo Slovenija znova zelo oslabljena, saj bodo manjkali številni nosilci igre. Znova tudi Dončić, ki je med sezono manjkal, ker se Evroliga ni ozirala na kvalifikacijska okna in se tekmovanje ni prekinjalo, junija pa po naboru Lige NBA, kjer je bil izbran kot tretji, še ni imel podpisane pogodbe. Zdaj je pred njim debitantska sezona v najmočnejši ligi na svetu, kjer si mora še izboriti svoje mesto.

Z Lukom komunicirali le prek SMS-ov

Junija so njegovo odločitev na Košarkarski zvezi razumeli oziroma se z njo sprijaznili ter jo tudi zagovarjali, tokrat pa sta bolj kritično spregovorila selektor Rado Trifunović in generalni sekretar Nesterović. Vsaka odsotnost se Sloveniji močno pozna. Že s "polnimi" močmi, ko ni bilo evroligašev, je imela velike težave. Zdaj so v ekipi tudi posamezniki, ki si niso izborili niti konkretne vloge v slovenskih klubih. Septembra pa bi vendarle lahko sodelovali tudi košarkarji iz Evrolige in Lige NBA. Medtem ko je Goran Dragić končal reprezentančno pot, ima Slovenija v NBA-ju le še Dončića. Klemen Prepelič in Jaka Blažič, ki sta prav tako odpovedala, si bosta skušala izboriti minute pri Realu oziroma Barceloni, Dončić pa, kot pravijo na KZS-ju, določenega razloga za odpoved ni dal.

Kot glavno težavo vidijo način komunikacije z Lukom. "Položaj je precej težek, saj smo se z Lukom pogovarjali le prek SMS-ov, saj se na klice ne odzove, potem pa je težko pisati … Mislim, da bo moral čez noč malce odrasti, saj ni več otrok in ne morejo vsega zanj delati drugi, od menedžerjev, mame, kluba …" je dejal Nesterović, tudi nekdanji kapetan reprezentance, ki ima za sabo 11 sezon v NBA-ju, osvojil je šampionski prstan in bil tudi prvak Evrolige. Kot je poudaril, v karieri ni bil nikoli deležen kakršnih koli pritiskov od delodajalcev, da bi odpovedal sodelovanje v izbrani vrsti. Vprašali so ga le po njegovih načrtih.

KZS čaka na uradno izjavo agencije in Dončića

"Sam se bo moral odločiti in odreagirati, saj je profesionalec. Če igraš v NBA, moraš sam sprejemati odločitve. V NBA-ju bo to prva stvar, ki mu jo bodo rekli – na čelu ti ne piše, da si star 19 let in da imaš tako pogodbo. Pojdi ven in se dokaži. Vem, da je malce surovo, a tako je v profesionalizmu," je dodal Nesterović. KZS je poklical Lukovo agencijo BDA, s katero je sodeloval tudi Rašo, in Dončića prosil za pojasnilo oziroma uradno izjavo, zakaj ne bo sodeloval, a so (do zdaj) na to čakali zaman: "Pri agenciji so rekli, da bodo pripravili neko izjavo za javnost, da razložijo, zakaj ga ni, kar večina že ve in sumi. Rekli so, da bodo še oni pojasnili, a niso še nič poslali."

"Seveda smo poskusili z Lukom. Iskreno bom povedal, kako je bilo. Poudarjam, da noben klub na svetu ne sme prepovedati reprezentance, tudi Dallas ne. Z Luko sem poskusil jaz. Komunicirala sva prek SMS-ov, ker je na klice neodziven. Tudi Rašo je bil v navezi z njim. Na koncu je dejal, da ne more priti oziroma da ne bo prišel. Rašo je rekel, da je treba pridobiti njegovo izjavo in izjavo agencije, zakaj ga ne bo, saj klub tega ne more prepovedati. S to izjavo smo želeli izvedeti, za kaj gre. Do danes je še nismo dobili. Točnega razloga, zakaj je odpovedal, ne poznamo," je dodal selektor Trifunović, ki bo z varovanci odigral tudi dve pripravljalni tekmi s Hrvaško, nato pa ga čaka še kvalifikacijski obračun s Turčijo. Ti dve reprezentanci ne le, da imata že tako precej širši bazen kakovostnih košarkarjev, v ekipi imata tudi igralce iz Lige NBA.

Tilen Jamnik