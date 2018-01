Dragić v glavni vlogi obračuna visoke napetosti v Torontu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Fotografija, ki jo je po koncu tekme na twitterju objavil Goran Dragić. Foto: Twitter Wayne Ellington je edini dve točki v drugem polčasu dosegel v odločilni akciji tekme. Foto: Reuters Goran Dragić je bil prvi strelec Miamija. Foto: Reuters

10. januar 2018 ob 07:53

24 točk in izenačitev rekorda kariere z 12 skoki je bil učinek Gorana Dragića ob peti zaporedni zmagi košarkarjev Miamija, ki je v zadnji sekundi slavil v Torontu z 90:89. Na razburljivi tekmi so pele tudi pesti.

Obračun je manj kot sekundo pred koncem odločil Wayne Ellington, ki se ni odločil za trojko, ampak prodor, ki ga je končal s polaganjem. "Da bo začel voditi žogo in se odločil za prodor, je zadnja stvar, ki jo je kdor koli pričakoval, vključno z mano," je potezo specialista za met za tri točke komentiral trener Miamija Erik Spoelstra. Presenečen je bil tudi Dragić: "Mislim sem, da bo metal, toda odlično je prebral akcijo."

DeRozan zamahnil proti Dragiću

S tem pa tekme še ni bilo konec. Žoga je iz avta izpod koša Toronta prišla do DeMarja DeRozana, ki je vrgel čez celotno igrišče in zadel obroč. Pokrival ga je Dragić. Prva zvezdnika obeh ekip sta si izmenjala nekaj neprijaznih besed, nakar je DeRozan zamahnil proti Dragiću, a so incident večjih razsežnosti preprečili igralci obeh ekip. "Nič posebnega. Bila je le izmenjava besed," je povedal slovenski organizator igre, ki je po tekmi na Twitterju ob sliki sedmerice košarkarjev Miamija objavil pomenljiva stavka. "Gledali so, kako zmagujemo. Oni sovražijo ... Pet zaporednih zmag."

Incident Ibake in Jamesa Johnsona

V živčni tekmi sta za incident tekme poskrbela Serge Ibaka in James Johnson. Sredi tretje četrtine so zapele pesti, potem ko sta čakala na izvajanje avta. Po ogledu videoposnetka so sodniki izključili oba igralca. "Čutila se je napetost od samega začetka. Kot da bi bilo nekaj večjega v igri. Tako bi moralo biti na vsaki tekmi v Ligi NBA. Bilo je zelo fizično," je povedal Spolestra.

Prekinjen zmagoviti niz Toronta

Miami je tako prekinil niz 12 zmag Toronta na domačem parketu. Raptorsi so igrali brez prvega organizatorja igre Kyla Lowryja, nekdanjega soigralca Gorana Dragića pri Houstonu.

Tri zaporedne končnice v korist Vročice

Dragić je v 39 minutah iz igre metal 10/21, 1/3 izza črte. Ob 12 skokih je imel še 4 podaje in le eno izgubljeno žogo. 16 točk in 15 skokov je vknjižil rezervist Bam Adebayo. Ellington je dosegel 15 točk, edini dve v drugem polčasu, ko je odločil tekmo. 13 točk in 15 skokov je prispeval Hassan Whiteside. Pri Torontu je bil s 25 točkami najučinkovitejši DeRozan.

To je bila tretja zaporedna tesna zmaga Miamija. Niz se je začel z zmago po podaljšku z New Yorkom, nadaljeval pa z nedeljskim uspehom proti Utahu, ki je bil prav tako odločen v sami končnici.

TORONTO - MIAMI 89:90

DeRozan 25; Dragić 24 (met: 10/21), 12 skokov in 4 podaje, Adebayo 16 in 15 skokov, Ellington 15.



OKLAHOMA CITY - PORTLAND 106:117

Westbrook 22, 9 skokov in 12 podaj, George 22; McCollum 27, Napier 21, Nurkić 20.



DALLAS - ORLANDO 114:99

Smith Jr. in Nowitzki po 20, Matthews 16; Gordon 19, Augustin 18.



LA LAKERS - SACRAMENTO 99:86

Randle 22 in 14 skokov, Lopez 18; Bogdanović 19, Fox 15.

