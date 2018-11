Smiljan Pavić je bil med boljšimi posamezniki Šenčurja. Foto: www.alesfevzer.com Po porazu v Laškem so naši fantje danes pokazali pravi karakter in po odlični obrambi dosegli zmago proti aktualnim državnim prvakom. Res je, da Petrol Olimpija ni nastopila v popolni zasedbi, ampak to ne zmanjšuje pomena naše zmage. Posebej bi se zahvalil našim navijačem, ki so ustvarili sijajno vzdušje na tekmi v Šenčurju. Rade Mijanović, trener Šenčurja VIDEO Lisac: Zelo težko je igra... Sorodne novice Ni več neporaženih - Šentjur na kolena spravil Krko, Zlatorog pa Rogaško Dodaj v

Gladka zmaga Šenčurja nad Petrolom Olimpijo

Nosilci ljubljanske ekipe so počivali

11. november 2018 ob 18:50

Šenčur - MMC RTV SLO

Zadnja tekma 5. kroga državnega prvenstva v košarki je postregla s presenečenjem – Šenčur GGD je na domačem parketu visoko premagal Petrol Olimpijo (85:62).

Šenčur je pred 600 navijači dosegel veliko zmago nad Petrolom Olimpijo, pri kateri so nosilci igre počivali.

Zmaji so se na gostovanje v Šenčur pri Kranju podali brez kapetana Mirze Begića, Scottieja Reynoldsa, Jana Špana, Aleksandra Lazića, Marvina Jonesa, Roka Badžima in Jana Barbariča, Erjon Kastrati pa je z moštvom odpotoval na Gorenjsko, a je še vedno v procesu rehabilitacije po poškodbi kolena, zato ni stopil na igrišče. Priložnost so tako dobili mladi igralci.

+26 za Šenčur

Šenčurjani so že na začetku tekme prevzeli pobudo na igrišču in vodili praktično od začetka do konca tekme.

Po prvi četrtini so imeli osem točk prednosti (21:13), do polčasa pa so vodstvo povišali na 19 točk (50:31). Tudi v drugem polčasu so košarkarji Šenčurja nadaljevali dobro igro, pet minut pred koncem pa so prišli do najvišje prednosti na tekmi (81:55). Olimpija je izgubila kar 22 žog.

Pri Šenčurju so štirje košarkarji dosegli več kot deset točk – Ismet Sejfić (17 točk, 8 skokov), Nejc Martinčič (14 točk), Ramo Rizvić (13 točk, 8 podaj) in Smiljan Pavić (12 točk, 7 skokov). Pri zmajih je največ točk dosegel 18-letni Petar Vujačić (13).

Štirje poraze v zadnjem tednu

To je četrti poraz zmajev v tednu. V ponedeljek so izgubili proti Budućnosti v Ligi ABA, v sredo proti Neptunasu v Fibini Ligi prvakov, v soboto proti Crveni zvezdi v Ligi ABA in danes proti Šenčurju v Novi Ligi KBM.

LIGA NOVA KBM, 5. krog:

ŠENČUR G. GR. DRUŽBA - PETROL OLIMPIJA

85:62 (21:13, 29:18, 13:15, 22:16)

600; Sejfić 17, Martinčič 14, R. Rizvić 13, Pavić 12; Vujačić 13, Felton in Mesiček po 9.

ŠENTJUR - KRKA

86:73 (22:26, 26:14, 20:12, 18:21)

Konjević 23, Pešić 22, Jereb 10; Lalić 20, Mahkovic 18, Lapornik 15.

SIXT PRIMORSKA - HELIOS SUNS

97:50 (17:13, 27:19, 27:8, 26:10)

Vončina 16, Ferme 13, Marinković in Čakarun po 10; Durnik 12.

HOPSI POLZELA - ILIRIJA

85:74 (26:15, 22:25, 17:15, 20:19)

Atanacković 18, Jack 15, Burgett 14; Heath 25, Stopar 19.

ROGAŠKA - ZLATOROG

75:77 (24:31, 18:19, 15:13, 18:14)

Tomić 23, Pajić 19; Barič 16, Rojc 15.

Lestvica: KRKA 5 4 1 9 ROGAŠKA 5 4 1 9 SIXT PRIMORSKA 5 3 2 8 PETROL OLIMPIJA 5 3 2 8 ŠENTJUR 5 3 2 8 ZLATOROG 5 3 2 8 ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA 5 2 3 7 HOPSI POLZELA 5 2 3 7 HELIOS SUNS 5 1 4 6 ILIRIJA 5 0 5 5

D. S.