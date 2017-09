221 cm visoki Porzingis – Udarna sila v napadu in glavna ovira pred obročem

Nowitzki o njem z izbranimi besedami

12. september 2017 ob 08:38

Carigrad - MMC RTV SLO

Eden prvih zvezdnikov letošnjega evropskega prvenstva je Kristaps Porzingis, izvrstni latvijski košarkar, ki bo v torek predstavljal glavno nevarnost za slovenski koš.

Latvija je ekipa, ki v povprečju dosega največje število točk na EuroBasketu. Udarni adut reprezentance je zvezdnik New York Knicksov, kar 221 centimetrov visoki Porzingis, ki v povprečju daje 21,8 točke na tekmo in je s statističnim indeksom več kot 22 tretji najučinkovitejši posameznik turnirja. 22-letni Porz je izjemno nevaren ofenzivno, toda eden najbolj nadarjenih evropskih igralcev hkrati blesti tudi v obrambi. Čeprav ni klasičen center, zapira poti do latvijskega obroča. Z razponom rok kar 229 centimetrov in sijajnim občutkom za košarkarsko igro je učinkovit bloker, s povprečjem dveh "banan" celo najboljši trenutno na prvenstvu.

Že ob svojem debiju na velikem tekmovanju je sijajen. "Zelo uživam na tem prvenstvu. Nasploh uživam v košarki, kot sem pred dnevi kar tako tvitnil "Ljubim košarko" (smeh, op. a.). Trenutno je le to v mojih mislih. Res uživam, ko igram s temi fanti. Vesel sem, na, izven igrišča, povsod. Še posebej, ker je bila tu tudi moja družina, ki si je lahko ogledala tekme in smo skupaj preživel nekaj časa. To je lepa sprememba. Je nekoliko drugačna izkušnja kot Liga NBA in gre za malce drugačno košarko," je za MMC povedal sijajni latvijski zvezdnik, vedno umirjeni in simpatični sogovorec. Že zdaj sodi med najboljše evropske košarkarje, blesti v NBA-ju, kjer dosega v povprečju dobrih 18 točk, sedem skokov in dve blokadi na tekmo. "To poletje sem napredoval kot igralec. Tu v latvijski reprezentanci je moja naloga nekoliko drugačna kot v New Yorku pri Knicksih. Hkrati sem to poletje res trdo delal in želim pokazati sadove tega dela in kako sem napredoval," je dodal ključni mož latvijske reprezentance.

Baltska reprezentanca na čelu z 221-centimetrov visokim orjakom je naslednji nasprotnik Slovenije na evropskem prvenstvu. Dvoboja za preboj med najboljše štiri izbrane vrste stare celine se je dotaknil tudi Porzingis: "Slovenija je odlična ekipa, ima izvrsten branilski par Dončića in Dragića, ki držita visok ritem. Dragić je eden najboljših igralcev v tranziciji, kar jih poznam. Proti njima bom moral biti odgovoren, se vračati v obrambo in varovati obroč. Generalno so dobra in talentirana ekipa, zato so tudi osvojili prvo mesto v predtekmovalni skupini. Zagotovo nas čaka zelo zahtevna naloga."

Kot je dejal, je letošnje poletje zares trdo delal, končno pa je uspel vaditi tudi skupaj z Dirkom Nowitzkim. Danes vsak talentiran gibljiv evropski košarkar težko uide primerjavi z enim najboljših evropskih igralcev vseh časov. V NBA-ju je v zadnjih dveh letih zanj okronan latvijski čudežni deček. Mladenič navdušuje pri Knicksih in je imel v drugi sezoni celo boljše številke od legendarnega Nemca v tem času kariere. "Navdušen sem nad njegovo igro. Le nebo je njegova meja. Lahko igra daleč od obroča, veliko trenira v igri s hrbtom proti obroču … Zna se gibati, preigravati in ima izjemen občutek za žogo. Razvil se je v zares sijajnega igralca," je ob MMC-jevem obisku New Yorka povedal Nowitzki, ki je ob tem potrdil še, da je Porzingis vendarle osem centimetrov višji in ima boljše fizične sposobnosti.

