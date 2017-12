Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Stephen Curry je zadel deset trojk ob vrnitvi na igrišča, potem ko je počival enajst tekem. Foto: Reuters LeBron James je doživel poraz na 33. rojstni dan. Cavaliersi so izgubili že tretjič zapored. Foto: Reuters Kristaps Porzingis je bil najzaslužnejši za tretjo zmago New Yorka na gostovanjih. Foto: Reuters Sorodne novice Miami brez možnosti proti Brooklynu Harden veliki osmoljenec trilerja v Bostonu Dodaj v

Dragić in Johnson zrežirala veliko vrnitev Miamija

Curry ob vrnitvi na parket zadel kar deset trojk

31. december 2017 ob 06:27

Orlando - MMC RTV SLO

Košarkarji Orlanda so imeli na začetku drugega polčasa že 18 točk naskoka proti Miamiju, ki pa je s sijajno igro prišel do velikega preobrata in pomembne zmage (111:117).

Tyler Johnson je dosegel kar 22 točk v tretji četrtini, Goran Dragić pa je blestel v zadnji četrtini, ko je s 14 točkami prevesil tehtnico na stran Vročice.

Orlando je imel v prvem polčasu na krilih izjemnega Aarona Gordona (39 točk) vse niti igre v svojih rokah. Miami ni našel nobenega recepta za hitro igro gostiteljev in vse je kazalo na drugi polom v dveh večerih, potem ko izbranci Erika Spoelstre niso imeli nobene možnosti v petek proti Brooklynu (87:111).

Ko je center Bismack Biyombo na začetku tretje četrtine povišal na 68:50, so bili gostje v izgubljenem položaju. Johnson je nato zadel deset zaporednih metov, edini zgrešeni met v četrtini je imel ob pisku sirene. Po 36 minutah je prednost Orlanda že zelo skopnela (92:86).

Elfrid Payton, ki ima eno izmed najbolj nenavadnih pričesk v Ligi NBA, je bil nemočen v obrambi proti razigranemu Dragiću. MVP evropskega prvenstva je tri minute in pol pred koncem zadel trojko, nato pa dvakrat še ušel Paytonu in zlahka zadel za delni izid 0:9. Miami je minuto in pol pred koncem povedel za štiri točke (105:109).

Evan Fourner je bil natančen izza črte 42 sekund pred zadnjim piskom sirene in gostitelji so se približali na 111:112, a je v naslednjem napadu znova zadel Dragić. Po zgrešeni trojki Gordona je Johnson s prostima metoma potrdil zmago Miamija.

"V drugem polčasu smo popolnoma spremenili potek tekme. Ključna je bila naša obramba, nismo jim dovolili protinapadov in lahkih košev," je poudaril Dragić, ki je v 38 minutah dosegel 25 točk, osem podaj in štiri skoke.

Curry ob vrnitvi zadel deset trojk

Stephen Curry se je veličastno vrnil na parket. Navijači so že ob predstavitvi igralcev v Oracle Areni navdušeno pozdravili ostrostrelca, ki zaradi zvina desnega gležnja ni igral na zadnjih enajstih tekmah. Proti Memphisu je spomnil na svoje najboljše čase, v 26 minutah je zadel kar deset trojk iz 13 poskusov. Steve Kerr ga je vzel iz igre že pred koncem tretje četrtine. Bojevniki so odpravili Grizlije s 141:128.

James si je 33. rojstni dan predstavljal popolnoma drugače

LeBron James je v Salt Lake Cityju praznoval 33. rojstni dan. V Vivint Smart Home Areni se je zadnjič veselil zmage decembra 2010 in tudi tokrat je parket zapustil razočaran. Utah je premagal Cleveland s 104:101. James je prispeval 29 točk, osem skokov in šest podaj. To je že tretji zaporedni poraz Cavaliersov (v ponedeljek jih je ugnal Golden State, v sredo pa presenetljivo še Sacramento). Pri gostiteljih je bil neustavljiv Donovan Mitchell z 29 točkami, postavil je tudi piko na i s prodorom mimo J. R. Smitha pol minute pred koncem.

