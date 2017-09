Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Podpisane zmagovalne superge Luke Dončića. Foto: Radio Slovenija VIDEO Dobrodelna dražba športni... Dodaj v

Dončićeve superge že presegle Ronaldov dres

Dražba bo potekala do petka

27. september 2017 ob 10:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, Val 202

12.000 evrov je trenutna cena za superge Luke Dončića, ki jih je nosil v finalu evropskega prvenstva in ki jih Val 202 do petka draži na humanitarni dražbi za pomoč športnim talentom iz projekta Botrstvo v Sloveniji.

Dražba poteka vsak dan od 7. do 19. ure po telefonu 01/475-2-202 oz. kadar koli po e-pošti: val202@rtvslo.si. Ponudnik je ob višini zneska dolžan navesti tudi osebne podatke o identiteti in kontaktne podatke, oboje samo za interno uporabo.

To je šesta večja dražba, ki jo za pomoč temu projektu pripravlja Val 202. Akcija Botrstvo v Sloveniji je sicer doslej zbrala že 10 milijonov evrov in denar razdelila med več kot 5000 pomoči potrebnih otrok.

Rekord je 45.000 evrov za smuči Petra Prevca

Trenutna ponudba je že presegla izkupiček dražbe za dres portugalskega nogometaša Ronalda. Julija 2013 je bil dres prodan za 9.000 evrov. Dvanajst tisoč evrov je letos aprila odštel najboljši ponudnik za dva loka za violončelo, ki sta ju uporabljala glasbenika 2Cellos, 23.000 evrov je 2015 dosegla rumena majica zmagovalca kolesarske dirke po Franciji Chrisa Froomea, rekord pa držita smučki Petra Prevca iz zmagovalne sezone 2015/16. Marca 2016 so ju prodali za 45.000 evrov.

Denar bodo prejel košarkarski talenti, ki živijo v stiski

Izkupiček dražbe bo namenjen košarkarskim talentom, med njimi nadarjenemu devetošolcu, ki ga trenerji uvrščajo med najperspektivnejše igralce v njegovi starostni skupini. Mamo je izgubil že kot dojenček, pred nekaj meseci pa je nepričakovano ostal še brez očeta. Živi s starejšim bratom in babico, zanj skrbi tudi stric. Finančne pomoči bosta deležna tudi brata, stara 11 in 12 let, za katera je košarkarska žoga od nekdaj edina igrača. Zaradi hudega nasilja sta z mamo pred dvema letoma pristala v varni hiši in tudi od tam odhajala na treninge. Zdaj živita v precej hudi finančni stiski, sta pa med najbolj perspektivnimi igralci košarke v svoji starostni kategoriji.

Glede na višino izkupička dražbe bo denar namenjen tudi drugim mladim športnim talentom, ki živijo v stiski.

R. K.