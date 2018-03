Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 20 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je blestel v Staples Centru in bil najzaslužnejši, da je Miamiju uspelo prekiniti negativno gostujočo serijo. Foto: AP V odločilni akciji je Dragića pokrival Lonzo Ball. Foto: AP Sacramento je v gosteh ugnal oslabljeni Golden State. Foto: Reuters Boston je bil brez Kyrieja Irvinga, v gosteh boljši od Orlanda. Foto: Reuters Joel Embiid je ob domači zmagi Philadelphie nad Brooklynom 24 točkam dodal kar 19 skokov. Foto: Reuters DeMar DeRozan je bil prvi strelec dvoboja med Torontom in Dallasom. Foto: Reuters Dodaj v

Dragić v Staples Centru nasul 30 točk in odločil tekmo

Miami prekinil niz gostujočih porazov

17. marec 2018 ob 07:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v gosteh premagali Los Angeles Lakerse z 92:91. V Staples Centru je blestel Goran Dragić, ki je bil prvi strelec srečanja, hkrati pa je 15 sekund pred koncem zadel met za zmago.

Minuta in 23 sekund je ostalo do konca, ko je izza črte za domače vodstvo z 91:90 zadel Kyle Kuzma. Na drugi strani je bil nenatančen Josh Richardson, Juliusu Randlu pa ni uspelo povišati prednosti Lakersov. 20 sekund pred iztekom rednega dela je Bam Adebayo ujel odbito žogo v obrambi. Dragić je prevzel odgovornost. Z leve strani je s pomočjo bloka Adebaya ušel mimo Lonza Balla proti sredini, nato pa prek Brooka Lopeza zadel s polrazdalje. Gostiteljem je ostal čas še za en napad, ki ga je končal Isaiah Thomas. Uspešno ga je pokrival Justise Winslow in branilec Lakersov, ki je pred tem iz osmih poskusov iz igre zadel le enkrat, je zgrešil.

Dragić je bil s 30 točkami (iz igre 10/18) najboljši strelec tekme. Ob tem je v statistiko vpisal še pet skokov in dve podaji. Kelly Olynyk je bil s 17 točkami drugi najučinkovitejši pri Miamiju, ki je odigral tretjo tekmo zapored brez bodočega člana Hiše slavnih Dwyana Wada (manjkala sta tudi Hassan Whiteside in Dion Waiters). V domači zasedbi je 25 točk zbral Randle, ki je z 12 skoki dopolnil dvojni dvojček.

Miami je prekinil niz devetih porazov v gosteh. Zdaj so košarkarji s Floride končali serijo treh zaporednih gostovanj, na katerih je Dragić v povprečju dosegal skoraj 29 točk na tekmo. Naslednja tekma jih čaka v ponedeljek doma proti Denverju. "Težko je bilo igrati v gosteh, a danes so se končno tudi nam nasmehnili košarkarski bogovi," je po tekmi dejal Dragić, Olynyk pa je dodal: "Vsaka tekma vpliva na naš položaj za končnico in vsako tekmo moramo vzeti, kot da dejansko gre za končnico. Zdaj moramo iti domov in na našem parketu opraviti svojo nalogo."

Warriorsi ostali še brez Duranta

Nadaljujejo se težave Golden State s poškodbami. Že tako sta odsotna Stephen Curry in Klay Thompson, zdaj pa bo najmanj dva tedna zaradi zlomljenega rebra moral počivati še Kevin Durant. Brez prvih treh strelcev so morali prvaki doma priznati premoč Sacramentu, ki je slavil z 98:93. Warriorsi so v Oracle Areni klonili na treh od zadnjih štirih tekem. Pred koncem obračuna si je gleženj poškodoval še Omri Casspi.

Nov trojni dvojček Westbrooka

Oklahoma je s 121:113 ugnala Los Angeles Clipperse. Petič je tekmo v prvi peterki začel Corey Brewer in petič je Thunder tekmo tudi dobil. Brewer, ki je k Oklahomi prišel kot prost igralec, potem ko so se mu prejšnji mesec odrekli Lakersi, je prispeval 22 točk, s šestimi ukradenimi žogami pa je izenačil rekord kariere. 22. trojni dvojček v tej sezoni in 101. v karieri je vpisal Russell Westbrook, ki je statistiko zapolnil s 16 točkami, desetimi skoki in 11 podajami.

Tekme 16. marca:

ORLANDO - BOSTON 83:92

Mack 16, Simmons in Augustin po 13; Rozier in Monroe po 17, Horford 15.

PHILADELPHIA - BROOKLYN 120:116

Embiid 24 in 19 skokov, Reddick 23, Simmons 21 in 12 podaj; Hollis-Jefferson 21 in 10 skokov, Carroll 18 in 11 skokov.

TORONTO - DALLAS 122:115 - po podaljšku

DeRozan 29, Valančiunas 21 in 12 skokov, Wright 15; Barnes 27, Smith Jr. 19

OKLAHOMA CITY - LA CLIPPERS 121:113

Brewer 22, George 19, Adams 18 in 14 skokov, Westbrook 16, 10 skokov in 11 podaj; Harris 24, Rivers 23.

GOLDEN STATE - SACRAMENTO 93:98

Cook 25, Young 16; Hield 22, Labissiere 15. Bogdanović 11.



LA LAKERS - MIAMI 91:92

Randle 25 in 12 skokov, Lopez 18; Dragić 30 (6/11 za dve, 4/7 za tri), 5 skokov in 2 podaji v 31 minutah, Olynyk 17, J. Johnson 12.

Tekme 17. marca:

MILWAUKEE - ATLANTA

WASHINGTON - INDIANA

NEW ORLEANS - HOUSTON

BROOKLYN - DALLAS

NEW YORK - CHARLOTTE

CHICAGO - CLEVELAND

MEMPHIS - DENVER

SAN ANTONIO - MINNESOTA

UTAH - SACRAMENTO

PHOENIX - GOLDEN STATE

PORTLAND - DETROIT

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 69 52 17 75,4 BOSTON CELTICS 69 47 22 68,1 INDIANA PACERS 69 40 29 58,0 CLEVELAND CAVALIERS 68 39 29 57,4 WASHINGTON WIZARDS 69 39 30 56,5 PHILADELPHIA 76ERS 68 38 30 55,9 MILWAUKEE BUCKS 68 36 32 52,9 MIAMI HEAT 70 37 33 52,9 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 68 30 38 44,1 CHARLOTTE HORNETS 69 30 39 43,5 CHICAGO BULLS 68 24 44 35,3 NEW YORK KNICKS 69 24 45 34,8 BROOKLYN NETS 69 21 48 30,4 ORLANDO MAGIC 70 21 49 30,0 ATLANTA HAWKS 69 20 49 29,0 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 68 54 14 79,4 GOLDEN STATE WARRIORS 69 52 17 75,4 PORTLAND TRAIL BLAZERS 68 42 26 61,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 71 42 29 59,2 MINNESOTA TIMBERWOLVES 69 40 29 58,0 NEW ORLEANS PELICANS 68 39 29 57,4 UTAH JAZZ 69 39 30 56,5 SAN ANTONIO SPURS 69 39 30 56,5 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 69 38 31 55,1 LOS ANGELES CLIPPERS 68 37 31 54,4 LOS ANGELES LAKERS 69 31 38 44,9 SACRAMENTO KINGS 70 23 47 32,9 DALLAS MAVERICKS 69 22 47 31,9 PHOENIX SUNS 70 19 51 27,1 MEMPHIS GRIZZLIES 68 18 50 26,5

Tilen Jamnik