Porzingis nasul Pelikanom 30 točk

New Orleans je doma izgubil proti New Yorku s 103:105. Blestel je Kristaps Porzingis s 30 točkami. Jarrett Jack je zadel odločilna prosta meta devet sekund pred koncem. Pelikani so imeli zadnji napad, zvezdnik Anthony Davis pa je zgrešil trojko z leve strani za zmago.

Tekme 30. decembra:

ORLANDO - MIAMI 111:117

Gordon 39 (5/11 za tri), Fournier 23, Simmons 12, Biyombo 10 in 10 skokov, Peyton 8, Hezonja 6, Augustin 5, Speights 4, Iwundu in Afflalo 2; T. Johnson 31, Dragić 25 (11/22 iz igre, 2/4 za tri), 8 podaj in 4 skoki v 38 minutah, Olynyk 17, Ellington 12, Richardson 11, Whiteside 9, Mickey in Adebayo po 6.

DETROIT - SAN ANTONIO 93:79

Bullock 22, Kennard 20, Smith 18, Drummond 14 in 21 skokov; Leonard 18, Aldridge 15.

NEW ORLEANS - NEW YORK 103:105

Davis 31, Cousins 29 in 19 skokov, Holiday 13; Porizngis 30, Beasley in Jack po 15.

ATLANTA - PORTLAND 104:89

Schröder 22, Belinelli 14; Napier 21, McCollum 18.

UTAH - CLEVELAND 104:101

Mitchell 29, Favors 19, Rubio 16, 10 skokov in 8 podaj; James 29, 8 skokov, 6 podaj in 6 izgubljenih žog, Green 22, Love 20.

GOLDEN STATE - MEMPHIS 141:128

Curry 38 (13/17 iz igre, 10/13 za tri), Durant 20, Pachulia 18; M. Gasol 27 (4/4 za tri), Evans 22.

DENVER - PHILADELPHIA 102:107

Murray 31, Jokić 19 in 13 skokov; Šarić 20, Redick 18.

Tekme 31. decembra:

WASHINGTON - CHICAGO

INDIANA - MINNESOTA

BOSTON - BROOKLYN

HOUSTON - LA LAKERS

LA CLIPPERS - CHARLOTTE

OKLAHOMA CITY - DALLAS

SACRAMENTO - MEMPHIS

PHOENIX - PHILADELPHIA

VZHODNA KONFERENCA: BOSTON CELTICS 39 29 10 74,4 TORONTO RAPTORS 34 24 10 70,6 CLEVELAND CAVALIERS 36 24 12 66,7 MILWAUKEE BUCKS 34 19 15 55,9 DETROIT PISTONS 35 20 15 57,1 WASHINGTON WIZARDS 36 20 16 55,6 INDIANA PACERS 36 19 17 52,8 MIAMI HEAT 36 19 17 52,8 --------------------------------------- NEW YORK KNICKS 36 18 18 50,0 PHILADELPHIA 76ERS 35 16 19 45,7 CHICAGO BULLS 35 13 22 37,1 BROOKLYN NETS 35 13 22 37,1 CHARLOTTE HORNETS 35 13 22 37,1 ORLANDO MAGIC 37 12 25 32,4 ATLANTA HAWKS 36 10 26 27,8 ZAHODNA KONFERENCA: GOLDEN STATE WARRIORS 37 29 8 78,4 HOUSTON ROCKETS 34 25 9 73,5 SAN ANTONIO SPURS 37 25 12 67,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 36 22 14 61,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 36 20 16 55,6 DENVER NUGGETS 36 19 17 52,8 PORTLAND TRAIL BLAZERS 35 18 17 51,4 NEW ORLEANS PELICANS 36 18 18 50,0 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 34 15 19 44,1 UTAH JAZZ 37 16 21 43,2 PHOENIX SUNS 37 14 23 37,8 SACRAMENTO KINGS 35 12 23 34,3 DALLAS MAVERICKS 37 12 25 32,4 LOS ANGELES LAKERS 34 11 23 32,4 MEMPHIS GRIZZLIES 36 11 25 30,6

A. G.