Garderobo Knicksov si je z njim delil tudi Saša Vujačić. Nesojeni slovenski reprezentant je v intervjuju za MMC o njem dejal: "Porzingis je največji fenomen. Jaz česa takega še nisem videl v življenju. To, kar on lahko naredi, kaj dela in kaj bo šele postal … Ljudje se sploh ne zavedajo. Mislim, da je prišel kot iz pravljice. Moramo biti veseli, da je z nami. Iz tekme v tekmo je boljši. Sem zelo ponosen nanj."

Žvižgi ob izboru Porzingisa

Porzingis že zdaj uživa status zvezde, a na njegovi poti do takega statusa v NBA-ja je imela kar nekaj ovir. Prihaja iz košarkarske družine. S tem športom sta se ukvarjala že mama in oče ter tudi precej starejša brata Janis in Martinš. Janis, ki si je kruh služil tudi v Šibeniku, je bil njegov idol, zdaj pa je njegov agent. Ko je igral v Sevilli, kamor se je iz domovine preselil pri 15 letih, je imel Kristaps, ki je bil že tako med fizično šibkejšimi, sprva težave z vzdržljivostjo. Ko so ugotovili, da je razlog anemija in se je začelo zdravljenje, je prišel nagel vzpon. Nove prepreke so bile postavljene, ko je odšel v NBA. Na nabor se je prijavil že leta 2014, ko je bil po napovedih zanimiv Atlanti in Philadelphii, ki bi ga lahko izbrali med najboljšimi 15, a deset dni pred draftom je umaknil prijavnico.

Ko je prišel v NBA, je poudaril, da ga od marsikoga loči res velika ljubezen do igre, predanost in strast, ki jo goji do košarke. Želel je priti v New York, kjer je po letih neuspehov nad Knicksi ogromno pritiska, in se uveljaviti na največjem odru, "košarkarski Meki", Madison Square Gardnu. Želja se mu je izpolnila leta 2015, ko je komisar lige Adam Silver kot četrto po vrsti izrekel njegovo ime. Izbrali so ga Kratkohlačniki, kar je med zbranimi navijači slovite franšize iz Velikega jabolka povzročilo val ogorčenja. Skeptični so bili tudi številni strokovnjaki, ki pa so se kmalu po začetku sezone morali posuti s pepelom. Na draftu so ga primerjali s Pauom Gasolom in Nowitzkim, hkrati pa tudi z Darkom Miličićem.

Zdaj že prvo ime Knicksov

Hitro je dvomljivcem in kritikom zaprl usta ter tudi dokazal, da ni "mehak", kot so ga nekateri, ki njegove igre preprosto niso poznali, na pamet označili. Navduševal je z meti s praktično katere koli pozicije na parketu, tudi z velike razdalje, z izvrstnimi blokadami in številnimi atraktivnimi zabijanji prek nasprotnikovih visokih igralcev, ko je popravljal zgrešene mete soigralcev. Podobno mu je uspelo na EuroBasketu proti Belgiji, kar je ena najboljših potez turnirja. Postal je prvi novinec v Ligi NBA, ki je v prvi sezoni hkrati zbral več kot 1.000 točk, vsaj 500 skokov, zadel več kot 75 trojk in podelil več kot sto blokad. S povprečjem 14,3 točke in 7,3 skoka je bil v glasovanju z novinca leta le za Karlom Anthonyjem Townsom.

V letošnji sezoni je naredil še korak naprej in prevzel vlogo glavnega nosilca ter prve zvezde od Carmela Anthonyja. Že lani je bila v New Yorku zaradi njega prava manija, letos pa je dokončno osvojil srca v zadnjih letih tolikokrat razočaranih navijačev Knciskov, ki so bili izjemno zaskrbljeni, ko so se začele govorice o morebitni menjavi. Prav Porzingis je tisti, ki ga vidijo kot osrednjo figuro novih Kratkohlačnikov in zagotovilo za (morebitno) svetlečo prihodnost. Lačen je uspeha, zato se je tudi spogledoval z odhodom iz New Yorka. Kot je odgovoril na vprašanje v Carigradu, če si bolj želi reprezentančne medalje ali preboja v končnico: "Oboje, hočem osvojiti vse."

Iz Carigrada

Tilen Jamnik